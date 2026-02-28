Vì sao Maguire xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 28/02/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND 28/02/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Vì sao Maguire xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Harry Maguire

HLV tạm quyền Michael Carrick đã úp mở về khả năng Harry Maguire sẽ được MU trao bản hợp đồng mới. Đây không chỉ là quyết định mang tính thực tế, mà còn là lựa chọn đúng đắn.

   

Màn hồi sinh ngoạn mục

Maguire từng trở thành “bia đỡ đạn” của cả truyền thông lẫn người hâm mộ trong giai đoạn MU sa sút dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Ở mùa giải sau đó, anh chủ yếu được sử dụng tại các đấu trường cúp và Europa League, thỉnh thoảng mới được đá chính tại Ngoại hạng Anh. Giống như phần lớn đội hình mùa 2021/22, Maguire chơi dưới sức, nhưng anh không phải căn nguyên của vấn đề. Ngay cả khi anh bị đẩy lên ghế dự bị, hàng thủ MU vẫn liên tục thủng lưới.

Maguire đã đá chính trong cả 6&nbsp;trận đấu mà Carrick dẫn dắt MU cho đến thời điểm hiện tại

Maguire đã đá chính trong cả 6 trận đấu mà Carrick dẫn dắt MU cho đến thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, việc giành lại vị trí là trách nhiệm của chính cầu thủ. Và mỗi khi có cơ hội, Maguire đã đáp lại bằng màn trình diễn thuyết phục. Anh dần trở lại vai trò trụ cột và hiện tại có thể xem là một trong những cái tên khó bị thay thế. Chấn thương của Matthijs De Ligt và giờ là Lisandro Martinez càng khiến vai trò của Maguire trở nên quan trọng hơn, đặc biệt ở khía cạnh thủ lĩnh kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi MU trở lại với hệ thống 4-2-3-1 chắc chắn hơn, Maguire tiếp tục chứng minh giá trị. Trung vệ người Anh không chỉ mạnh mẽ trong các pha không chiến, mà còn tổ chức hàng thủ và phát động phản công từ tuyến dưới.

Sự xuất hiện của Carrick cũng mang đến yếu tố quen thuộc, điều luôn tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa cầu thủ và HLV. Niềm tin ấy thể hiện rõ khi Maguire từng công khai khen ngợi lối chơi của đội bóng dưới thời Solskjaer và Carrick. Không ngẫu nhiên khi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Carrick bắt nguồn từ pha phá bóng lên của Maguire, trước khi Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo hoàn tất tình huống phản công trong trận derby với Man City.

Dĩ nhiên, sự ổn định đó có thể chỉ mang tính tạm thời nếu Carrick không được bổ nhiệm chính thức. MU có thể bước vào mùa giải tới với một HLV mới cùng triết lý mới, và thậm chí không còn bộ khung quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Maguire xứng đáng được tưởng thưởng

Như đã biết, Casemiro thông báo sẽ chia tay MU sau khi mùa giải khép lại. Tin đồn về việc “Quỷ đỏ” cân nhắc bán Bruno Fernandes lại xuất hiện. Trong khi đó, hợp đồng của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè.

Mất một trong ba cái tên kể trên đã đủ khiến công tác tái thiết và tuyển dụng của MU trở nên phức tạp. Mất cả ba có thể dẫn tới một cuộc chuyển giao đầy rủi ro nếu không được xử lý cẩn trọng.

Maguire mới chỉ thua đúng 1 trận&nbsp;trong 10 lần đá chính cho MU ở Ngoại hạng Anh&nbsp;mùa này

Maguire mới chỉ thua đúng 1 trận trong 10 lần đá chính cho MU ở Ngoại hạng Anh mùa này

Phần lớn người hâm mộ đều mong Fernandes ở lại, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Anh đang trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất về mặt sáng tạo, với 12 pha kiến tạo và 78 cơ hội tạo ra tại Premier League, đồng thời là đội trưởng và biểu tượng tinh thần của đội chủ sân Old Trafford.

Tầm ảnh hưởng của Maguire có thể không ngang bằng Fernandes, nhưng anh là mẫu cầu thủ mà MU hoàn toàn nên giữ lại thêm vài năm nữa. Không chiến tốt ở cả hai đầu sân, phòng ngự chắc chắn, giàu kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo, đó là những giá trị không dễ tìm, đặc biệt ở vị trí trung vệ.

MU đã đầu tư mạnh tay cho hàng thủ những năm gần đây với sự xuất hiện của Martinez, De Ligt, Leny Yoro và Ayden Heaven. Thế nhưng, Maguire vẫn là cái tên được tin cậy. Chiều sâu đội hình là cần thiết, nhất là khi hai trong số bốn trung vệ nói trên đang chấn thương, nhưng kinh nghiệm để dìu dắt những tài năng trẻ ở tuyến dưới cũng quan trọng không kém.

Nếu ba năm nữa Maguire vẫn mặc nhiên đá chính cho MU, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều rõ ràng là anh vẫn là phương án đáng tin cậy và đầy bản lĩnh.

Trên hết, Maguire vẫn biết cách “đánh đầu giải nguy”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Họp báo MU - Crystal Palace: Carrick tiết lộ bí quyết chiến thắng, tán dương Maguire
Họp báo MU - Crystal Palace: Carrick tiết lộ bí quyết chiến thắng, tán dương Maguire

HLV Michael Carrick chia sẻ bí quyết thành công tại Man United chỉ sau một vài

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 15:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN