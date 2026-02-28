Vì sao Maguire xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng?

Màn hồi sinh ngoạn mục

Maguire từng trở thành “bia đỡ đạn” của cả truyền thông lẫn người hâm mộ trong giai đoạn MU sa sút dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Ở mùa giải sau đó, anh chủ yếu được sử dụng tại các đấu trường cúp và Europa League, thỉnh thoảng mới được đá chính tại Ngoại hạng Anh. Giống như phần lớn đội hình mùa 2021/22, Maguire chơi dưới sức, nhưng anh không phải căn nguyên của vấn đề. Ngay cả khi anh bị đẩy lên ghế dự bị, hàng thủ MU vẫn liên tục thủng lưới.

Maguire đã đá chính trong cả 6 trận đấu mà Carrick dẫn dắt MU cho đến thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, việc giành lại vị trí là trách nhiệm của chính cầu thủ. Và mỗi khi có cơ hội, Maguire đã đáp lại bằng màn trình diễn thuyết phục. Anh dần trở lại vai trò trụ cột và hiện tại có thể xem là một trong những cái tên khó bị thay thế. Chấn thương của Matthijs De Ligt và giờ là Lisandro Martinez càng khiến vai trò của Maguire trở nên quan trọng hơn, đặc biệt ở khía cạnh thủ lĩnh kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi MU trở lại với hệ thống 4-2-3-1 chắc chắn hơn, Maguire tiếp tục chứng minh giá trị. Trung vệ người Anh không chỉ mạnh mẽ trong các pha không chiến, mà còn tổ chức hàng thủ và phát động phản công từ tuyến dưới.

Sự xuất hiện của Carrick cũng mang đến yếu tố quen thuộc, điều luôn tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa cầu thủ và HLV. Niềm tin ấy thể hiện rõ khi Maguire từng công khai khen ngợi lối chơi của đội bóng dưới thời Solskjaer và Carrick. Không ngẫu nhiên khi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Carrick bắt nguồn từ pha phá bóng lên của Maguire, trước khi Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo hoàn tất tình huống phản công trong trận derby với Man City.

Dĩ nhiên, sự ổn định đó có thể chỉ mang tính tạm thời nếu Carrick không được bổ nhiệm chính thức. MU có thể bước vào mùa giải tới với một HLV mới cùng triết lý mới, và thậm chí không còn bộ khung quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Maguire xứng đáng được tưởng thưởng

Như đã biết, Casemiro thông báo sẽ chia tay MU sau khi mùa giải khép lại. Tin đồn về việc “Quỷ đỏ” cân nhắc bán Bruno Fernandes lại xuất hiện. Trong khi đó, hợp đồng của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè.

Mất một trong ba cái tên kể trên đã đủ khiến công tác tái thiết và tuyển dụng của MU trở nên phức tạp. Mất cả ba có thể dẫn tới một cuộc chuyển giao đầy rủi ro nếu không được xử lý cẩn trọng.

Maguire mới chỉ thua đúng 1 trận trong 10 lần đá chính cho MU ở Ngoại hạng Anh mùa này

Phần lớn người hâm mộ đều mong Fernandes ở lại, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Anh đang trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất về mặt sáng tạo, với 12 pha kiến tạo và 78 cơ hội tạo ra tại Premier League, đồng thời là đội trưởng và biểu tượng tinh thần của đội chủ sân Old Trafford.

Tầm ảnh hưởng của Maguire có thể không ngang bằng Fernandes, nhưng anh là mẫu cầu thủ mà MU hoàn toàn nên giữ lại thêm vài năm nữa. Không chiến tốt ở cả hai đầu sân, phòng ngự chắc chắn, giàu kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo, đó là những giá trị không dễ tìm, đặc biệt ở vị trí trung vệ.

MU đã đầu tư mạnh tay cho hàng thủ những năm gần đây với sự xuất hiện của Martinez, De Ligt, Leny Yoro và Ayden Heaven. Thế nhưng, Maguire vẫn là cái tên được tin cậy. Chiều sâu đội hình là cần thiết, nhất là khi hai trong số bốn trung vệ nói trên đang chấn thương, nhưng kinh nghiệm để dìu dắt những tài năng trẻ ở tuyến dưới cũng quan trọng không kém.

Nếu ba năm nữa Maguire vẫn mặc nhiên đá chính cho MU, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều rõ ràng là anh vẫn là phương án đáng tin cậy và đầy bản lĩnh.

Trên hết, Maguire vẫn biết cách “đánh đầu giải nguy”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.