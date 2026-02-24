Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU tìm lại chiến thắng: Sesko tỏa sáng mơ thoát vai siêu dự bị, thót tim với Mbeumo

Premier League 2025-26 Everton F.C Manchester United

Cuộc đua cho vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh của MU đang diễn ra suôn sẻ dù cho họ trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Everton tại vòng 27.

   

Sesko tỏa sáng đúng lúc

Sesko không có quãng thời gian dễ dàng kể từ khi gia nhập từ Leipzig với mức phí lớn, nhưng anh liên tục nhắc nhở mọi người về chất lượng của mình. Cầu thủ này đang cho thấy dấu hiệu tiến bộ rõ rệt từ khi HLV Carrick tới.

Tiền đạo sinh năm 2003 trở nên cực kỳ nguy hiểm khi vào sân từ ghế dự bị. Bàn gỡ hòa ở trận gặp West Ham là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của anh. Lần này, Sesko tiếp tục thể hiện sự điềm tĩnh khi dứt điểm ghi bàn thắng quyết định trên sân Everton.

Sesko chứng minh năng lực

Sesko chứng minh năng lực

Cunha được ưu tiên đá chính ở vị trí trung phong trước Everton nhưng không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, tác động mà Sesko tạo ra rất ấn tượng khi anh xuất hiện từ ghế dự bị và điều này thường diễn ra ở hiệp hai. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng danh xưng "siêu dự bị" không phải là điều mà tiền đạo này muốn gắn bó lâu dài.

Sesko chứng minh anh xứng đáng đá chính. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh trong 6 lần ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh, dù chỉ đá chính một trận trong số đó. 

200 triệu bảng mang tới khác biệt

Mùa hè 2025, ban lãnh đạo MU không ngần ngại chi lớn để khắc phục các vị trí yếu trong đội hình. Cunha, Mbeumo và Sesko được chiêu mộ với tổng giá trị 200 triệu bảng và thường xuyên chơi cùng nhau ở hàng công.

Hàng công của&nbsp;MU chơi hiệu quả

Hàng công của MU chơi hiệu quả

Trận đấu vừa qua có lúc khó xem với các CĐV MU, nhưng chính bộ ba kể trên của "Quỷ đỏ" đã phối hợp ăn ý tạo nên bàn thắng quan trọng. Pha chuyền dài tuyệt đẹp của Cunha đưa bóng vào khoảng trống, giúp Mbeumo thoát xuống. Mbeumo kiên nhẫn chờ Sesko rồi kiến tạo để đồng đội dứt điểm một chạm chính xác. Đây là bằng chứng cho thấy tiền có thể mua được chất lượng.

Ám ảnh chấn thương

Trước giờ bóng lăn, Lisandro Martinez đã vắng mặt trong danh sách đăng kí thi đấu vì chấn thương. Leny Yoro được đôn lên đá chính.

MU khi thiếu Martinez khác biệt hoàn toàn so với ở thời điểm anh có mặt trong đội hình. Họ mất đi khâu lên bóng quan trọng ở tuyến dưới, bởi Martinez thường xuyên có các pha chuyền vượt tuyến ấn tượng.

Dù Yoro là tài năng triển vọng, nhưng ở khả năng kiểm soát bóng và chuyền dài, anh chưa có sự điềm tĩnh và chính xác như Martinez. Carrick hy vọng sớm có lại trung vệ người Argentina.

Chưa hết, MU còn phải lo với trường hợp của Mbeumo. Anh tập tễnh rời sân ở hiệp hai để nhường chỗ cho Mazraoui. 

MU phải chờ xem chấn thương của Mbeumo có nặng hay không

MU phải chờ xem chấn thương của Mbeumo có nặng hay không

Mbeumo hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho MU ở mùa 2025/26. Chính vì vậy, Carrick hy vọng tiền đạo 26 tuổi này tránh được việc phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Carrick chứng minh năng lực

Trước trận đấu trên sân Everton, cựu danh thủ MU là Gary Neville vẫn bảo vệ quan điểm khi cho rằng "Quỷ đỏ" cần tìm kiếm HLV tốt nhất có thể vào mùa hè năm nay. Carrick với danh tiếng và thành tích còn khiêm tốn tất nhiên không phải người được Neville ưu ái.

Việc Carrick giúp MU có 4 chiến thắng liên tiếp khi mới nhậm chức HLV tạm quyền khiến mọi người trầm trồ. Nhưng trận hòa tại West Ham khiến tiếng tăm ấy giảm bớt đôi chút.

Dẫu vậy tại sân Hill Dickinson của Everton, MU đã trở lại guồng quay chiến thắng dù phong độ không thực sự ấn tượng. Đội bóng hay là đội vẫn biết cách thắng khi chơi không tốt.

