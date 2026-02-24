Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU vất vả thắng Everton: Sesko sắm vai người hùng, Fernandes bất ngờ tệ nhất

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

MU phải rất vất vả mới đả bại được Everton 1-0 ngay trên sân đối thủ, trả món nợ đã vay ở lượt đi. Trận này, Benjamin Sesko trở thành ngôi sao với pha lập công duy nhất.

   

Sesko lại sắm vai người hùng

Benjamin Sesko tiếp tục là ngôi sao của Manchester United khi ghi bàn duy nhất giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Everton 1-0 trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Sesko tỏa sáng, giúp MU giành chiến thắng

Sesko tỏa sáng, giúp MU giành chiến thắng

Dưới thời HLV Michael Carrick, MU duy trì chuỗi trận ấn tượng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 vòng gần nhất. Thế trận tại Hill Dickinson Stadium không hề dễ dàng khi đội khách bế tắc phần lớn thời gian. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 71: từ pha kiến tạo của Bryan Mbeumo, Sesko tung cú đặt lòng chuẩn xác đánh bại Jordan Pickford.

Chiến thắng này giúp MU tạo khoảng cách 3 điểm so với Chelsea và Liverpool trong cuộc đua giành vé Champions League. Aston Villa hiện xếp thứ ba nhưng cũng chỉ hơn MU 3 điểm và còn kém về hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua top 4 đang nóng lên từng vòng.

Hàng thủ vững vàng, tuyến giữa làm chủ thế trận

Trong khung gỗ, Senne Lammens (8 điểm) có chút chệch choạc đầu trận nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Anh lần lượt hóa giải các cơ hội của James Garner, Harrison Armstrong và Michael Keane, đồng thời làm chủ không gian trong các tình huống bóng bổng.

Fernandes bị chấm tệ nhất trong đội hình MU

Fernandes bị chấm tệ nhất trong đội hình MU

Bộ đôi trung vệ Leny Yoro (7 điểm) và Harry Maguire (8 điểm) chơi chắc chắn, đặc biệt là Maguire với hàng loạt pha không chiến và giải nguy quan trọng, góp phần mang về trận giữ sạch lưới sân khách đầu tiên của MU mùa này. Hai cánh Diogo Dalot (6 điểm) và Luke Shaw (6 điểm) tròn vai, dù khâu xử lý cuối cùng vẫn thiếu sắc bén.

Ở tuyến giữa, Casemiro (7 điểm) hoạt động không biết mệt, chạm bóng nhiều nhất trận và thắng 10 pha tranh chấp. Kobbie Mainoo (7 điểm) gây ấn tượng với khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, Bruno Fernandes (5 điểm) và Amad Diallo (5 điểm) không để lại nhiều dấu ấn, còn Matheus Cunha (7 điểm) ghi điểm nhờ tinh thần thi đấu và đường chuyền mở ra bàn thắng. Với nhiều người, đội trưởng Fernandes đã bị các cầu thủ Everton kiềm tỏa và là cầu thủ chơi thiếu nổi bật nhất trong đội hình "Quỷ đỏ" trận này.

Sesko tạo khác biệt, Carrick có “vũ khí” mới

Bryan Mbeumo (6 điểm) thi đấu mờ nhạt trước giờ nghỉ nhưng kịp tỏa sáng với pha kiến tạo quyết định. Tuy nhiên, cái tên nổi bật nhất vẫn là Benjamin Sesko (8 điểm). Vào sân từ phút 58 thay Amad Diallo, tiền đạo người Slovenia lập tức tạo khác biệt với pha di chuyển thông minh và dứt điểm gọn gàng. Đó là bàn thắng thứ bảy của Sesko mùa này.

Thầy trò HLV Carrick đang ghi điểm

Thầy trò HLV Carrick đang ghi điểm

Sesko suýt hoàn tất cú đúp ở những phút bù giờ nhưng không thể thắng Pickford lần thứ hai. Dù vậy, màn trình diễn này đủ để anh gây sức ép lớn lên các suất đá chính trong đội hình của Carrick.

Các cầu thủ vào sân muộn như Noussair Mazraoui và Ayden Heaven không có nhiều thời gian thể hiện, nhưng MU đã bảo toàn được chiến thắng tối thiểu đầy giá trị.

MU đang tăng tốc đúng thời điểm. Và nếu Sesko tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, cuộc đua Champions League mùa này hứa hẹn còn nhiều biến số thú vị.

