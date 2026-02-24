Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Sesko - Gyokeres tỏa sáng ở MU & Arsenal: Cuộc đua giữa 2 "bom tấn" giờ mới bắt đầu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United

Nếu nhìn vào diễn biến mùa này, câu chuyện của Benjamin Sesko ở Man United và Viktor Gyokeres tại Arsenal đúng kiểu “khởi động chậm nhưng vào guồng là cháy máy”. Đầu mùa bị soi kỹ, bị đặt dấu hỏi, giờ thì cả hai đều đang chứng minh vì sao họ được kỳ vọng lớn đến vậy.

   

🎯 Sesko – sát thủ biết chờ thời

Benjamin Sesko đến Man United với mức giá lớn và áp lực không hề nhỏ. Giai đoạn đầu, anh bắt nhịp khá chậm, và cho đến hiện tại chân sút người Slovenia cũng chưa có suất đá chính thường xuyên dưới thời Michael Carrick. Nhưng ở nửa sau mùa giải, Sesko càng cho thấy bản năng “đánh hơi” bàn thắng.

Sesko tỏa sáng, giúp MU hạ Everton

Sesko tỏa sáng, giúp MU hạ Everton

Điểm mạnh của Sesko:

- Chọn vị trí cực bén trong vòng cấm

- Dứt điểm một chạm rất gọn

- Tâm lý lạnh, vào sân từ ghế dự bị vẫn giữ được nhịp

Anh không cần 90 phút để tạo khác biệt. Có cảm giác Sesko kiểu mẫu tiền đạo hiện đại: ít chạm nhưng chất lượng. Không hoa mỹ, không màu mè, chỉ cần cơ hội là “xử”. Bàn thắng vào lưới Everton ở trận đấu muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh vừa qua là minh chứng. Đến nay, Sesko đã có 7 bàn và 1 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh, sau 22 lần ra sân.

🔥 Gyokeres – cỗ máy công phá của Arsenal

Bên phía Arsenal, Viktor Gyokeres cũng trải qua giai đoạn hòa nhập tương đối lặng lẽ. Nhưng khi đã quen hệ thống của Mikel Arteta, anh bắt đầu bùng nổ. Đến nay, Gyokeres đã có 10 bàn sau 26 trận ở giải Ngoại hạng Anh, 15 bàn sau 36 trận trên mọi đấu trường.

Gyokeres đang thi đấu vào phom

Gyokeres đang thi đấu vào phom

Gyokeres khác Sesko ở chỗ:

- Di chuyển rộng hơn, tham gia lối chơi nhiều hơn

- Tì đè, xoay sở tốt trong không gian hẹp

- Có khả năng tự tạo cơ hội thay vì chờ bóng

Nếu Sesko là “sát thủ chờ thời”, thì Gyokeres giống một trung phong toàn năng, có thể vừa làm tường, vừa đột phá, vừa dứt điểm. Ở một đội bóng kiểm soát bóng nhiều như Arsenal, mẫu tiền đạo như Gyokeres rất hợp bài.

🧠 Góc nhìn dài hạn

Sesko mới 22 tuổi, trần phát triển còn cao. Nếu được trao suất đá chính ổn định, anh có thể trở thành kiểu tiền đạo săn bàn thuần túy top đầu châu Âu.

Gyokeres thì đang ở độ chín hơn, sẵn sàng tạo ảnh hưởng ngay lập tức trong cuộc đua vô địch. Khi mùa giải này khép lại, ngôi sao người Thụy Điển sẽ bước sang tuổi 28.

Sesko và Gyokeres đang dần chứng minh được giá trị của 2 bản hợp đồng "bom tấn"

Sesko và Gyokeres đang dần chứng minh được giá trị của 2 bản hợp đồng "bom tấn"

Vậy ai “ngon” hơn?

- Hiện tại: Gyokeres ổn định và toàn diện hơn.

- Tiềm năng dài hạn: Sesko có thể bùng nổ lớn hơn.

Nhưng điều thú vị nhất là: cả hai đều bắt đầu nóng máy cùng lúc. Nhờ vậy, MU đang đua top 4 Ngoại hạng Anh căng thẳng, còn Arsenal sáng cửa đăng quang Ngoại hạng Anh sau 3 mùa giải về nhì.

Sesko - Gyokeres giờ mới thực sự bước vào giai đoạn phong độ ấn tượng. Và khi hai tiền đạo bắt đầu tự tin đúng thời điểm, phần còn lại của giải đấu nên… chuẩn bị tinh thần đi là vừa, như những "nạn nhân" Everton và Tottenham vừa qua.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/02/2026 18:00 PM (GMT+7)
