Trực tiếp bóng đá Leeds - Man City: Guardiola e ngại Elland Road (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 1/3 | Elland Road Leeds 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds vs Man City Man City Điểm Darlow Bijol Struijk Rodon Bogle Aaronson Ampadu Gruev Gudmundsson Nmecha Calvert-Lewin Điểm Donnarumma Nunes Dias Guehi Ait-Nouri O'Reilly Rodri Semenyo Silva Foden Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds Leeds Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Darlow, Bijol, Struijk, Rodon, Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Nmecha, Calvert-Lewin Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, O'Reilly, Rodri, Semenyo, Silva, Foden, Haaland

Guardiola e ngại Elland Road

Trả lời truyền thông trước trận, HLV Pep Guardiola đã kêu gọi Man City đề cao cảnh giác khi hành quân tới sân Elland Road của Leeds United, đồng thời dành lời ca ngợi cho sự cuồng nhiệt của cổ động viên đối thủ:

“Elland Road vẫn là Elland Road. Những kết quả gần đây tại Stamford Bridge, tại Villa Park cho thấy Leeds đang có phong độ cao, giờ họ lại sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách này một lần nữa.

Trong 10 năm qua, tôi không đến sân Elland Road nhiều lần. Đó luôn là sân vận động tuyệt vời và mang lại bầu không khí tuyệt vời. Có rất nhiều sân vận động ở Ngoại hạng Anh mang tính truyền thống và Elland Road là một trong số đó".

Leeds: Tín hiệu khởi sắc nhưng nỗi lo bàn thua muộn

Sau hai trận hòa ấn tượng trên sân khách trước Chelsea (2-2) và Aston Villa (1-1), Leeds United chỉ thua một trong sáu vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 2, hòa 3). Chuỗi kết quả này giúp họ tạm thời tránh xa khu vực xuống hạng và tạo nền tảng tâm lý tích cực trước cuộc tiếp đón Man City.

Sân nhà Elland Road cũng đang là điểm tựa quan trọng khi “The Whites” thắng 4 trong 7 trận sân nhà gần nhất tại giải (hòa 2, thua 1). Tuy vậy, bài toán lớn nhất của Leeds vẫn là khả năng phòng ngự ở thời điểm cuối trận. Bàn gỡ của Villa cuối tuần trước đã là lần thứ 12 mùa này họ để thủng lưới sau phút 85 - con số nhiều nhất giải đấu. Điều đó khiến HLV Daniel Farke chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò cải thiện sự tập trung và bản lĩnh trong những phút quyết định.

Man City: Áp lực bám đuổi và bài toán phong độ sân khách

Ở phía đối diện, Man City vẫn duy trì sức ép lên đội đầu bảng Arsenal bằng phong độ ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, ghi ít nhất hai bàn ở cả 5 trận. Thầy trò Pep Guardiola có cơ hội tạm thời rút ngắn cách biệt 5 điểm với đối thủ nếu giành trọn 3 điểm ở chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Man City khi họ thắng cả năm lần gặp Leeds gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng áo xanh thành Manchester thậm chí đã thắng hai chuyến làm khách gần nhất tại Elland Road và đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên kể từ thập niên 1920 thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Leeds ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Dẫu vậy, phong độ sân khách gần đây của Man City lại phần nào gây lo lắng khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận xa nhà gần nhất tại giải (hòa 2, thua 1). Đây sẽ là thách thức không nhỏ trong bối cảnh Leeds đang cho thấy sự khó chịu và khả năng kiếm điểm ngay cả trước những đối thủ mạnh.