Tottenham nguy cơ xuống hạng: Khủng hoảng bủa vây, cần làm gì để tránh thảm họa?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham

Tottenham đang thực sự đối mặt nguy cơ xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh. Từng được xem là ứng viên cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, thậm chí mơ về cuộc đua vô địch trong những mùa giải gần đây, "Gà trống" giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử ở nhóm cuối bảng.

   

Khủng hoảng bủa vây Tottenham

Không một chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Danh sách chấn thương ngày một dài thêm. Lối chơi mờ nhạt, thiếu bản sắc. Và trên khán đài là những tiếng la ó giận dữ. Tất cả những dấu hiệu đó đều không gợi mở một cái kết có hậu cho Tottenham.

Romero đã bị truất quyền thi đấu 6 lần trên mọi đấu trường&nbsp;kể từ khi gia nhập Tottenham&nbsp;vào năm 2021

Romero đã bị truất quyền thi đấu 6 lần trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Tottenham vào năm 2021

Tân HLV Igor Tudor nhanh chóng thể hiện tinh thần quen thuộc của người bạn thân, cựu thuyền trưởng Tottenham Antonio Conte, sau thất bại nặng nề trước Arsenal cuối tuần qua. “Tham vọng của CLB này là gì? Mục tiêu của đội bóng này là gì?”, chiến lược gia người Croatia đặt câu hỏi.

Trong bối cảnh ông được cho là sẽ không gắn bó với Tottenham quá cuối mùa giải, câu trả lời thực tế lúc này có lẽ chỉ nên là: “Trụ hạng đã, rồi tính tiếp”.

Công bằng mà nói, chiến lược gia người Croatia được hỏi Tottenham cần làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Và việc “có một mục tiêu rõ ràng để hướng tới” rõ ràng là lời khuyên không tồi với một đội bóng đã mất phương hướng trong thời gian dài.

Trước đó, cựu HLV Ange Postecoglou từng công khai chỉ trích giới chủ Tottenham thiếu tham vọng trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Overlap. Trong khi đó, cả Aston Villa lẫn Newcastle hiện đều sẵn sàng trả mức lương cao hơn Tottenham để thu hút cầu thủ.

Tại Ngoại hạng Anh, bạn thường nhận được đúng với những gì mình chi trả. Tottenham đã chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, nhưng cơ cấu lương bị siết chặt khiến họ không thể thực hiện bước tiến cuối cùng để thường xuyên góp mặt ở nhóm dẫn đầu.

Khi tham vọng không tương xứng với tiềm lực tài chính và định hướng chiến lược thiếu rõ ràng, khủng hoảng chỉ còn là vấn đề thời gian. Và với Tottenham lúc này, thời gian không còn đứng về phía họ.

Tottenham có thực sự “quá mạnh” để xuống hạng?

Cựu tiền vệ Tottenham, Danny Murphy, chia sẻ trên Talksport tuần này: “Cảm giác của tôi cho rằng Tottenham có quá nhiều chất lượng. Không có nghĩa là điều đó không thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ là không. Nhìn vào lịch thi đấu, có những trận tôi tin họ sẽ giành đủ điểm số. Tôi nghĩ họ sẽ ổn, dù chỉ vừa đủ”.

Cầu thủ Chấn thương Dự kiến trở lại
James Maddison Đứt dây chằng Nghỉ hết mùa
Dejan Kulusevski Đầu gối Giữa tháng Ba
Mohammed Kudus Gân kheo Tháng Tư
Rodrigo Bentancur Gân kheo Tháng Tư
Wilson Odobert Đứt dây chằng Nghỉ hết mùa
Pedro Porro Gân kheo Cuối tuần này
Kevin Danso Ngón chân Cuối tuần này
Destiny Udogie Gân kheo Giữa tháng Ba
Ben Davies Gãy mắt cá chân Nghỉ hết mùa
Lucas Bergvall Mắt cá chân Tháng Tư

Danh sách chấn thương dài dằng dặc đang là một trong những nguyên nhân chính đẩy Tottenham vào cuộc chiến trụ hạng

Nhưng liệu có đúng vậy? Những cái tên như Conor Gallagher hay Xavi Simons không phải mẫu cầu thủ thường gắn với một đội bóng xuống hạng. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể tự tin khẳng định Tottenham sở hữu “quá nhiều chất lượng”?

Hãy nhìn sang West Ham. Họ thi đấu tệ hại phần lớn mùa giải, nhưng vài tuần gần đây đã cho thấy sự khởi sắc. “Búa tạ” sở hữu một thủ lĩnh tinh thần như Jarrod Bowen, người cùng với Crysencio Summerville dường như chỉ có một mục tiêu duy nhất là kéo West Ham thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Trong khi đó, Nottingham Forest có tuyến giữa đáng nể với Elliot Anderson và Morgan Gibbs White, cùng một bộ khung ổn định, và đừng quên họ từng cán đích ở vị trí thứ 7 mùa trước.

Nếu loại bỏ bài toán chấn thương, Tottenham đúng là sở hữu đội hình đủ mạnh để trụ hạng. Nhưng bóng đá không tồn tại trong thế giới giả định. Thực tế là cầu thủ có thể trạng tốt nhất của “Gà trống” lúc này đồng thời cũng là đội trưởng Cristian Romero, người có xu hướng mất kiểm soát và phải nhận thẻ đỏ. Anh đã khiến đội nhà trả giá bằng điểm số ở mùa giải năm nay và vẫn còn 2 trận nữa mới trở lại sau án treo giò mới nhất.

Tin tích cực là Pedro Porro và Kevin Danso có thể tái xuất cuối tuần này. Với việc HLV Tudor ưa chuộng hệ thống 3 trung vệ cùng các wing back (hậu vệ cánh tấn công), sự trở lại của họ sẽ gia cố đáng kể sức mạnh đội hình, đặc biệt sau khi Archie Gray và Joao Palhinha phải thi đấu trái sở trường ở trận thua Arsenal.

Tottenham cần gì để trụ hạng?

“Chưa hết trận thì chưa hết hy vọng”. Với nhóm đầu bảng, khoảng cách 4 điểm có thể là chuyện nhỏ. Nhưng với nhóm đua trụ hạng, đó là khoảng cách không dễ san lấp.

Điều chắc chắn là Tottenham cần tìm ra chiến thắng, bằng mọi giá. Chuyến làm khách trước Fulham, đội bóng cũng đang nuôi tham vọng dự cúp châu Âu, vào cuối tuần này có thể là điểm khởi đầu lý tưởng.

Nhìn vào lịch thi đấu, chìa khóa cho HLV Tudor nằm ở việc cải thiện phong độ sân nhà tệ hại. Kể từ đầu năm 2025, “Gà trống” chỉ thắng 4 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh, tức 4 chiến thắng sau 23 trận. Phía trước họ còn các trận tiếp đón Crystal Palace, Nottingham Forest, Brighton, Leeds United và Everton.

Ở một mùa giải bình thường, đây là nhóm đối thủ mà Tottenham ít nhất cũng phải giành được vài chiến thắng. Nhưng với bầu không khí u ám bao trùm sân Tottenham Stadium mùa này, thật khó để hình dung một chiến thắng sân nhà sẽ trông như thế nào.

Tottenham đang bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử ở nhóm cuối bảng

Tottenham đang bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử ở nhóm cuối bảng

Trái ngược với phong độ trên sân nhà, thành tích sân khách của Tottenham tương đối khả quan với 5 chiến thắng, 4 hòa và 4 thua. Vấn đề là lịch làm khách còn lại khá nặng, khi họ phải đối đầu với Fulham, Liverpool, Sunderland, Wolves, Aston Villa và Chelsea.

Có thể lập luận rằng Tottenham sẽ gặp khó ở phần lớn những trận đấu này. Tuy nhiên, chỉ cần 2 chiến thắng cùng vài trận hòa, họ có lẽ đã đủ điểm để tránh thảm họa mang tên xuống hạng.

Mùa trước, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Postecoglou cán đích ở vị trí thứ 17 với 38 điểm. Sẽ không bất ngờ nếu sau 11 vòng còn lại, kịch bản tương tự lại tái diễn.

Bao nhiêu điểm là đủ để trụ lại Premier League?

Trong nhiều năm, cột mốc 40 điểm được xem là “ranh giới an toàn” cho các đội đua trụ hạng tại Premier League. Tuy nhiên, con số đó đã giảm trong những mùa gần đây khi khoảng cách chất lượng giữa Premier League và Championship ngày càng lớn, khiến các đội mới thăng hạng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trụ lại.

Thực tế, 27 điểm, số điểm mà cả Tottenham và Nottingham Forest đã đạt được, cũng đủ để trụ hạng trong hai mùa gần nhất.

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Leeds United và Sunderland mùa này cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Ít nhất trong năm nay, nhiều khả năng Spurs và các đội đang vật lộn ở nhóm cuối sẽ phải tiến gần mốc 40 điểm hơn so với dự đoán ban đầu.

Điểm số của đội xếp thứ 18 qua các mùa gần đây:

2024/25: Leicester City xuống hạng với 25 điểm

2023/24: Luton Town xuống hạng với 26 điểm

2022/23: Leicester City xuống hạng với 34 điểm

2021/22: Burnley xuống hạng với 35 điểm

2020/21: Fulham xuống hạng với 28 điểm

2019/20: Bournemouth xuống hạng với 34 điểm

2018/19: Cardiff City xuống hạng với 34 điểm

2017/18: Swansea City xuống hạng với 33 điểm

2016/17: Hull City xuống hạng với 34 điểm

28/02/2026 13:21 PM (GMT+7)
