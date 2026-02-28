Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 28/2 | Anfield Liverpool 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs West Ham West Ham Điểm Alisson Szoboszlai Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Gravenberch Salah Curtis Jones Gakpo Ekitike Điểm Hermansen Todibo Mavropanos Disasi Wan Bissaka Fernandes Magassa Diouf Bowen Summerville Castellanos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Curtis Jones, Gakpo, Ekitike Hermansen, Todibo, Mavropanos, Disasi, Wan Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf, Bowen, Summerville, Castellanos

Chờ kịch bản không tưởng vào cuối trận

Theo thống kê, West Ham đã ghi 9 bàn thắng trong 15 phút đầu tiên của các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Tuy nhiên, họ để thủng lưới 31 bàn trong hiệp 2 các trận đấu, nhiều nhất trong số các đội (cùng với Leeds).

Phía đối diện, 7/27 trận đấu có sự góp mặt của Liverpool mùa này xuất hiện bàn thắng quyết định được ghi sau phút 90, nhiều nhất một mùa giải ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn, 4 bàn trong số được ghi vào lưới "Lữ đoàn đỏ". Nói vậy để thấy, trận đấu giữa 2 đội đêm nay nhiều khả năng sẽ bùng nổ vào khoảng thời gian cuối trận.

Liverpool: Phong độ cao, tự tin tại Anfield

Liverpool đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua top 4 sau ba trận thắng liên tiếp không thủng lưới và thắng 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng phút 97 trước Nottingham Forest nhờ Alexis Mac Allister cho thấy bản lĩnh cuối trận đáng gờm của "The Reds" - đội đã ghi tới 13 bàn từ phút 90 trở đi mùa này.

Tại Anfield, thầy trò Arne Slot chỉ thua 1/10 trận gần nhất. Về cá nhân, Cody Gakpo đặc biệt có duyên với West Ham khi ghi 6 bàn vào lưới đối thủ này, đa phần đến sau giờ nghỉ, trong khi Florian Wirtz được đồn đoán có thể trở lại sau khi vắng mặt trận trước.

West Ham: Áp lực trụ hạng và bài toán sân khách

West Ham đang đứng thứ 18 và chịu áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng dù vừa giành 11 điểm trong 6 vòng gần nhất. Hai trận hòa liên tiếp, trong đó có bàn thua phút 96 trước Man Utd, cho thấy sự thiếu ổn định ở cuối trận.

Thành tích sân khách trước các nhà vô địch mùa trước rất kém khi họ thua 26/29 trận (thắng 1, hòa 2). Điểm sáng lớn nhất là đội trưởng Jarrod Bowen, người từng ghi 2 bàn tại Anfield và thường tỏa sáng sớm. Tuy nhiên, đội khách sẽ thiếu vắng Freddie Potts vì án treo giò.