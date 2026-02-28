Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 28/02/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND 28/02/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Liverpool West Ham United Premier League 2025-26

(22h, 28/2 - Vòng 28 Ngoại hạng Anh) Thói quen lạ của West Ham và Liverpool có thể tạo nên kịch tính cho trận đấu đêm nay.

   

Premier League | 22h, 28/2 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh) - 1
West Ham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Curtis Jones, Gakpo, Ekitike
Trực tiếp bóng đá Liverpool - West Ham: Bất ngờ thói quen lạ của "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Hermansen, Todibo, Mavropanos, Disasi, Wan Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf, Bowen, Summerville, Castellanos

Chờ kịch bản không tưởng vào cuối trận

Theo thống kê, West Ham đã ghi 9 bàn thắng trong 15 phút đầu tiên của các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Tuy nhiên, họ để thủng lưới 31 bàn trong hiệp 2 các trận đấu, nhiều nhất trong số các đội (cùng với Leeds).

Phía đối diện, 7/27 trận đấu có sự góp mặt của Liverpool mùa này xuất hiện bàn thắng quyết định được ghi sau phút 90, nhiều nhất một mùa giải ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn, 4 bàn trong số được ghi vào lưới "Lữ đoàn đỏ". Nói vậy để thấy, trận đấu giữa 2 đội đêm nay nhiều khả năng sẽ bùng nổ vào khoảng thời gian cuối trận.

Liverpool: Phong độ cao, tự tin tại Anfield

Liverpool đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua top 4 sau ba trận thắng liên tiếp không thủng lưới và thắng 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng phút 97 trước Nottingham Forest nhờ Alexis Mac Allister cho thấy bản lĩnh cuối trận đáng gờm của "The Reds" - đội đã ghi tới 13 bàn từ phút 90 trở đi mùa này.

Tại Anfield, thầy trò Arne Slot chỉ thua 1/10 trận gần nhất. Về cá nhân, Cody Gakpo đặc biệt có duyên với West Ham khi ghi 6 bàn vào lưới đối thủ này, đa phần đến sau giờ nghỉ, trong khi Florian Wirtz được đồn đoán có thể trở lại sau khi vắng mặt trận trước.

West Ham: Áp lực trụ hạng và bài toán sân khách

West Ham đang đứng thứ 18 và chịu áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng dù vừa giành 11 điểm trong 6 vòng gần nhất. Hai trận hòa liên tiếp, trong đó có bàn thua phút 96 trước Man Utd, cho thấy sự thiếu ổn định ở cuối trận.

Thành tích sân khách trước các nhà vô địch mùa trước rất kém khi họ thua 26/29 trận (thắng 1, hòa 2). Điểm sáng lớn nhất là đội trưởng Jarrod Bowen, người từng ghi 2 bàn tại Anfield và thường tỏa sáng sớm. Tuy nhiên, đội khách sẽ thiếu vắng Freddie Potts vì án treo giò.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Liverpool bị ví như "chim cánh cụt": Lý do Arne Slot miễn cưỡng dùng sao trẻ Ngumoha
Liverpool bị ví như "chim cánh cụt": Lý do Arne Slot miễn cưỡng dùng sao trẻ Ngumoha

Liverpool đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công, khi Ngumoha 17 tuổi lại đang làm lu mờ hai đàn anh Salah & Gakpo.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 15:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN