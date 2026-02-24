Carrick úp mở cho Sesko đá chính trở lại, khen MU thủ hay ở đẳng cấp hàng đầu

MU giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Everton nhờ pha lập công duy nhất đến từ Sesko ở hiệp đấu thứ 2. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn.

Sau trận, HLV Carrick đã úp mở về cơ hội cho Sesko trở lại đội hình xuất phát: "Sesko đang ở trạng thái tốt. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt về vấn đề này. Kiên nhẫn là một chuyện, còn việc bồi dưỡng, phát triển cậu ấy cũng quan trọng.

Carrick chia vui với Sesko

Sesko rất kiên nhẫn và hiểu rằng mình sẽ là cầu thủ quan trọng đối với MU trong thời gian dài. Chúng tôi có một số tiền đạo giỏi. Sự cân bằng đang rất tốt và chúng ta cần tiếp tục duy trì điều đó".

Bàn thắng của Sesko đến từ chuỗi phối hợp ăn ý của các ngôi sao trên hàng công MU. Cunha chuyền vượt tuyến, Mbeumo thoát xuống tốc độ và kiến tạo để Sesko dứt điểm tung lưới Everton. HLV Carrick đã dành nhiều lời khen cho bàn thắng đó:

"Đó là pha dứt điểm tuyệt vời và tàn nhẫn. Sesko đã ghi bàn với sự tự tin thực sự. Cunha và Mbeumo trước đó đã có pha phối hợp tuyệt vời để tạo ra cơ hội. Chúng tôi có những cầu thủ tạo ra khác biệt trong những pha phản công. Rất vui mừng cho Sesko, cậu ấy vào sân và giúp đỡ chúng tôi lần nữa.

Còn nhớ Cunha, cậu ấy phòng ngự tích cực ở sân nhà. Còn đường chuyền của Cunha thực sự xuất sắc. Chúng tôi cần có màn trình diễn vì toàn đội như vậy bởi Everton tạo ra sức ép lớn".

Việc MU không thủng lưới trước Everton làm HLV Carrick phấn khích: "Chúng tôi có màn trình diễn tốt. Nhưng phải nói rằng cả đội trải qua ngày thi đấu vất vả. Phải dành lời khen cho Everton vì họ đã gây khó khăn. Nhưng tôi nghĩ tinh thần, cách phòng ngự của MU ở đẳng cấp hàng đầu. Cuối cùng thì việc giữ sạch lưới là rất tuyệt vời. Nghe này, chúng ta có thể chơi tốt hơn thế, tốt hơn nhiều ở một số khía cạnh".