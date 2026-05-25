Video bóng đá Tottenham - Everton: Vỡ òa vé trụ hạng (Ngoại hạng Anh)

Tottenham chỉ cần 1 điểm để tránh lần đầu tiên xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1977, đồng thời đẩy West Ham xuống Championship (Hạng 2 của Anh). Và chiến thắng sân nhà thứ ba ít ỏi của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này đã đủ để khiến đối thủ cùng thành phố phải nhận vé rớt hạng.

Palhinha ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Tottenham đánh bại Everton để chính thức trụ hạng

Ở trận đấu mang ý nghĩa sống còn, điều quan trọng nhất với Tottenham là kết quả chứ không phải màn trình diễn. Dẫu vậy, “Gà trống” hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng giúp họ thoát khỏi viễn cảnh có thể trở thành một trong những cuộc xuống hạng tủi hổ nhất của thế hệ này.

Sân Tottenham Hotspur bùng nổ trong âm thanh ăn mừng xen lẫn sự nhẹ nhõm khi Palhinha mở tỷ số ở phút 43. Tiền vệ người Bồ Đào Nha phản ứng cực nhanh sau khi cú đánh đầu của chính anh đưa bóng dội cột dọc bật ra, trong khi tiền đạo Thierno Barry của Everton không thể ngăn bóng đi qua vạch vôi.

Khoảnh khắc lo lắng lớn nhất của thầy trò HLV Roberto De Zerbi thực tế lại đến từ áp lực tâm lý của chính họ, hơn là những gì Everton tạo ra. Đội khách chơi nhạt nhòa, thiếu sức sống và tiếp tục thể hiện bộ mặt sa sút ở giai đoạn cuối mùa giải, gần như không tạo được mối đe dọa nào đáng kể cho tới những phút cuối.

Tình huống khiến Tottenham thực sự thót tim chỉ xuất hiện ở những giây cuối cùng, khi thủ môn Antonin Kinsky phải tung người cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Tyrique George bên phía Everton.

Sau tiếng còi mãn cuộc, những màn ăn mừng cuồng nhiệt của các CĐV Tottenham là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, khi cảm xúc lắng xuống, Tottenham chắc chắn sẽ phải nhìn lại một mùa giải đầy hỗn loạn và thất vọng.

“Gà trống” đã trải qua phần lớn chiến dịch trong bầu không khí độc hại và đáng xấu hổ, với ba đời HLV lần lượt dẫn dắt đội bóng khi Roberto De Zerbi tiếp quản sau Thomas Frank và Igor Tudor. Và sẽ còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp về lý do vì sao Tottenham lại tiến sát bờ vực xuống hạng đến như vậy.

Trong khi đó, West Ham dù thắng đậm Leeds United vẫn không thể tự cứu mình. “Búa tạ” sẽ cùng Wolves và Burnley xuống chơi tại Championship mùa tới.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-0 Everton (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Tottenham: Palhinha (43')

Đội hình xuất phát

Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Spence, Gallagher, Mathys Tel, Richarlison.

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Iroegbunam, Garner, Rohl, Dewsbury Hall, Ndiaye, Barry.

Thống kê trận đấu

Tottenham Everton Sút khung thành 20 (2) 10 (1) Thời gian kiểm soát bóng 50% 50% Phạm lỗi 15 18 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 7 7 Cứu thua 1 1

