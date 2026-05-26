Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục chinh phục 3 đỉnh Everest trong 4 ngày

Ngày 24/5, bác sĩ Ngô Hải Sơn tạo nên cột mốc cá nhân đáng nể trong cộng đồng leo núi và thể thao mạo hiểm. Anh trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách “Everest Triple Crown” - dành cho nhà mạo hiểm chinh phục thành công liên tiếp ba đỉnh Everest, Lhotse và Nuptse trong cùng một mùa leo núi.

Theo VietSummit, bác sĩ Ngô Hải Sơn đã chinh phục liên tiếp cả 3 đỉnh của cụm Everest Massif (trong đó thấp nhất là Nuptse có độ cao 7.855m) trong các ngày 20-21 và 24/5 mà không quay về nghỉ dài ngày. Thành tích này giúp anh lập hàng loạt dấu mốc chưa từng có với giới leo núi Việt Nam.

Everest, Lhotse và Nuptse là 3 đỉnh thuộc khối núi Everest (Everest Massif). Các nhà leo núi kết hợp 3 đỉnh núi liên hoàn thành cung đường hình móng ngựa, gọi là Triple Crown (Tam vương miện). Việc chinh phục cung đường này trong một lần xuất phát từ "base camp" (trạm dừng chân đầu tiên ở vùng chân núi).

Với thành tích này, bác sĩ Ngô Hải Sơn trở thành người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Nuptse, người Việt Nam đầu tiên chinh phục đồng thời Everest và Lhotse trong vòng 27 giờ và người đầu tiên hoàn tất cả ba đỉnh Everest, Lhotse và Nuptse chỉ trong bốn ngày.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành “Everest Triple Crown”. (Nguồn: VietSummit - VietNam to the Top)

Trong giới leo núi chuyên nghiệp, “Triple Crown” vùng Everest được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Không chỉ đòi hỏi thể lực và khả năng thích nghi với độ cao phi thường, hành trình này còn buộc các vận động viên phải liên tục hoạt động trong “Vùng Tử Thần” - những nơi nguy hiểm nhất thế giới nằm ở độ cao khoảng 8.000 m so với mực nước biển.

Thực tế, việc chinh phục Everest và Lhotse trong vòng 24-48 giờ đã được xem là kỳ tích hiếm hoi. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất nằm ở Nuptse, ngọn núi có độ cao thấp hơn nhưng lại nguy hiểm và khó chinh phục hơn về mặt kỹ thuật.

Sở hữu cung đường hiểm trở với nhiều đoạn leo kết hợp giữa đá và băng dựng đứng, Nuptse được xem là một trong những ngọn núi đòi hỏi kỹ thuật cá nhân khắt khe nhất ở khu vực Himalaya. Theo VietSummit, hiện mới chỉ có vài chục nhà leo núi từng thực hiện được chuỗi chinh phục này.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn có kinh nghiệm tập luyện thể thao đa dạng trong hơn 20 năm. Anh là người Việt Nam đầu tiên chinh phục Ama Dablam, ngọn núi cao 6.814 m nổi tiếng bởi địa hình hiểm trở và kỹ thuật bậc nhất tại Nepal. Ngô Hải Sơn cũng chinh phục thành công đỉnh núi K2 cao 8.611 m ở Pakistan, đỉnh núi cao thứ 2 thế giới và là cung đường leo núi tuyết khắc nghiệt nhất.