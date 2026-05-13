MU trở lại Cúp C1 nhờ chuyển nhượng khôn ngoan nhất trong 19 năm qua

Về đích thành công

Việc MU sớm giành vé dự Champions League mùa tới và gần như chắc chắn giành vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh đồng nghĩa với việc người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã chứng kiến ​​đủ những gì diễn ra ở mùa giải này. Trận tiếp đón Nottingham Forest cuối tuần này nhiều khả năng sẽ là màn chia tay của Casemiro, còn chuyến làm khách trên sân của Brighton ở vòng hạ màn hứa hẹn là dịp để các CĐV MU tận hưởng.

Dù Sir Jim Ratcliffe chưa thực sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ MU, quyết định bổ nhiệm Jason Wilcox vào vị trí giám đốc bóng đá đang dần cho thấy đó là một nước đi sáng suốt

Nhưng tất cả các quyết định quan trọng về tương lai có lẽ đã được đưa ra. Ban lãnh đạo MU chắc chắn đã xác định HLV trưởng chính thức cho mùa tới, và Michael Carrick vẫn là ứng viên sáng giá nhất.

Điều khiến người hâm mộ MU quan tâm hơn cả là cách đội nhà tăng cường lực lượng cho mùa giải có thể kéo dài ít nhất 50 trận, nhiều hơn đáng kể so với 40 trận mùa này. Những ý kiến cho rằng đội hình hiện tại chưa đủ tầm cho Champions League là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, bởi MU không dự cúp châu Âu mùa này và đội hình được xây dựng chủ yếu cho đấu trường quốc nội.

Dẫu vậy, việc cán đích trong top 3 đã vượt xa kỳ vọng. Công lớn thuộc về Jason Wilcox và giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell, những người đã điều hành kỳ chuyển nhượng hè đầu tiên rất hiệu quả, được đánh giá là tốt nhất của MU kể từ năm 2007.

Sesko, Cunha và Mbeumo đều ghi dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo MU

Năm đó, MU mang về Nani, Anderson, Owen Hargreaves và Carlos Tevez, trước khi giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Mục tiêu tối thiểu của “Quỷ đỏ” mùa tới cũng phải là cạnh tranh thực sự ở cả hai mặt trận.

Harry Maguire từng nhấn mạnh tháng trước rằng MU cần bổ sung cả cầu thủ đá chính lẫn chiều sâu đội hình, và không ai tại Old Trafford phản đối điều đó.

Việc chia tay Casemiro và Jadon Sancho sẽ giúp giải phóng quỹ lương. Hai trường hợp cần giải quyết tiếp theo là Marcus Rashford và Andre Onana. Nếu cả hai rời đi, MU sẽ cắt giảm khoảng 1,125 triệu bảng mỗi tuần từ quỹ lương.

Mùa hè hứa hẹn bận rộn

Về chuyên môn, một tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh và một hậu vệ trái cơ động là hai ưu tiên lớn. Luke Shaw đang trải qua một trong những mùa hay nhất sự nghiệp, là cầu thủ duy nhất của MU đá chính cả 36 trận Ngoại hạng Anh, nhưng sự ổn định đó phần nào nhờ lịch thi đấu nhẹ hơn. Bước sang tuổi 31 vào tháng 7, Shaw khó duy trì khối lượng như vậy khi lịch giữa tuần trở lại dày đặc.

Bản hợp đồng bom tấn nhiều khả năng sẽ dành cho tuyến giữa. Elliot Anderson là mục tiêu trong mơ, nhưng Aurelien Tchouaméni được xem là khả thi hơn trong bối cảnh bất ổn tại Real Madrid.

Hiện tại, Kobbie Mainoo gần như là cái tên duy nhất chắc suất ở trung tuyến. Casemiro chuẩn bị rời đội, còn MU cũng muốn bán Manuel Ugarte, nhưng hiểu rằng mức giá 25 triệu bảng cùng phong độ đi xuống khiến thương vụ không dễ hoàn tất.

MU dự kiến chiêu mộ hai tiền vệ mới, và con số có thể tăng lên ba nếu Ugarte ra đi. Đây là bước đi cần thiết cho khu vực vốn là điểm yếu kéo dài từ cuối triều đại của Sir Alex Ferguson.

Trên hàng công, Joshua Zirkzee bị đánh giá chưa đạt yêu cầu, trong khi MU cần thêm một tiền đạo kinh nghiệm để san sẻ cùng Benjamin Sesko, người đang dần chứng minh mức phí 74 triệu bảng.

Ở hai cánh, Patrick Dorgu và Matheus Cunha là lựa chọn bên trái, còn Bryan Mbeumo cùng Amad Diallo cạnh tranh bên phải.

Mount có thể chơi nhiều vị trí

Mason Mount tiếp tục là “quân bài” đa năng. Được sử dụng như một “máy quét” trước Sunderland, anh cũng có thể chơi tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc dạt phải. Khi MU trở lại Champions League, lương của Mount sẽ tăng lên 250.000 bảng/tuần, con số khiến tỷ phú Ratcliffe khó hài lòng nếu anh chỉ là phương án dự bị. Nhưng với số trận tăng lên, giá trị của Mount có thể được khai thác tốt hơn, miễn là anh giữ được thể trạng.

Gary Neville muốn MU bổ sung trung vệ, song đây chưa phải ưu tiên khi họ đã có năm lựa chọn. Shaw và Noussair Mazraoui cũng có thể đá vị trí này.

Vấn đề nằm ở thể trạng. Lisandro Martinez mới đá chính 92 trận trong 4 mùa vì chấn thương liên miên. Hợp đồng của anh chỉ còn đến năm sau, dù MU có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Khi đạt phong độ cao nhất, Martinez vẫn là lựa chọn số 1 nhờ sự quyết liệt và khả năng phát triển bóng.

Matthijs De Ligt cũng chưa ra sân kể từ cuối tháng 11 vì chấn thương lưng. Điều đó khiến việc bán anh gần như không thể và MU buộc phải ưu tiên giúp trung vệ người Hà Lan đạt thể trạng tốt nhất cho giai đoạn tiền mùa giải.

Lisandro Martinez và De Ligt thường xuyên gặp chấn thương

Ở vị trí thủ môn, thủ môn 22 tuổi Radek Vitek gây ấn tượng mạnh khi thâu tóm các giải thưởng cuối mùa tại Bristol City và đang được cân nhắc giữ lại làm phương án dự bị cho Senne Lammens. Dù cả hai còn trẻ, MU tin giá trị phát triển lâu dài là rất lớn. Trong khi đó, Altay Bayindir được dự đoán trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, còn tương lai của thủ môn 40 tuổi Tom Heaton vẫn chưa rõ.

Ngoài đội một, vấn đề cầu thủ “cây nhà lá vườn” cho danh sách Champions League cũng cần được tính toán. Mainoo hiện là cái tên duy nhất thường xuyên góp mặt trong đội hình chính. Vì thế, những tài năng như Tyler Fletcher, Jack Fletcher, Shea Lacey hay Harry Amass đều có cơ hội ở lại.

Amass đã tiến bộ tích cực trong thời gian cho mượn tại Sheffield Wednesday và Norwich City trước khi dính chấn thương gân kheo hồi tháng 1.

Đáng chú ý hơn cả là JJ Gabriel, thần đồng 15 tuổi đủ điều kiện thi đấu Ngoại hạng Anh từ mùa tới. Việc anh được đôn lên tập cùng đội một của MU tuần trước là tín hiệu lớn, đặc biệt khi thời điểm đó “Quỷ đỏ” chỉ có 2 cầu thủ đội một chấn thương.