MU trở lại Cúp C1 nhờ chuyển nhượng khôn ngoan nhất trong 19 năm qua

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lens vs Paris Saint-Germain
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

MU trở lại Cúp C1 nhờ chuyển nhượng khôn ngoan nhất trong 19 năm qua

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Chuyển nhượng mùa hè

Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã khiến những người hoài nghi phải bất ngờ khi góp phần mang tới kỳ chuyển nhượng được đánh giá là tốt nhất của MU trong gần hai thập kỷ.

   

Về đích thành công

Việc MU sớm giành vé dự Champions League mùa tới và gần như chắc chắn giành vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh đồng nghĩa với việc người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã chứng kiến ​​đủ những gì diễn ra ở mùa giải này. Trận tiếp đón Nottingham Forest cuối tuần này nhiều khả năng sẽ là màn chia tay của Casemiro, còn chuyến làm khách trên sân của Brighton ở vòng hạ màn hứa hẹn là dịp để các CĐV MU tận hưởng.

Dù Sir Jim Ratcliffe chưa thực sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ MU, quyết định bổ nhiệm Jason Wilcox vào vị trí giám đốc bóng đá đang dần cho thấy đó là một nước đi sáng suốt

Dù Sir Jim Ratcliffe chưa thực sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ MU, quyết định bổ nhiệm Jason Wilcox vào vị trí giám đốc bóng đá đang dần cho thấy đó là một nước đi sáng suốt

Nhưng tất cả các quyết định quan trọng về tương lai có lẽ đã được đưa ra. Ban lãnh đạo MU chắc chắn đã xác định HLV trưởng chính thức cho mùa tới, và Michael Carrick vẫn là ứng viên sáng giá nhất.

Điều khiến người hâm mộ MU quan tâm hơn cả là cách đội nhà tăng cường lực lượng cho mùa giải có thể kéo dài ít nhất 50 trận, nhiều hơn đáng kể so với 40 trận mùa này. Những ý kiến cho rằng đội hình hiện tại chưa đủ tầm cho Champions League là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, bởi MU không dự cúp châu Âu mùa này và đội hình được xây dựng chủ yếu cho đấu trường quốc nội.

Dẫu vậy, việc cán đích trong top 3 đã vượt xa kỳ vọng. Công lớn thuộc về Jason Wilcox và giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell, những người đã điều hành kỳ chuyển nhượng hè đầu tiên rất hiệu quả, được đánh giá là tốt nhất của MU kể từ năm 2007.

Sesko, Cunha và Mbeumo đều ghi dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo MU

Sesko, Cunha và Mbeumo đều ghi dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo MU

Năm đó, MU mang về Nani, Anderson, Owen Hargreaves và Carlos Tevez, trước khi giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Mục tiêu tối thiểu của “Quỷ đỏ” mùa tới cũng phải là cạnh tranh thực sự ở cả hai mặt trận.

Harry Maguire từng nhấn mạnh tháng trước rằng MU cần bổ sung cả cầu thủ đá chính lẫn chiều sâu đội hình, và không ai tại Old Trafford phản đối điều đó.

Việc chia tay Casemiro và Jadon Sancho sẽ giúp giải phóng quỹ lương. Hai trường hợp cần giải quyết tiếp theo là Marcus Rashford và Andre Onana. Nếu cả hai rời đi, MU sẽ cắt giảm khoảng 1,125 triệu bảng mỗi tuần từ quỹ lương.

Mùa hè hứa hẹn bận rộn

Về chuyên môn, một tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh và một hậu vệ trái cơ động là hai ưu tiên lớn. Luke Shaw đang trải qua một trong những mùa hay nhất sự nghiệp, là cầu thủ duy nhất của MU đá chính cả 36 trận Ngoại hạng Anh, nhưng sự ổn định đó phần nào nhờ lịch thi đấu nhẹ hơn. Bước sang tuổi 31 vào tháng 7, Shaw khó duy trì khối lượng như vậy khi lịch giữa tuần trở lại dày đặc.

Bản hợp đồng bom tấn nhiều khả năng sẽ dành cho tuyến giữa. Elliot Anderson là mục tiêu trong mơ, nhưng Aurelien Tchouaméni được xem là khả thi hơn trong bối cảnh bất ổn tại Real Madrid.

Hiện tại, Kobbie Mainoo gần như là cái tên duy nhất chắc suất ở trung tuyến. Casemiro chuẩn bị rời đội, còn MU cũng muốn bán Manuel Ugarte, nhưng hiểu rằng mức giá 25 triệu bảng cùng phong độ đi xuống khiến thương vụ không dễ hoàn tất.

MU dự kiến chiêu mộ hai tiền vệ mới, và con số có thể tăng lên ba nếu Ugarte ra đi. Đây là bước đi cần thiết cho khu vực vốn là điểm yếu kéo dài từ cuối triều đại của Sir Alex Ferguson.

Trên hàng công, Joshua Zirkzee bị đánh giá chưa đạt yêu cầu, trong khi MU cần thêm một tiền đạo kinh nghiệm để san sẻ cùng Benjamin Sesko, người đang dần chứng minh mức phí 74 triệu bảng.

Ở hai cánh, Patrick Dorgu và Matheus Cunha là lựa chọn bên trái, còn Bryan Mbeumo cùng Amad Diallo cạnh tranh bên phải.

Mount có thể chơi nhiều vị trí

Mount có thể chơi nhiều vị trí

Mason Mount tiếp tục là “quân bài” đa năng. Được sử dụng như một “máy quét” trước Sunderland, anh cũng có thể chơi tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc dạt phải. Khi MU trở lại Champions League, lương của Mount sẽ tăng lên 250.000 bảng/tuần, con số khiến tỷ phú Ratcliffe khó hài lòng nếu anh chỉ là phương án dự bị. Nhưng với số trận tăng lên, giá trị của Mount có thể được khai thác tốt hơn, miễn là anh giữ được thể trạng.

Gary Neville muốn MU bổ sung trung vệ, song đây chưa phải ưu tiên khi họ đã có năm lựa chọn. Shaw và Noussair Mazraoui cũng có thể đá vị trí này.

Vấn đề nằm ở thể trạng. Lisandro Martinez mới đá chính 92 trận trong 4 mùa vì chấn thương liên miên. Hợp đồng của anh chỉ còn đến năm sau, dù MU có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Khi đạt phong độ cao nhất, Martinez vẫn là lựa chọn số 1 nhờ sự quyết liệt và khả năng phát triển bóng.

Matthijs De Ligt cũng chưa ra sân kể từ cuối tháng 11 vì chấn thương lưng. Điều đó khiến việc bán anh gần như không thể và MU buộc phải ưu tiên giúp trung vệ người Hà Lan đạt thể trạng tốt nhất cho giai đoạn tiền mùa giải.

Lisandro Martinez và De Ligt thường xuyên gặp chấn thương

Lisandro Martinez và De Ligt thường xuyên gặp chấn thương

Ở vị trí thủ môn, thủ môn 22 tuổi Radek Vitek gây ấn tượng mạnh khi thâu tóm các giải thưởng cuối mùa tại Bristol City và đang được cân nhắc giữ lại làm phương án dự bị cho Senne Lammens. Dù cả hai còn trẻ, MU tin giá trị phát triển lâu dài là rất lớn. Trong khi đó, Altay Bayindir được dự đoán trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, còn tương lai của thủ môn 40 tuổi Tom Heaton vẫn chưa rõ.

Ngoài đội một, vấn đề cầu thủ “cây nhà lá vườn” cho danh sách Champions League cũng cần được tính toán. Mainoo hiện là cái tên duy nhất thường xuyên góp mặt trong đội hình chính. Vì thế, những tài năng như Tyler Fletcher, Jack Fletcher, Shea Lacey hay Harry Amass đều có cơ hội ở lại.

Amass đã tiến bộ tích cực trong thời gian cho mượn tại Sheffield Wednesday và Norwich City trước khi dính chấn thương gân kheo hồi tháng 1.

Đáng chú ý hơn cả là JJ Gabriel, thần đồng 15 tuổi đủ điều kiện thi đấu Ngoại hạng Anh từ mùa tới. Việc anh được đôn lên tập cùng đội một của MU tuần trước là tín hiệu lớn, đặc biệt khi thời điểm đó “Quỷ đỏ” chỉ có 2 cầu thủ đội một chấn thương.

5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa
5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa

MU đặt mục tiêu chiêu mộ ít nhất 5 tân binh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” lên kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ đội hình cho mùa giải...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN