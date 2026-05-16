Liverpool tan nát vì chuyển nhượng sai lầm, nửa tỷ euro tan thành mây khói

Sự thay đổi chóng mặt của Liverpool sau một năm

Một năm trước khi Liverpool cũng thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh, họ cũng thua trận (thua 2-3 trước Brighton) nhưng với tâm thế hoàn toàn khác. Thời điểm ấy, “The Kop” đã sớm vô địch nên những trận đấu cuối chẳng mang nhiều ý nghĩa đối với thầy trò HLV Arne Slot.

Sự khác biệt rất rõ ràng ngay từ băng ghế dự bị của Liverpool ở vòng 37 mùa giải trước và mùa giải này

Ông thầy người Hà Lan thoải mái cất nửa đội hình chính như Van Dijk, Robertson, Arnold, Nunez, Diaz… trên ghế dự bị. Ngoài ra, ngồi dự bị còn có Endo, Jones và Gomez. Chỉ cần nhìn vào danh sách ấy, giới mộ điệu cũng mường tượng ra được chiều sâu của đội hình Liverpool.

Ấy thế mà mọi chuyện thay đổi 180 độ chỉ sau 1 năm. Cũng ở vòng 37, Liverpool thua 2-4 trước Aston Villa và đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League mùa sau. Đây cũng là mùa giải hiếm hoi mà Liverpool thua tới 12 trận tại Ngoại hạng Anh và nhận về số bàn thua kỷ lục (52 lần). Con số ấy có thể tăng lên nữa nếu “The Kop” thua nốt trận cuối.

Nhìn vào hàng dự bị của Liverpool cũng thật ngỡ ngàng khi hơn một nửa trong số đó là những cầu thủ trẻ được đôn lên từ học viện. McConnell, Ndiaye, Nyoni hay Wright là những cái tên thực sự xa lạ với rất nhiều người, thậm chí là với cả CĐV của Liverpool.

Mọi người sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng đội chủ sân Anfield đã bỏ ra gần nửa tỷ euro cho thị trường chuyển nhượng trong mùa giải vừa qua! Điều đó dẫn đến việc người ta phải tự hỏi rằng Liverpool và HLV Arne Slot đã làm cái gì trong mùa giải vừa qua.

Gần nửa tỷ euro nguy cơ tan thành mây khói

Thực ra, tất cả đã sớm nhận ra câu trả lời. Chính sự yếu kém trong công tác chuyển nhượng đã khiến Liverpool từ đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh thành đội vất vả tìm vé dự Champions League. Nên nhớ rằng, hai đẳng cấp ấy cách nhau rất xa.

Bỏ ra gần nửa tỷ euro cho tân binh nhưng Liverpool vẫn đang phải sống nhờ cựu binh

Vậy Liverpool đã tự mình làm bản thân yếu đi như thế nào? Câu trả lời thực sự cay đắng. Đó là bơm thật nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Họ đã chi ra 481,5 triệu euro chỉ trong thị trường chuyển nhượng mùa hè để mang về 6 tân binh. Con số ấy cao hơn số tiền Liverpool bỏ vào việc mua cầu thủ trong 3 mùa giải trước đó cộng lại.

Họ mang về một trung vệ, hai hậu vệ cánh, một tiền vệ và 2 tiền đạo. Trong đó, riêng Isak (145 triệu euro) và Ekitike (95 triệu euro) đã chiếm hơn nửa ngân sách. Ở chiều hướng ngược lại, họ cũng bán hàng loạt trụ cột như Diaz (70 triệu euro), Nunez (53 triệu euro) hay Arnold (10 triệu euro) để cân bằng lại tài chính và thu về 219 triệu euro.

Về bản chất, Liverpool bắt đầu “thay máu” và Arne Slot muốn xóa bớt dấu ấn của Jurgen Klopp để tạo nên điểm nhấn cho riêng mình. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan sai lầm với những lựa chọn của mình. Những cầu thủ mới được mua về không chấn thương dài hạn thì hòa nhập không tốt.

“Bom tấn” đắt giá nhất, Alexander Isak mới chỉ đá 14/37 trận Ngoại hạng Anh, thi đấu được khoảng 21% số phút có thể và ghi được 3 bàn kèm 1 kiến tạo. Cầu thủ đắt giá thứ hai là Florian Wirtz thi đấu khá đều đặn (32/37 trận) nhưng chỉ đóng góp 4 bàn và 5 kiến tạo.

Người chơi tốt nhất là Hugo Ekitike với 11 bàn và 3 kiến tạo sau 28 lần ra sân lại dính chấn thương nặng và phải nghỉ tới đầu mùa giải năm sau. Còn xem cặp cánh Kerkez – Frimpong lại càng khiến người hâm mộ Liverpool nhớ Arnold – Robertson nhiều hơn. Thậm chí, nhiều người còn tự hỏi vì sao bộ đôi kia lại tốn hơn 80 triệu euro của CLB.

Có thể nói đây là bài học đắt giá cho Liverpool bởi tình trạng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở mùa sau. Điều đó đồng nghĩa với việc “The Kop” bỏ ra gần nửa tỷ euro để “đem đá đập vào chân mình”. Quả thật là đôi khi “nhà giàu cũng khóc”.