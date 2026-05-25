Tin nóng chuyển nhượng 25/5: MU nhắm cựu sao Liverpool để gia cố hàng thủ

MU nhắm cựu sao Liverpool để gia cố hàng thủ

Theo nguồn tin từ Caught Offside, MU đã bắt đầu “thử phản ứng” từ phía Nottingham Forest về thương vụ dành cho cựu hậu vệ Liverpool Neco Williams trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm sự bổ sung cho hàng phòng ngự ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Nguồn tin cũng cho biết hàng loạt CLB Ngoại hạng Anh khác như Newcastle, Aston Villa và Everton đều đang theo dõi sát tình hình của tuyển thủ xứ Wales.

Dẫu vậy, Nottingham Forest hiện không có ý định bán Williams. Sự quan tâm từ MU được cho là xuất phát từ nhu cầu gia tăng chiều sâu đội hình nơi hàng thủ, đặc biệt khi Williams có khả năng thi đấu tốt ở cả hai hành lang cánh, từ hậu vệ phải cho tới hậu vệ trái.