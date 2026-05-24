Tin nóng chuyển nhượng 24/5: Man City đàm phán mua Enzo Fernandez, Real nhắm mục tiêu cũ MU

Man City gây sốc, bắt đầu đàm phán với Enzo Fernandez

Theo Sky Germany, Man City đã bắt đầu quá trình đàm phán để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Được biết, thương vụ "bom tấn" tiềm năng này được thúc đẩy bởi HLV Enzo Maresca, người được cho là ​​sẽ kế nhiệm Pep Guardiola ở Man City với hợp đồng 3 năm vào mùa hè 2026.

Enzo Fernandez sẽ tái hợp HLV Maresca ở Man City?

Real quan tâm mục tiêu cũ của MU

Theo đài phát thanh COPE, Real Madrid đang nhắm tới đội trưởng Sporting Lisbon, Morten Hjulmand như giải pháp tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Được biết, chính HLV Jose Mourinho đích thân yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ tiền vệ người Đan Mạch và dự kiến, thương vụ này sẽ "ngốn" khoảng 50 triệu euro. Mùa hè năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1999 từng được MU theo đuổi suốt thời gian dài.

MU tự tin đón Fernandes

Theo nguồn tin độc quyền từ trang Twitter @Sully, MU rất tự tin rằng Mateus Fernandes đang dành sự ưu tiên cho "Quỷ đỏ" hơn các câu lạc bộ khác sau cuộc đàm phán với người đại diện của tiền vệ này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng được HLV Michael Carrick lẫn đội ngũ phân tích dữ liệu đánh giá cao.

Dù vậy, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào đều phụ thuộc vào yêu cầu của West Ham, CLB chủ quản của Mateus Fernandes nếu đội bóng thành London xuống hạng.

Mourinho tới Đức "xem giò" Olise?

Trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức giữa Bayern Munich và Stuttgart, HLV Jose Mourinho đã được phát hiện có mặt trên khán đài sân vận động Olympiastadion. Theo Sky Sports, "thuyền trưởng" tương lai của Real Madrid đang theo dõi sát sao đang theo sát ngôi sao Michael Olise bên phía Bayern Munich.

Thậm chí, ông còn được tháp tùng bởi đại diện công ty quản lí cầu Gestifute, do siêu "cò" Jorge Mendes đứng đầu. Mặt khác, Sky Sports nhấn mạnh việc Mourinho có mặt tại Đức do lời mời từ giám đốc thể thao Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.