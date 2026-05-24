Tin nóng chuyển nhượng 24/5: Man City đàm phán mua Enzo Fernandez, Real nhắm mục tiêu cũ MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Tin nóng chuyển nhượng 24/5: Man City đàm phán mua Enzo Fernandez, Real nhắm mục tiêu cũ MU

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United Manchester City

Cùng đến với những thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Man City gây sốc, bắt đầu đàm phán với Enzo Fernandez

Theo Sky Germany, Man City đã bắt đầu quá trình đàm phán để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Được biết, thương vụ "bom tấn" tiềm năng này được thúc đẩy bởi HLV Enzo Maresca, người được cho là ​​sẽ kế nhiệm Pep Guardiola ở Man City với hợp đồng 3 năm vào mùa hè 2026.

Enzo Fernandez sẽ tái hợp HLV Maresca ở Man City?

Enzo Fernandez sẽ tái hợp HLV Maresca ở Man City?

Real quan tâm mục tiêu cũ của MU

Theo đài phát thanh COPE, Real Madrid đang nhắm tới đội trưởng Sporting Lisbon, Morten Hjulmand như giải pháp tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Được biết, chính HLV Jose Mourinho đích thân yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ tiền vệ người Đan Mạch và dự kiến, thương vụ này sẽ "ngốn" khoảng 50 triệu euro. Mùa hè năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1999 từng được MU theo đuổi suốt thời gian dài.

Khi kỷ nguyên hậu Guardiola bắt đầu hình thành tại sân vận động Etihad, Man City đã xác định Fernandez là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ. Theo Sky Germany , thương vụ này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Maresca, người dự kiến ​​sẽ kế nhiệm Guardiola với hợp đồng ba năm vào mùa hè này.

MU tự tin đón Fernandes

Theo nguồn tin độc quyền từ trang Twitter @Sully, MU rất tự tin rằng Mateus Fernandes đang dành sự ưu tiên cho "Quỷ đỏ" hơn các câu lạc bộ khác sau cuộc đàm phán với người đại diện của tiền vệ này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng được HLV Michael Carrick lẫn đội ngũ phân tích dữ liệu đánh giá cao.

Dù vậy, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào đều phụ thuộc vào yêu cầu của West Ham, CLB chủ quản của Mateus Fernandes nếu đội bóng thành London xuống hạng.

Mourinho tới Đức "xem giò" Olise?

Trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức giữa Bayern Munich và Stuttgart, HLV Jose Mourinho đã được phát hiện có mặt trên khán đài sân vận động Olympiastadion. Theo Sky Sports, "thuyền trưởng" tương lai của Real Madrid đang theo dõi sát sao đang theo sát ngôi sao Michael Olise bên phía Bayern Munich.

Thậm chí, ông còn được tháp tùng bởi đại diện công ty quản lí cầu Gestifute, do siêu "cò" Jorge Mendes đứng đầu. Mặt khác, Sky Sports nhấn mạnh việc Mourinho có mặt tại Đức do lời mời từ giám đốc thể thao Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.

HLV Mourinho không tin tưởng Mbappe, đòi Real chi 80 triệu euro mua Harry Kane
HLV Mourinho không tin tưởng Mbappe, đòi Real chi 80 triệu euro mua Harry Kane

HLV Jose Mourinho được cho là đã yêu cầu Real Madrid chiêu mộ Harry Kane ngay trong mùa hè 2026 nhằm xây dựng hàng công đủ sức thống trị châu Âu. Đội...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 02:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN