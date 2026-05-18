MU chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng đầu tiên, thu về 38 triệu bảng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United S.S.C Napoli

Tiền đạo Rasmus Hojlund đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Napoli theo bản hợp đồng mua đứt trị giá khoảng 38 triệu bảng.

   

Chân sút người Đan Mạch trước đó chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua nếu Napoli giành vé dự Champions League. Điều khoản này đã được kích hoạt sau chiến thắng 3-0 trước Pisa ở vòng đấu áp chót Serie A.

Trong trận đấu đó, Hojlund ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 90+2, qua đó giúp Napoli chính thức góp mặt tại Champions League mùa tới. Anh cũng đóng góp một pha kiến tạo cho người đồng đội cũ tại MU là Scott McTominay lập công.

Sau quãng thời gian không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim tại Old Trafford, Hojlund đã hồi sinh mạnh mẽ ở Serie A với 11 bàn thắng cùng 4 kiến tạo sau 32 lần ra sân.

Trên trang Instagram cá nhân, Hojlund xác nhận việc rời MU và thừa nhận cảm xúc “vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối” khi khép lại hành trình tại Old Trafford.

Tiền đạo 23 tuổi viết: “Bàn thắng hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng, bởi Napoli đã giành vé dự Champions League và điều đó cũng đồng nghĩa tôi chính thức trở thành cầu thủ của Napoli.

Thật kỳ lạ khi nói lời chia tay Manchester United. Được khoác áo đỏ tại Old Trafford là giấc mơ thời thơ ấu của tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn các CĐV, cầu thủ và ban huấn luyện đã giúp giấc mơ ấy trở thành hiện thực”.

Hojlund cũng dành nhiều lời tri ân cho người hâm mộ Napoli, những người đã giúp anh lấy lại sự tự tin sau giai đoạn khó khăn ở Anh.

Anh khẳng định sẽ cống hiến toàn bộ cho chặng đường mới tại sân Diego Armando Maradona và xem đây là “khởi đầu của những giấc mơ mới”.

Hồi tháng Ba, giám đốc thể thao Giovanni Manna từng khẳng định Hojlund là nhân tố “mang tính then chốt” trong mùa giải thành công của Napoli.

Ông cho biết: “Ngay cả khi không ghi bàn, Hojlund vẫn luôn làm việc hết mình vì tập thể. Chúng tôi có nghĩa vụ mua đứt cậu ấy nếu giành vé Champions League và thực tế, tôi không nghĩ tương lai của cậu ấy nằm ở đâu khác ngoài Napoli”.

Hojlund cũng sẽ không phải cái tên duy nhất rời Old Trafford hè này. Tiền vệ kỳ cựu Casemiro cùng hậu vệ trái Tyrell Malacia đã được "Quỷ đỏ" tri ân trong trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford ở mùa giải này.

