Mourinho bất ngờ đi xem Bayern, rộ tin đồn Olise về Real Madrid

Mourinho âm thầm đến Berlin

Bayern Munich đã kết thúc mùa giải 2025/26 với chức vô địch Cúp quốc gia Đức sau khi đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận chung kết. Cú hat-trick của Harry Kane mang lại cú đúp danh hiệu cho đội bóng xứ Bavaria và kết thúc một mùa bóng mà Bayern là đội ghi bàn số 1 châu Âu với 184 bàn trên mọi đấu trường.

Mourinho theo dõi trận Bayern Munich - Stuttgart tại Berlin

Đáng chú ý là trong ngày diễn ra chung kết, trận đấu tại sân Olympiastadion đã có sự dự khán của một khán giả đặc biệt: Jose Mourinho. Sau khi Real Madrid hoàn tất mùa giải, HLV Alvaro Arbeloa sẽ ra đi và dự kiến Mourinho sẽ sớm được công bố là HLV trưởng của đội bóng Hoàng gia cho mùa giải sau, nhưng điều đó khiến sự có mặt của ông tại Berlin càng gây tò mò.

Theo Sky Germany, Mourinho đã rời khách sạn Adlon Kempinski ở Berlin trong buổi chiều thứ Bảy và đội một chiếc mũ màu xanh để tránh mọi người nhận mặt. Ông có mặt tại sân để xem trận chung kết và không đi một mình, bên cạnh Mourinho còn có Hendrik Schauerte, một nhân vật quan trọng thuộc công ty môi giới Gestifute đứng đầu bởi “siêu cò” Jorge Mendes.

Bayern "xua đuổi"

Chính việc Mourinho âm thầm đến xem trận đấu của Bayern nhưng vẫn đi cùng một người thuộc làng môi giới cầu thủ đã tạo ra xì xào rằng ông đến đây có lẽ để nhắm tân binh cho Real Madrid mùa giải mới. Đó có thể là ai? Đa số fan Bayern tin rằng chỉ có thể là tiền đạo cánh Michael Olise, người đã từng xuất hiện trong các tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Real Madrid.

Tin này đã lan đến tai Chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich và Hoeness rất nhanh chóng đáp lời: “Ông ta có thể đến đây và đặt thêm 5 con mắt mới để xem Olise nhưng sẽ không có chuyện ký được với cậu ấy. Olise không phải để bán và tôi hy vọng sẽ không đụng phải Mourinho ở đây, bởi tôi ghét phải nói với ông ta rằng ông ta đã phí thời giờ”.

Mourinho đến để xem Olise (phải) hay Stiller (trái), hay cả hai?

Tuy nhiên cũng có người cho rằng Mourinho đến đây không phải vì Olise, dù sở hữu được ngôi sao này tất nhiên là điều “Người đặc biệt” rất muốn. Trận chung kết còn có một cầu thủ khác cũng nằm trong danh sách mục tiêu của Real là tiền vệ Angelo Stiller bên phía Stuttgart, thậm chí có tin rằng Mourinho đến xem là vì ông được mời dự khán bởi giám đốc thể thao Fabian Wohlgemuth của Stuttgart.

Real Madrid hứa hẹn sẽ có kỳ chuyển nhượng bận rộn để cung cấp lực lượng cho Mourinho. Bên cạnh nhu cầu sở hữu một tiền đạo phải lẫn một tiền vệ trung tâm, đội bóng thủ đô TBN cũng sẽ phải săn một hậu vệ phải mới thay thế Dani Carvajal, bởi sự ra đi của cựu binh này khiến vị trí chỉ còn Trent Alexander-Arnold.