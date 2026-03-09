Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD

Sự kiện: Lionel Messi

Lionel Messi được cho là nhận tổng thu nhập lên tới 70–80 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami khi tính cả lương, thưởng và quyền sở hữu cổ phần trong CLB.

Thu nhập thực tế của Messi cao hơn nhiều so với lương công bố

Sự xuất hiện của Lionel Messi tại Inter Miami không chỉ tạo ra cơn sốt truyền thông mà còn thay đổi đáng kể cấu trúc tài chính của đội bóng. Theo tiết lộ của đồng sở hữu CLB Jorge Mas, tổng giá trị gói thu nhập của Messi rơi vào khoảng 70–80 triệu USD mỗi năm khi tính toàn bộ các điều khoản trong hợp đồng.

Lionel Messi cùng danh hiệu cá nhân.

Lionel Messi cùng danh hiệu cá nhân.

Con số này cao hơn rất nhiều so với mức lương chính thức được công bố. Theo dữ liệu của Hiệp hội cầu thủ Major League Soccer, Messi nhận 12 triệu USD tiền lương cơ bản và khoảng 20,45 triệu USD thu nhập đảm bảo sau khi tính các khoản thưởng. Điều này giúp siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất giải đấu, vượt qua nhiều ngôi sao đang thi đấu tại MLS.

Theo Jorge Mas, mức đãi ngộ lớn dành cho Messi cũng là lý do Inter Miami cần hợp tác với các nhà tài trợ lớn trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng dù con số rất cao nhưng Messi hoàn toàn xứng đáng với giá trị mà anh mang lại cho đội bóng.

“Hiệu ứng Messi” giúp Inter Miami tăng giá trị gấp đôi

Không chỉ mang lại giá trị chuyên môn, Messi còn tạo ra tác động lớn về mặt kinh tế cho CLB. Trước khi anh gia nhập vào năm 2023, Inter Miami được định giá khoảng 585 triệu USD. Tuy nhiên, theo tạp chí kinh doanh Forbes, giá trị của đội bóng hiện đã tăng lên khoảng 1,35 tỷ USD.

Một trong những điểm đặc biệt trong hợp đồng của Messi là điều khoản cho phép anh sở hữu cổ phần tại CLB trong tương lai. Quy mô cổ phần này chưa được công bố chi tiết và chỉ được kích hoạt sau khi Messi giải nghệ, nhưng các ước tính cho thấy giá trị phần sở hữu đó có thể tương đương ít nhất 60 triệu USD mỗi năm nếu cấu trúc hợp đồng hiện tại được giữ nguyên.

Kể từ khi Messi cập bến Nam Florida, giá vé các trận đấu của Inter Miami, lượng khán giả truyền hình, doanh số bán áo đấu và các hợp đồng tài trợ đều tăng mạnh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với CLB sẽ là duy trì sức hút này trong dài hạn, đặc biệt là khi Messi kết thúc sự nghiệp thi đấu và rời sân cỏ.

Theo Hồng Minh

09/03/2026 18:18 PM (GMT+7)
