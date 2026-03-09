Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Slot thừa nhận sai lầm với Salah, không muốn tái diễn khi đấu Galatasaray

Sự kiện: Bóng đá Liverpool Premier League 2025-26

Liverpool hành quân đến Istanbul để đối đầu Galatasaray ở vòng 16 đội Champions League với quyết tâm phục hận. HLV Arne Slot nhiều khả năng sẽ không lặp lại quyết định gây tranh cãi trước đó khi để Mohamed Salah ngồi dự bị.

   

Sai lầm cũ và chuyến trở lại Istanbul đầy áp lực

Liverpool sẽ bay đến Istanbul để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray (0h45, 11/3). Sau khi gây ấn tượng bằng chiến thắng tại FA Cup cuối tuần qua, thầy trò HLV Arne Slot đang hướng đến mục tiêu tiếp tục tiến sâu tại đấu trường châu Âu.

Salah đang có phong độ tích cực tại Liverpool

Salah đang có phong độ tích cực tại Liverpool

Nhìn bề ngoài, phong độ của Liverpool mùa này đôi khi khiến người hâm mộ hoài nghi. Tuy nhiên, con số thống kê lại cho thấy bức tranh tích cực hơn nhiều khi họ chỉ thua ba trong 23 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, cả ba thất bại đó đều diễn ra ở những phút bù giờ cuối cùng.

Dù vậy, ký ức về trận thua 0-1 trước Galatasaray tại vòng bảng hồi tháng 9 vẫn còn rất rõ ràng. Khi đó, thất bại này là một phần của chuỗi phong độ đáng báo động, với chín trận thua trong 12 trận, khiến tương lai của nhiều nhân vật tại Anfield, bao gồm cả HLV Arne Slot, bị đặt dấu hỏi lớn.

Salah và quyết định Slot không muốn lặp lại

Một trong những điểm gây tranh cãi ở trận đấu hồi tháng 9 là việc Salah chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Quyết định đó sau này bị xem là một sai lầm chiến thuật, đặc biệt khi Liverpool gặp khó khăn trong khâu tấn công.

Salah và quyết định Slot không muốn lặp lại

Salah và quyết định Slot không muốn lặp lại

Tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác. Salah đã đá chính cả 11 trận kể từ khi trở lại sau Cúp bóng đá châu Phi, đóng góp 4 bàn thắng và 4 kiến tạo trong giai đoạn Liverpool ghi tới 30 bàn.

Ngôi sao người Ai Cập cũng vừa chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi tại Premier League trước Wolves và tiếp tục lập kỷ lục mới vài ngày sau đó. Với phong độ đang hồi sinh mạnh mẽ, khả năng Salah tiếp tục bị đẩy lên ghế dự bị ở Istanbul gần như không còn.

Galatasaray cảnh báo Liverpool phải “cẩn trọng”

Dù Liverpool được đánh giá cao hơn, Galatasaray vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa giành chiến thắng 1-0 trong trận derby trước Besiktas cuối tuần qua.

Chiến thắng đó đến từ bàn thắng của Victor Osimhen trong hiệp một, dù đội bóng của HLV Okan Buruk phải chơi thiếu người từ sau phút 60 khi Leroy Sane bị truất quyền thi đấu.

Sau trận đấu, Osimhen khẳng định Galatasaray vẫn tự tin trước cuộc chạm trán Liverpool:“Chúng ta thể hiện sự đoàn kết. Chúng ta phải thi đấu từng trận một. Chiến thắng này sẽ giúp ích cho chúng ta”.

Anh cũng gửi lời cảnh báo đến đại diện nước Anh: “Chúng ta phải giữ vững lập trường. Liverpool là một đội bóng rất mạnh nhưng chúng ta sẽ thi đấu trên sân nhà. Nếu cẩn thận, chúng ta có thể làm tốt, mặc dù sẽ không dễ dàng. Tất cả các trận đấu ở Champions League đều khó khăn”.

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

09/03/2026 14:55 PM (GMT+7)
