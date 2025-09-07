Tin mới nhất bóng đá sáng 7/9: PSG thể hiện sự không hài lòng với ĐT Pháp

PSG thể hiện sự không hài lòng với ĐT Pháp

Trước khi Désiré Doué và Ousmane Dembélé dính chấn thương trong trận đấu giữa Pháp và Ukraine, PSG đã gửi thư phàn nàn lên Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Họ bày tỏ lo ngại về việc ĐT Pháp vẫn sử dụng một số cầu thủ bất chấp tình trạng sức khỏe của họ.

PSG phàn nàn từ trước cả khi Doue lẫn Dembele dính chấn thương

Theo PSG, họ cam kết phối hợp 100% với Liên đoàn nhưng cần nhận được sự hợp tác ngược lại. Rất nhiều lần, các cầu thủ của họ đang bị chấn thương nhưng vẫn bị triệu tập lên ĐTQG mà không tham vấn qua đội ngũ y tế của CLB.

Hansi Flick can thiệp vào đội trẻ Barcelona

Theo báo chí Tây Ban Nha, Hansi Flick vừa yêu cầu đội trẻ Barcelona không được sử dụng hậu vệ Jofre Torrents trong trận đấu sắp tới. Nguyên nhân là bởi ông thầy người Đức chỉ còn đúng một hậu vệ cánh trái đúng nghĩa là Gerard Martin sau khi Alejandro Balde chấn thương. Flick muốn chắc chắn có ít nhất một cầu thủ dự bị cho vị trí này.

HLV ĐT Tây Ban Nha xác nhận tình trạng của Rodri

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ, HLV De la Fuente xác nhận Rodri hoàn toàn có thể thi đấu: "Chúng tôi còn phải chờ buổi tập cuối mới ra quyết định nhưng về cơ bản, Rodri đang có thể trạng tốt. Cậu ấy có thể đá chính hoặc ngồi dự bị, nhưng điều quan trọng là Rodri muốn ở đây cùng chúng tôi".

Cựu giám đốc điều hành của AS Roma tiết lộ gây sốc

Cựu giám đốc điều hành của AS Roma, Guido Fienga, tiết lộ gây sốc rằng ông từng phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát trong vòng 4 tháng liền:

"Hai tuần sau khi nhận chức, tôi thông báo về việc không gia hạn với Daniele De Rossi. Đó là điều đã được quyết định từ trước khi tôi tới. Họ không biết điều đó nên khoảng 7.000 CĐV AS Roma đã tới trụ sở và đòi 'khử' tôi luôn. Tôi phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát trong 4 tháng sau đó để đảm bảo an toàn tính mạng".

Thiago sắp trở lại Barcelona

Theo Fabrizio Romano, Thiago Alcântara sẽ trở lại Barcelona trong tuần tới và chính thức trở thành một thành viên trong ban huấn luyện. Sau khi giải nghệ hồi năm ngoái, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha từng có khoảng thời gian làm việc với HLV Hansi Flick. Sau đó, Thiago rời đi để thi lấy chứng chỉ hành nghề HLV nhằm chính thức bắt đầu công việc mới.