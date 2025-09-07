Tin mới nhất bóng đá sáng 7/9: PSG thể hiện sự không hài lòng với ĐT Pháp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 7/9: PSG thể hiện sự không hài lòng với ĐT Pháp

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Đội tuyển Pháp
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

PSG thể hiện sự không hài lòng với Liên đoàn bóng đá Pháp khi thường xuyên triệu tập cầu thủ bị chấn thương lên ĐTQG.

PSG thể hiện sự không hài lòng với ĐT Pháp

Trước khi Désiré Doué và Ousmane Dembélé dính chấn thương trong trận đấu giữa Pháp và Ukraine, PSG đã gửi thư phàn nàn lên Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Họ bày tỏ lo ngại về việc ĐT Pháp vẫn sử dụng một số cầu thủ bất chấp tình trạng sức khỏe của họ.

PSG phàn nàn từ trước cả khi Doue lẫn Dembele dính chấn thương

PSG phàn nàn từ trước cả khi Doue lẫn Dembele dính chấn thương

Theo PSG, họ cam kết phối hợp 100% với Liên đoàn nhưng cần nhận được sự hợp tác ngược lại. Rất nhiều lần, các cầu thủ của họ đang bị chấn thương nhưng vẫn bị triệu tập lên ĐTQG mà không tham vấn qua đội ngũ y tế của CLB.

Hansi Flick can thiệp vào đội trẻ Barcelona

Theo báo chí Tây Ban Nha, Hansi Flick vừa yêu cầu đội trẻ Barcelona không được sử dụng hậu vệ Jofre Torrents trong trận đấu sắp tới. Nguyên nhân là bởi ông thầy người Đức chỉ còn đúng một hậu vệ cánh trái đúng nghĩa là Gerard Martin sau khi Alejandro Balde chấn thương. Flick muốn chắc chắn có ít nhất một cầu thủ dự bị cho vị trí này.

HLV ĐT Tây Ban Nha xác nhận tình trạng của Rodri

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ, HLV De la Fuente xác nhận Rodri hoàn toàn có thể thi đấu: "Chúng tôi còn phải chờ buổi tập cuối mới ra quyết định nhưng về cơ bản, Rodri đang có thể trạng tốt. Cậu ấy có thể đá chính hoặc ngồi dự bị, nhưng điều quan trọng là Rodri muốn ở đây cùng chúng tôi".

Cựu giám đốc điều hành của AS Roma tiết lộ gây sốc

Cựu giám đốc điều hành của AS Roma, Guido Fienga, tiết lộ gây sốc rằng ông từng phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát trong vòng 4 tháng liền:

"Hai tuần sau khi nhận chức, tôi thông báo về việc không gia hạn với Daniele De Rossi. Đó là điều đã được quyết định từ trước khi tôi tới. Họ không biết điều đó nên khoảng 7.000 CĐV AS Roma đã tới trụ sở và đòi 'khử' tôi luôn. Tôi phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát trong 4 tháng sau đó để đảm bảo an toàn tính mạng".

Thiago sắp trở lại Barcelona

Theo Fabrizio Romano, Thiago Alcântara sẽ trở lại Barcelona trong tuần tới và chính thức trở thành một thành viên trong ban huấn luyện. Sau khi giải nghệ hồi năm ngoái, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha từng có khoảng thời gian làm việc với HLV Hansi Flick. Sau đó, Thiago rời đi để thi lấy chứng chỉ hành nghề HLV nhằm chính thức bắt đầu công việc mới.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 6/9: Mbeumo hay nhất MU tháng 8
Tin mới nhất bóng đá tối 6/9: Mbeumo hay nhất MU tháng 8

Bản tin bóng đá tối 6/9: Tiền đạo người Cameroon lập cú đúp giải thưởng ở MU trong tháng 8.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2025 05:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN