Tin mới nhất bóng đá sáng 2/9: Chuyên gia nói lý do MU mua "Courtois mới"

Chuyên gia nói lý do MU mua “Courtois mới”

MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức phí khoảng 18,2 triệu bảng, kèm các điều khoản bổ sung. Phóng viên Danyal Khan (Sky Sports) phân tích: “MU ký hợp đồng với Lammens không chỉ cho hiện tại mà còn hướng đến tương lai.

Lammens gia nhập MU với mức phí khoảng 18,2 triệu bảng

Dù mới chỉ có một mùa giải bắt chính cho Royal Antwerp, Lammens vẫn được đánh giá cao về tiềm năng. Ban lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ tin rằng anh có thể cạnh tranh ngay lập tức, đồng thời tiếp tục phát triển để cùng đội bóng hiện thực hóa tham vọng chinh phục chức vô địch Premier League trong vòng 3 năm tới”.

Cũng theo Danyal Khan, Lammens được đánh giá có thể kế thừa Thibaut Courtois trong khung gỗ đội tuyển Bỉ, đồng thời được xem là giải pháp tối ưu để gia cố vị trí thủ môn của MU, vốn đang bị xem là điểm yếu sau những màn trình diễn thiếu chắc chắn từ Andre Onana và Altay Bayindir đầu mùa giải.

Garnacho lên tiếng sau khi rời MU

Alejandro Garnacho đã gửi thông điệp chia tay MU thông qua trang cá nhân: “Gửi Manchester United thân yêu, sau 5 năm khó quên, chương đặc biệt trong cuộc đời tôi nay khép lại. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc sẽ ở mãi trong ký ức của tôi, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

Xin cảm ơn các HLV, ban huấn luyện và các đồng đội đã luôn tin tưởng tôi. Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo của CLB, tôi đều cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi rời đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã đạt được, và háo hức hướng tới chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Chúc CLB luôn thành công trong tương lai, còn tôi sẽ nỗ lực hết mình ở chương mới phía trước”.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã chính thức gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

Lewandowski lên tiếng về việc ít được ra sân

Robert Lewandowski đang trở thành tâm điểm chú ý tại Barcelona khi chưa đá chính bất kỳ trận nào kể từ đầu mùa giải. Trong buổi họp báo mới đây, tiền đạo người Ba Lan đã lên tiếng về tình hình của mình và kế hoạch sắp tới: “Thực tế là tôi đã chấn thương 2 tuần. Nhưng mùa giải chỉ vừa bắt đầu và nó còn rất dài. Tôi không chịu áp lực phải thi đấu thật nhiều phút ngay lập tức.

Tháng 8 là thời điểm lý tưởng để lấy lại nhịp. Mọi thứ thực sự bắt đầu từ tháng 9, vì thế tôi biết mình phải giữ sức, không được vội vàng. Mùa giải kéo dài, phải nhìn tổng thể. Giờ tôi đã hoàn toàn sung sức và cảm thấy hạnh phúc”.

Sếp Dortmund muốn áp dụng trần lương

Giám đốc điều hành Hans Joachim Watzke của Dortmund kêu gọi bóng đá châu Âu sớm áp dụng cơ chế giới hạn lương, đồng thời cảnh báo tình hình tài chính trong môn thể thao vua đang ngày càng mất cân bằng.

Phát biểu trên tờ Frankfurter Rundschau (Đức), Watzke cho biết: “Rốt cuộc thì trần lương sẽ là điều bắt buộc. Nếu không, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Rồi sớm muộn gì những người làm bóng đá ở Ngoại hạng Anh cũng nhận

ra điều đó. Bởi theo tôi được biết, hầu như chẳng CLB nào ở đó có lãi, dù ngân sách của họ khổng lồ”.

HLV Gattuso lý giải việc gạch tên Chiesa ở ĐT Italia

HLV Gennaro Gattuso cho biết Federico Chiesa “chưa sẵn sàng” trở lại tuyển Italia, đồng thời khẳng định ba gương mặt mới Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito và Giovanni Fabbian đều sở hữu “những phẩm chất phù hợp để hòa nhập vào tập thể Azzurri”.

Huyền thoại AC Milan giải thích: “Tôi đã trao đổi với Chiesa và cả hai đi đến quyết định chung. Cậu ấy chưa cảm thấy sẵn sàng trở lại, vì muốn đạt 100% thể trạng. Chúng tôi đã thống nhất điều này một cách bình tĩnh. Raspadori chỉ chơi 10-20 phút ở những trận đầu mùa, nhưng cậu ấy mang đến cho tôi lựa chọn khác biệt so với Chiesa”.