Tin mới nhất bóng đá sáng 5/9: Chủ tịch Tottenham từ chức sau 25 năm nắm quyền

Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 5/9: Chủ tịch Tottenham từ chức sau 25 năm nắm quyền

Điểm tin bóng đá
Cập nhận tin HOT bóng đá ngày 5/9: Daniel Levy chia tay Tottenham sau triều đại thành công kéo dài 1/4 thế kỷ.

Chủ tịch Tottenham từ chức sau 25 năm nắm quyền

Trên trang chủ, Tottenham vừa khiến dư luận ngỡ ngàng khi đăng bài viết thông báo Chủ tịch điều hành Daniel Levy chính thức từ chức, khép lại 25 năm gắn bó với đội bóng thành London. Daniel Levy chia sẻ trên trang chủ: “Tôi vô cùng tự hào về những gì mình đã làm cùng ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Chúng tôi xây dựng câu lạc bộ thành một thế lực toàn cầu, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.  Hơn thế nữa, chúng tôi xây dựng một cộng đồng.

Daniel Levy từ chức Chủ tịch điều hành Tottenham

Daniel Levy từ chức Chủ tịch điều hành Tottenham

Tôi rất may mắn được làm việc với những con người tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, từ đội ngũ tại Lilywhite House và Hotspur Way cho đến tất cả các cầu thủ và HLV trong suốt những năm qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ này một cách nhiệt thành".

Levy, 63 tuổi, gia nhập hội đồng quản trị Tottenham năm 2000 và đạt được nhiều thành tựu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dưới thời nhà quản lí này, Tottenham giành quyền tham dự cúp châu Âu 18/20 mùa giải gần nhất, lọt vào 7 trận chung kết các giải đấu và vô địch League Cup 2007/08, Europa League 2024/25.

Bên cạnh đó, ông đóng vai trò quan trọng trong dự án xây sân tập mới cùng sân vận động Tottenham Hotspurs trị giá 1,2 tỷ bảng, giúp đội bóng tạo nên thương vụ bán Gareth Bale tới Real Madrid với mức phí 85 triệu bảng vào năm 2013, kỷ lục thế giới thời điểm đó.

Dalot rút khỏi tuyển Bồ Đào Nha, MU lo sốt vó

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thông báo, hậu vệ Diogo Dalot đã dính chấn thương về cơ và không thể tiếp tục tập trung cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự vòng loại World Cup. Vì lẽ đó, Dalot sẽ sớm trở lại MU. Thông tin này càng khiến "Quỷ đỏ" đau đầu trong bối cảnh hàng loạt trụ cột như Matheus Cunha, Mason Mount cũng đang nằm viện.

"Rangers quá nhỏ bé với Mourinho"

Bình luận trên Goal, cựu hậu vệ Chelsea, William Gallas không ủng hộ HLV Jose Mourinho dẫn dắt Rangers. Trước đó, nhiều đồn đoán cho biết Rangers đưa Mourinho vào tầm ngắm, nhưng Gallas cho rằng giải Ngoại hạng Scotland quá nhỏ bé so với tầm vóc của "Người đặc biệt":

"Tuyệt đối không. Jose Mourinho sẽ không bao giờ đến Rangers. Tôi không có ý bất kính, nhưng Rangers quá nhỏ bé so với Jose. Ông ấy cần công việc cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân ở một câu lạc bộ lớn". 

Nottingham Forest loại tân binh đắt nhất lịch sử khỏi danh sách dự cúp châu Âu

Mới đây, Nottingham Forest đã nộp lên UEFA danh sách 25 cầu thủ tham dự vòng bảng Europa League 2025/26. Đáng chú ý, đội bóng này gạch tên Omari Hutchinson, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng vừa được chiêu mộ hồi hè (37,5 triệu bảng), bên cạnh tân binh mượn từ Arsenal, Oleksandr Zinchenko.

Theo chiều ngược lại, những tân binh khác gồm James McAtee, Douglas Luiz, Arnaud Kalimuendo đều góp mặt. Trên thực tế, danh sách đăng kí thi đấu của mỗi đội vẫn có thể thay đổi sau vòng bảng.

10 vụ "bể kèo" khó tin nhất lịch sử Tottenham: Bị cướp người khi đang kiểm tra y tế
10 vụ "bể kèo" khó tin nhất lịch sử Tottenham: Bị cướp người khi đang kiểm tra y tế

Trong bóng đá, thuật ngữ "Spursy" thường được dùng để chỉ những thất bại khó tin trên sân cỏ. Nhưng có lẽ, nó còn đúng hơn khi nói về lịch sử chuyển...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

05/09/2025 02:22 AM (GMT+7)
