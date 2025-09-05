Tin mới nhất bóng đá sáng 5/9: Chủ tịch Tottenham từ chức sau 25 năm nắm quyền

Chủ tịch Tottenham từ chức sau 25 năm nắm quyền

Trên trang chủ, Tottenham vừa khiến dư luận ngỡ ngàng khi đăng bài viết thông báo Chủ tịch điều hành Daniel Levy chính thức từ chức, khép lại 25 năm gắn bó với đội bóng thành London. Daniel Levy chia sẻ trên trang chủ: “Tôi vô cùng tự hào về những gì mình đã làm cùng ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Chúng tôi xây dựng câu lạc bộ thành một thế lực toàn cầu, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Hơn thế nữa, chúng tôi xây dựng một cộng đồng.

Daniel Levy từ chức Chủ tịch điều hành Tottenham

Tôi rất may mắn được làm việc với những con người tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, từ đội ngũ tại Lilywhite House và Hotspur Way cho đến tất cả các cầu thủ và HLV trong suốt những năm qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ này một cách nhiệt thành".

Levy, 63 tuổi, gia nhập hội đồng quản trị Tottenham năm 2000 và đạt được nhiều thành tựu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dưới thời nhà quản lí này, Tottenham giành quyền tham dự cúp châu Âu 18/20 mùa giải gần nhất, lọt vào 7 trận chung kết các giải đấu và vô địch League Cup 2007/08, Europa League 2024/25.

Bên cạnh đó, ông đóng vai trò quan trọng trong dự án xây sân tập mới cùng sân vận động Tottenham Hotspurs trị giá 1,2 tỷ bảng, giúp đội bóng tạo nên thương vụ bán Gareth Bale tới Real Madrid với mức phí 85 triệu bảng vào năm 2013, kỷ lục thế giới thời điểm đó.

Dalot rút khỏi tuyển Bồ Đào Nha, MU lo sốt vó

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thông báo, hậu vệ Diogo Dalot đã dính chấn thương về cơ và không thể tiếp tục tập trung cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự vòng loại World Cup. Vì lẽ đó, Dalot sẽ sớm trở lại MU. Thông tin này càng khiến "Quỷ đỏ" đau đầu trong bối cảnh hàng loạt trụ cột như Matheus Cunha, Mason Mount cũng đang nằm viện.

"Rangers quá nhỏ bé với Mourinho"

Bình luận trên Goal, cựu hậu vệ Chelsea, William Gallas không ủng hộ HLV Jose Mourinho dẫn dắt Rangers. Trước đó, nhiều đồn đoán cho biết Rangers đưa Mourinho vào tầm ngắm, nhưng Gallas cho rằng giải Ngoại hạng Scotland quá nhỏ bé so với tầm vóc của "Người đặc biệt":

"Tuyệt đối không. Jose Mourinho sẽ không bao giờ đến Rangers. Tôi không có ý bất kính, nhưng Rangers quá nhỏ bé so với Jose. Ông ấy cần công việc cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân ở một câu lạc bộ lớn".

Nottingham Forest loại tân binh đắt nhất lịch sử khỏi danh sách dự cúp châu Âu

Mới đây, Nottingham Forest đã nộp lên UEFA danh sách 25 cầu thủ tham dự vòng bảng Europa League 2025/26. Đáng chú ý, đội bóng này gạch tên Omari Hutchinson, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng vừa được chiêu mộ hồi hè (37,5 triệu bảng), bên cạnh tân binh mượn từ Arsenal, Oleksandr Zinchenko.

Theo chiều ngược lại, những tân binh khác gồm James McAtee, Douglas Luiz, Arnaud Kalimuendo đều góp mặt. Trên thực tế, danh sách đăng kí thi đấu của mỗi đội vẫn có thể thay đổi sau vòng bảng.