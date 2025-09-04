Tin mới nhất bóng đá sáng 4/9: FIFA không cho Laporte chuyển sang Athletic Bilbao

Laporte bị FIFA xử không cho phép đá cho Athletic Bilbao

FIFA đã công bố quyết định từ chối đơn xin cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha dành cho trung vệ Aymeric Laporte, người đã muốn chuyển từ Al Nassr về Athletic Bilbao. Mặc dù giữa 2 CLB đã có thỏa thuận chuyển nhượng và Bilbao có thỏa thuận cá nhân với Laporte từ tận tháng 6, giữa Laporte và Al Nassr có tranh chấp về đền bù hợp đồng.

Theo đa số nguồn tin, dường như Al Nassr cố ý chơi xỏ các bên còn lại. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Bilbao đã đề nghị trả 10 triệu euro cho Al Nassr để giải phóng hợp đồng của Laporte. Al Nassr chỉ tới trước khi hết kỳ chuyển nhượng 2 giờ mới đồng ý đề nghị này, nhưng sau đó lại “quên” không gửi tài liệu cho Bilbao khiến CLB này sau đó phải xin LĐBĐ Tây Ban Nha vào cuộc.

Balde dính chấn thương dây chằng

Hậu vệ trái Alejandro Balde của Barcelona đã bị chấn thương dây chằng trái trong buổi tập ngày 3/9. Theo tin từ Mundo Deportivo, tình trạng của Balde đang được Barca theo dõi nhưng nhiều khả năng anh chắc chắn sẽ vắng mặt trận gặp Valencia ở La Liga và gặp Newcastle ở Champions League.

Donnarumma khẳng định không có mâu thuẫn với HLV Enrique

Gianluigi Donnarumma vừa có cuộc phỏng vấn cho báo chí Italia sau khi chuyển tới Man City và trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Anh khẳng định mình không hề có mâu thuẫn với HLV Luis Enrique ở Paris Saint-Germain dù Donnarumma rốt cuộc phải rời CLB. “Luis trung thực về ý định của ông ấy với tôi ngay từ đầu và tôi trân trọng điều đó. Tôi được các đồng đội ủng hộ và khi Luis cần tôi vào sân là tôi không do dự”, Donnarumma khẳng định.

Max Dowman được đăng ký cho Champions League

Arsenal đã gửi danh sách đội hình thi đấu ở vòng bảng Champions League và trong danh sách này có cả thần đồng 15 tuổi Max Dowman, ngoài ra 8 tân binh của Arsenal hè này cũng đều hiện diện. Tuy nhiên Gabriel Jesus không được đăng ký do nhiều khả năng chưa bình phục 100% khi hết vòng bảng.

6 liên đoàn bóng đá bị phạt vì nạn phân biệt chủng tộc

FIFA đã công bố mức phạt dành cho 6 liên đoàn bóng đá vì để xảy ra tình trạng phân biệt chủng tộc trên khán đài ở các trận đấu có ĐTQG của họ. Theo đó Argentina và Albania đều bị phạt nặng, Albania bị phạt 200.000 USD vì hành vi gây rối giữa lúc Serbia tổ chức hát quốc ca. Argentina bị phạt 150.000 USD vì một CĐV kỳ thị sắc tộc ở trận gặp Colombia. Cả Serbia, Colombia, Chile và Bosnia cũng bị phạt.