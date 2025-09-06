Tin mới nhất bóng đá sáng 6/9: Fulham vẫn tính bàn thắng hụt trước Chelsea

Fulham đưa bàn thắng bị trọng tài tước trước Chelsea vào bầu chọn bàn thắng đẹp nhất tháng

Fulham vẫn tỏ ra bực mình sau nhưng quyết định vô lý của các trọng tài trong trận đấu với Chelsea, nên mới đây trang chủ của CLB này vẫn tính bàn thắng của Josh King vào lưới Chelsea. Bàn thắng đẹp mắt này đã không được công nhận vì VAR cho rằng cầu thủ Fulham phạm lỗi, nhưng nó vẫn xuất hiện trong danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp nhất tháng của CLB, và hiện các fan Fulham đang đồng loạt đổ bộ vào trang web để bầu cho bàn thắng này.

Fulham vẫn cho bình chọn bàn thắng của Josh King trước Chelsea làm bàn thắng đẹp nhất tháng

Mathaus cho rằng Musiala là không thể thay thế

Huyền thoại Lothar Matthaus mới đây đã bày tỏ sự ngạc nhiên về cách sử dụng cầu thủ của HLV Julian Nagelsmann trong trận thua 0-2 trước Slovakia của ĐT Đức. “Tôi không hiểu đấu pháp được sử dụng là như thế nào, và có vẻ HLV trưởng lại thử nghiệm dù đây là một trận chính thức. Jamal Musiala vắng mặt là điều đáng tiếc, tài năng của cậu ta là không thể thay thế, cũng như Messi ở Argentina vậy. Nhưng ĐT Đức vẫn có thể thắng Slovakia mà không cần dựa vào Musiala”, Matthaus nói.

Gyokeres được gọi làm nhân chứng trước tòa

Báo chí Thụy Điển cho biết tiền đạo Viktor Gyokeres đã được yêu cầu trình diện trước tòa để làm nhân chứng trong vụ kiện liên quan đến người đại diện Hasan Cetinkaya. Một trang tin mang tên Fotboll Sthlm đã viết rằng Cetinkaya có 2 nhân viên làm việc cho mình dính dáng tới tội phạm có tổ chức, nhưng không đưa ra được chứng cứ cụ thể. Cetinkaya do đó đã kiện trang này ra tòa vì vu khống, và Gyokeres được yêu cầu trình diện trước tòa vì một trong 2 nhân viên kia được cho là bạn từ nhỏ của anh.

Anh trai Emiliano Martinez nói về vụ sang hụt MU

Anh trai của thủ môn Emiliano Martinez, Alejandro mới đây đã có cuộc nói truyện trên sóng phát thanh tại quê nhà Argentina. “Emiliano được các quan chức ở Aston Villa khen ngợi rất nhiều, cả về tác phong chuyên nghiệp lẫn tính cách. Các giám đốc CLB không muốn để Emi ra đi, nhưng Emi cảm thấy cơ hội được đến MU là khó từ chối. Thương vụ không thành nhưng mọi người ở đó đều mừng là Emi sẽ tiếp tục ở lại CLB, HLV Unai Emery cũng chưa từng có tranh cãi với Emi”, Alejandro nói.

Kane nhận giải của FA

Harry Kane trong đợt lên tuyển mới đây đã được trao giải thưởng nhỏ của FA cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa giải 2024/25 ở cấp độ đội tuyển. Kane đã ghi được 7 bàn trong 9 trận để đoạt giải, đây là năm thứ 6 liên tiếp anh được trao giải.