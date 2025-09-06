Tin mới nhất bóng đá sáng 6/9: Fulham vẫn tính bàn thắng hụt trước Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Faroe Islands vs Croatia 06/09/25 - Trực tiếp
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
0
Logo Croatia - CRO Croatia
0
Ukraine vs Pháp 06/09/25 - Trực tiếp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
0
Logo Pháp - FRA Pháp
1
Italy vs Estonia 06/09/25 - Trực tiếp
Logo Italy - ITA Italy
0
Logo Estonia - EST Estonia
0
Slovenia vs Thụy Điển 06/09/25 - Trực tiếp
Logo Slovenia - SVN Slovenia
0
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
1
Đan Mạch vs Scotland 06/09/25 - Trực tiếp
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
0
Logo Scotland - SCO Scotland
0
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 6/9: Fulham vẫn tính bàn thắng hụt trước Chelsea

Bản tin bóng đá sáng 6/9: Fulham vẫn thể hiện rõ sự bực bội trước những quyết định bất công của trọng tài ở trận thua Chelsea.

Fulham đưa bàn thắng bị trọng tài tước trước Chelsea vào bầu chọn bàn thắng đẹp nhất tháng

Fulham vẫn tỏ ra bực mình sau nhưng quyết định vô lý của các trọng tài trong trận đấu với Chelsea, nên mới đây trang chủ của CLB này vẫn tính bàn thắng của Josh King vào lưới Chelsea. Bàn thắng đẹp mắt này đã không được công nhận vì VAR cho rằng cầu thủ Fulham phạm lỗi, nhưng nó vẫn xuất hiện trong danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp nhất tháng của CLB, và hiện các fan Fulham đang đồng loạt đổ bộ vào trang web để bầu cho bàn thắng này.

Fulham vẫn cho bình chọn bàn thắng của Josh King trước Chelsea làm bàn thắng đẹp nhất tháng

Fulham vẫn cho bình chọn bàn thắng của Josh King trước Chelsea làm bàn thắng đẹp nhất tháng

Mathaus cho rằng Musiala là không thể thay thế

Huyền thoại Lothar Matthaus mới đây đã bày tỏ sự ngạc nhiên về cách sử dụng cầu thủ của HLV Julian Nagelsmann trong trận thua 0-2 trước Slovakia của ĐT Đức. “Tôi không hiểu đấu pháp được sử dụng là như thế nào, và có vẻ HLV trưởng lại thử nghiệm dù đây là một trận chính thức. Jamal Musiala vắng mặt là điều đáng tiếc, tài năng của cậu ta là không thể thay thế, cũng như Messi ở Argentina vậy. Nhưng ĐT Đức vẫn có thể thắng Slovakia mà không cần dựa vào Musiala”, Matthaus nói.

Gyokeres được gọi làm nhân chứng trước tòa

Báo chí Thụy Điển cho biết tiền đạo Viktor Gyokeres đã được yêu cầu trình diện trước tòa để làm nhân chứng trong vụ kiện liên quan đến người đại diện Hasan Cetinkaya. Một trang tin mang tên Fotboll Sthlm đã viết rằng Cetinkaya có 2 nhân viên làm việc cho mình dính dáng tới tội phạm có tổ chức, nhưng không đưa ra được chứng cứ cụ thể. Cetinkaya do đó đã kiện trang này ra tòa vì vu khống, và Gyokeres được yêu cầu trình diện trước tòa vì một trong 2 nhân viên kia được cho là bạn từ nhỏ của anh.

Anh trai Emiliano Martinez nói về vụ sang hụt MU

Anh trai của thủ môn Emiliano Martinez, Alejandro mới đây đã có cuộc nói truyện trên sóng phát thanh tại quê nhà Argentina. “Emiliano được các quan chức ở Aston Villa khen ngợi rất nhiều, cả về tác phong chuyên nghiệp lẫn tính cách. Các giám đốc CLB không muốn để Emi ra đi, nhưng Emi cảm thấy cơ hội được đến MU là khó từ chối. Thương vụ không thành nhưng mọi người ở đó đều mừng là Emi sẽ tiếp tục ở lại CLB, HLV Unai Emery cũng chưa từng có tranh cãi với Emi”, Alejandro nói.

Kane nhận giải của FA

Harry Kane trong đợt lên tuyển mới đây đã được trao giải thưởng nhỏ của FA cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa giải 2024/25 ở cấp độ đội tuyển. Kane đã ghi được 7 bàn trong 9 trận để đoạt giải, đây là năm thứ 6 liên tiếp anh được trao giải.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

05/09/2025 23:57 PM (GMT+7)
