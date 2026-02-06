Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Leicester lãnh án trừ 6 điểm, Man City vẫn đứng ngoài vòng nguy hiểm

Sự kiện: Premier League 2025-26 Leicester City Manchester City

Bóng đá Anh đang chứng kiến một nghịch lý khó bỏ qua trong cách xử lý các vi phạm tài chính. Leicester City đã phải trả giá ngay lập tức bằng án trừ điểm và rơi sâu vào cuộc đua trụ hạng Championship. Trong lúc đó, Man City vẫn tiếp tục thi đấu trong trạng thái “bình yên vô sự”.

   

🔻 Leicester City: Án phạt đến nhanh và trực diện

Leicester City mới đây đã chính thức bị EFL trừ 6 điểm vì vi phạm quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (P&S) trong mùa giải 2023/24. Quyết định được áp dụng ngay lập tức, khiến “Bầy cáo” tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng Championship, chỉ còn cách nhóm xuống hạng một khoảng cách mong manh.

Leicester nhận án phạt trừ 6 điểm

Leicester nhận án phạt trừ 6 điểm

Theo kết luận của ủy ban độc lập, Leicester đã vượt ngưỡng cho phép của P&S tới 20,8 triệu bảng trong chu kỳ đánh giá ba năm kết thúc ở mùa 2023/24. Không chỉ vậy, CLB còn bị xác định đã không cung cấp báo cáo tài chính đúng hạn cho Premier League theo yêu cầu.

Leicester City thừa nhận “thất vọng” với phán quyết và cho rằng án trừ điểm là không tương xứng, chưa phản ánh đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng thể thao của đội bóng. Tuy nhiên, EFL vẫn giữ nguyên quyết định, đẩy Leicester vào tình thế đầy rủi ro chỉ một mùa sau khi rớt khỏi Premier League.

⚖️ Man City: 115 cáo buộc và sự im lặng kéo dài

Trái ngược hoàn toàn, Manchester City – đội bóng đang bị Premier League cáo buộc vi phạm tài chính trong giai đoạn 2009–2018 – đến nay vẫn chưa phải nhận bất kỳ án phạt cụ thể nào. Dù thường được nhắc đến là “115 cáo buộc”, số hành vi vi phạm tiềm tàng trên thực tế có thể lên tới 130, với bản chất nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các vụ việc của Everton hay Nottingham Forest.

Các cáo buộc nhằm vào Man City xoay quanh việc ngụy trang tiền từ chủ sở hữu dưới dạng doanh thu tài trợ, một hành vi bị xem là mang tính gian lận. Phiên điều trần độc lập đã kết thúc, nhưng phán quyết vẫn chưa được công bố, khiến vụ việc rơi vào trạng thái “treo” kéo dài.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, quá trình này chậm chạp là điều dễ hiểu bởi khối lượng chứng cứ khổng lồ và cấu trúc hoạt động không thường trực của ủy ban độc lập. Ông cho rằng Premier League thậm chí có thể đang “hối tiếc” vì đưa ra quá nhiều cáo buộc cùng lúc, thay vì tập trung vào những điểm mạnh nhất.

Man City chưa phải nhận án phạt nào

Man City chưa phải nhận án phạt nào

⚠️ Trừ điểm là kịch bản khả dĩ nhất

Dù vậy, Maguire nhận định Man City khó có khả năng bị đánh tụt thẳng xuống các hạng đấu thấp. Nguyên nhân là Premier League không có thẩm quyền trực tiếp đối với các giải thuộc EFL. Nếu bị kết tội, kịch bản thực tế nhất vẫn là một án trừ điểm rất nặng tại Premier League, có thể lên tới 40 - 60 điểm hoặc hơn.

Nếu án trừ điểm đó dẫn tới việc Man City xuống hạng, EFL buộc phải tiếp nhận họ ở Championship. Nhưng đó chỉ là hệ quả gián tiếp, chứ không phải một hình phạt trực tiếp từ Premier League.

Sự tương phản giữa hai vụ việc đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính nhất quán trong cách bóng đá Anh xử lý các vi phạm tài chính: Leicester bị phạt nhanh, rõ ràng và đau đớn, còn Man City với quy mô và mức độ nghiêm trọng lớn hơn vẫn đang ung dung chờ đợi phán quyết trong im lặng.

Theo Tiến Sơn

06/02/2026 18:20 PM (GMT+7)
