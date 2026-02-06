Tin mới nhất bóng đá trưa 6/2: Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tin mới nhất bóng đá trưa 6/2: Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật trưa 6/2: Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD sau thành tích vào chung kết giải châu Á.

Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD

Với chiến tích đánh bại Nhật Bản để lọt vào trận chung kết futsal châu Á, tuyển futsal Indonesia đã được trả số tiền thưởng hơn 2 triệu USD tổng hợp lại từ nhiều doanh nhân và tập đoàn của nước này. Tờ Bola cho biết nhiều “Mạnh Thường Quân” của Indonesia cũng đã treo thưởng luôn cho trận chung kết và số tiền thưởng có thể tăng vọt lên tận 5 triệu USD, bao gồm cả tiền thưởng giải đấu lẫn tiền thưởng từ LĐBĐ Indonesia.

Tuyển futsal Indonesia thắng Nhật Bản để vào chung kết châu Á

Tuyển futsal Indonesia thắng Nhật Bản để vào chung kết châu Á

HLV Thomas Frank bác bỏ tin đồn Romero “nổi loạn”

HLV Thomas Frank trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp MU đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn trung vệ Cristian Romero và một số cầu thủ Tottenham khác đang nổi loạn vì bất mãn với ban lãnh đạo. Tuy nhiên Frank cũng không phủ nhận thông tin Romero bị phạt, ông nói: “Mọi thứ đã được xử lý trong nội bộ”.

Roma xóa Dovbyk khỏi danh sách đá Europa League

Báo chí Italia cho biết Roma đã nộp danh sách cầu thủ đá vòng knock-out Europa League của họ và trong danh sách này có tân binh Donyell Malen, Wesley, Bryan Zaragoza và Robinio Vaz, nhưng gạch bỏ tiền đạo Artem Dovbyk và Angelino. 2 cầu thủ bị gạch tên đều đã bị chấn thương quá nhiều khiến HLV Gasperini không muốn trông cậy vào họ. Roma đang là đội bóng Italia duy nhất ở cúp châu Âu mùa này vào thẳng vòng 1/8 chứ không phải đá playoff.

Carrick bãi bỏ quy định của Amorim và Ten Hag

Theo tờ Mirror (Anh), quy định buộc các cầu thủ MU phải tập luyện vào ngày hôm sau mỗi trận đấu, từng được áp dụng dưới thời Ruben Amorim và Erik Ten Hag, đã chính thức bị Michael Carrick loại bỏ. Thay vào đó, ông cho phép các cầu thủ có ngày nghỉ trong vòng 24 giờ sau trận đấu, đồng thời dời các buổi hồi phục sang hai ngày sau khi trận đấu kết thúc. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy Carrick đang phá bỏ những phương pháp cũ của hai người tiền nhiệm để áp dụng triết lý và nguyên tắc riêng.

Kể từ khi tiếp quản MU, Carrick&nbsp;đã tiến hành hàng loạt thay đổi

Kể từ khi tiếp quản MU, Carrick đã tiến hành hàng loạt thay đổi

Tottenham đón cú hích lực lượng trước đại chiến MU

HLV Thomas Frank xác nhận Micky Van De Ven và Cristian Romero đều sẽ sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách của Tottenham trước MU vào cuối tuần này, trong khi Djed Spence cũng đang tiến rất gần ngày trở lại.

Chiến lược gia người Đan Mạch chia sẻ với báo giới: “Micky ổn, cậu ấy đã tập luyện hôm nay và sẵn sàng cho việc được lựa chọn vào đội hình thi đấu ngày thứ Bảy. Spence thì đang tiến triển rất tốt. Tình trạng của cậu ấy vẫn còn phải theo dõi sát, nhưng khả năng kịp bình phục là khá cao”.

HLV Rosenior tố Arsenal thiếu tôn trọng Chelsea

HLV Liam Rosenior của Chelsea thừa nhận ông đã không giữ được bình tĩnh với các cầu thủ Arsenal vì cho rằng đối thủ đã thể hiện sự “thiếu tôn trọng” trong màn khởi động trước trận bán kết lượt về League Cup vừa qua.

Chiến lược gia người Anh nói: “Khi khởi động, mỗi đội có phần sân của mình. Ở thời điểm đó, tôi không thấy việc họ hoạt động ở khu vực đó là phù hợp. Họ đã ảnh hưởng đến màn khởi động của các cầu thủ tôi. Vì vậy tôi đã yêu cầu họ, có lẽ không được lịch sự cho lắm, hãy đảm bảo ở trong phần sân của mình. Trong bóng đá có những phép tắc nhất định. Tôi không có vấn đề gì với Arsenal, chỉ là ở khoảnh khắc đó tôi không nghĩ đội bóng của tôi nhận được sự tôn trọng cần thiết”.

Xhaka lỡ hẹn gặp Arsenal

HLV Regis Le Bris của Sunderland cho biết Granit Xhaka đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương. Nhưng theo The Sunderland Echo, tuyển thủ Thụy Sĩ có thể còn phải chờ “vài tuần nữa” mới đạt trạng thái sung sức hoàn toàn, điều đó có nghĩa là tiền vệ này sẽ không kịp trở lại ở cuộc đối đầu với đội bóng cũ Arsenal vào cuối tuần này. Xhaka đã gặp chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 2-1 của “Mèo đen” trước Crystal Palace hôm 17/1, khiến anh phải vắng mặt ở hai trận gần nhất gặp West Ham và Burnley.

Thương vụ Sterling gia nhập Napoli rất phức tạp

Theo tờ The Sun (Anh), Raheem Sterling sẵn sàng giảm mức lương yêu cầu để thúc đẩy việc chuyển sang khoác áo Napoli theo dạng cầu thủ tự do, trong bối cảnh cựu ngôi sao Man City mong muốn tái hợp với người đồng đội cũ Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, Napoli vẫn không hài lòng với mức đãi ngộ mà tiền vệ chạy cánh 31 tuổi đưa ra. Dẫu vậy, trong trường hợp Sterling thực sự chấp nhận hạ thấp yêu cầu tài chính, khả năng anh cập bến Napoli vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

05/02/2026 23:49 PM (GMT+7)
