Tin mới nhất bóng đá trưa 6/2: Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD

Tuyển futsal Indonesia được thưởng hơn 2 triệu USD

Với chiến tích đánh bại Nhật Bản để lọt vào trận chung kết futsal châu Á, tuyển futsal Indonesia đã được trả số tiền thưởng hơn 2 triệu USD tổng hợp lại từ nhiều doanh nhân và tập đoàn của nước này. Tờ Bola cho biết nhiều “Mạnh Thường Quân” của Indonesia cũng đã treo thưởng luôn cho trận chung kết và số tiền thưởng có thể tăng vọt lên tận 5 triệu USD, bao gồm cả tiền thưởng giải đấu lẫn tiền thưởng từ LĐBĐ Indonesia.

Tuyển futsal Indonesia thắng Nhật Bản để vào chung kết châu Á

HLV Thomas Frank bác bỏ tin đồn Romero “nổi loạn”

HLV Thomas Frank trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp MU đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn trung vệ Cristian Romero và một số cầu thủ Tottenham khác đang nổi loạn vì bất mãn với ban lãnh đạo. Tuy nhiên Frank cũng không phủ nhận thông tin Romero bị phạt, ông nói: “Mọi thứ đã được xử lý trong nội bộ”.

Roma xóa Dovbyk khỏi danh sách đá Europa League

Báo chí Italia cho biết Roma đã nộp danh sách cầu thủ đá vòng knock-out Europa League của họ và trong danh sách này có tân binh Donyell Malen, Wesley, Bryan Zaragoza và Robinio Vaz, nhưng gạch bỏ tiền đạo Artem Dovbyk và Angelino. 2 cầu thủ bị gạch tên đều đã bị chấn thương quá nhiều khiến HLV Gasperini không muốn trông cậy vào họ. Roma đang là đội bóng Italia duy nhất ở cúp châu Âu mùa này vào thẳng vòng 1/8 chứ không phải đá playoff.

Carrick bãi bỏ quy định của Amorim và Ten Hag

Theo tờ Mirror (Anh), quy định buộc các cầu thủ MU phải tập luyện vào ngày hôm sau mỗi trận đấu, từng được áp dụng dưới thời Ruben Amorim và Erik Ten Hag, đã chính thức bị Michael Carrick loại bỏ. Thay vào đó, ông cho phép các cầu thủ có ngày nghỉ trong vòng 24 giờ sau trận đấu, đồng thời dời các buổi hồi phục sang hai ngày sau khi trận đấu kết thúc. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy Carrick đang phá bỏ những phương pháp cũ của hai người tiền nhiệm để áp dụng triết lý và nguyên tắc riêng.

Kể từ khi tiếp quản MU, Carrick đã tiến hành hàng loạt thay đổi

Tottenham đón cú hích lực lượng trước đại chiến MU

HLV Thomas Frank xác nhận Micky Van De Ven và Cristian Romero đều sẽ sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách của Tottenham trước MU vào cuối tuần này, trong khi Djed Spence cũng đang tiến rất gần ngày trở lại.

Chiến lược gia người Đan Mạch chia sẻ với báo giới: “Micky ổn, cậu ấy đã tập luyện hôm nay và sẵn sàng cho việc được lựa chọn vào đội hình thi đấu ngày thứ Bảy. Spence thì đang tiến triển rất tốt. Tình trạng của cậu ấy vẫn còn phải theo dõi sát, nhưng khả năng kịp bình phục là khá cao”.

HLV Rosenior tố Arsenal thiếu tôn trọng Chelsea

HLV Liam Rosenior của Chelsea thừa nhận ông đã không giữ được bình tĩnh với các cầu thủ Arsenal vì cho rằng đối thủ đã thể hiện sự “thiếu tôn trọng” trong màn khởi động trước trận bán kết lượt về League Cup vừa qua.

Chiến lược gia người Anh nói: “Khi khởi động, mỗi đội có phần sân của mình. Ở thời điểm đó, tôi không thấy việc họ hoạt động ở khu vực đó là phù hợp. Họ đã ảnh hưởng đến màn khởi động của các cầu thủ tôi. Vì vậy tôi đã yêu cầu họ, có lẽ không được lịch sự cho lắm, hãy đảm bảo ở trong phần sân của mình. Trong bóng đá có những phép tắc nhất định. Tôi không có vấn đề gì với Arsenal, chỉ là ở khoảnh khắc đó tôi không nghĩ đội bóng của tôi nhận được sự tôn trọng cần thiết”.

Xhaka lỡ hẹn gặp Arsenal

HLV Regis Le Bris của Sunderland cho biết Granit Xhaka đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương. Nhưng theo The Sunderland Echo, tuyển thủ Thụy Sĩ có thể còn phải chờ “vài tuần nữa” mới đạt trạng thái sung sức hoàn toàn, điều đó có nghĩa là tiền vệ này sẽ không kịp trở lại ở cuộc đối đầu với đội bóng cũ Arsenal vào cuối tuần này. Xhaka đã gặp chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 2-1 của “Mèo đen” trước Crystal Palace hôm 17/1, khiến anh phải vắng mặt ở hai trận gần nhất gặp West Ham và Burnley.

Thương vụ Sterling gia nhập Napoli rất phức tạp

Theo tờ The Sun (Anh), Raheem Sterling sẵn sàng giảm mức lương yêu cầu để thúc đẩy việc chuyển sang khoác áo Napoli theo dạng cầu thủ tự do, trong bối cảnh cựu ngôi sao Man City mong muốn tái hợp với người đồng đội cũ Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, Napoli vẫn không hài lòng với mức đãi ngộ mà tiền vệ chạy cánh 31 tuổi đưa ra. Dẫu vậy, trong trường hợp Sterling thực sự chấp nhận hạ thấp yêu cầu tài chính, khả năng anh cập bến Napoli vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ.