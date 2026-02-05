Tin mới nhất bóng đá tối 5/2: Maguire muốn giải nghệ ở MU

Maguire muốn giải nghệ ở MU

Theo trang Twitter "The Touchline", trung vệ Harry Maguire đã bày tỏ nguyện vọng gắn bó với MU trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào mùa hè 2026. Thậm chí, ngôi sao sinh năm 1993 rất muốn kết thúc sự nghiệp tại sân Old Trafford với điều kiện câu lạc bộ cho anh cơ hội, thậm chí sẵn sàng giảm lương đáng kể. Mùa này, Maguire thi đấu tổng cộng 13 trận (8 trận đá chính), đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo.

Đội Van Persie tính chiêu mộ Lingard

Theo Daily Mail, Feyenoord, "Gã khổng lồ" bóng đá Hà Lan đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Jesse Lingard. Hiện Lingard đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay FC Seoul, đồng thời nhận được sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng châu Âu như West Ham United, Wolverhampton, Genoa. Đáng chú ý, HLV trưởng Feyenoord, Robin Van Persie là đồng đội cũ của Lingard tại MU.

Trang chủ MU nhầm lẫn tệ hại khi chúc mừng sinh nhật Ronaldo

CLB Manchester United mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng bài chúc mừng sinh nhật huyền thoại Cristiano Ronaldo nhưng lại tag (gắn thẻ) nhầm tên, tạo nên một tình huống "dở khóc dở cười".

Cụ thể trong bài đăng chúc mừng sinh nhật CR7, bộ phận truyền thông của "Quỷ đỏ" đã gắn tài khoản Cristiano nhưng lại là một Cristiano khác, chứ không phải Cristiano Ronaldo, khiến phần bình luận nhanh chóng "bùng nổ". Dù chỉ là một sai sót nhỏ, nhưng sự việc nhanh chóng lan truyền và khiến người hâm mộ chê cười bộ phận truyền thông của MU.

Fan Fenerbahce bôi đen mặt chào đón Kante

Vụ chuyển nhượng N’Golo Kante đã gây sự hào hứng từ các fan Fenerbahce và khi tiền vệ người Pháp đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã có rất đông CĐV của CLB này đón anh ở sân bay. Tuy nhiên có một nhóm CĐV gây xì xào khi có hành động… bôi đen mặt mình, có người viết trên Kante lên trán bằng mực trắng. Nhóm CĐV này sau đó đã được một tờ báo phỏng vấn và họ khẳng định hành động này là để biểu hiện tình yêu dành cho tân binh của đội.

Argentina chốt điểm đóng quân ở World Cup

Báo chí Argentina cho biết ĐTQG nước này sẽ nghỉ và tập luyện tại Kansas City trong phần lớn thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Mỹ. Mặc dù ở vòng bảng sẽ chỉ có 1 trận (gặp Algeria) Argentina đá ở thành phố này, nhưng vị trí địa lý của nơi đây gần với thành phố Dallas (bang Texas) nơi Argentina sẽ đá 2 trận còn lại của bảng, bên cạnh đó khí hậu ở Kansas cũng được đánh giá khá hợp cho các cầu thủ thích nghi.

Gullit phàn nàn Delap đá sai vị trí

Cựu danh thủ Ruud Gullit mới đây đã bày tỏ sự phàn nàn rằng Liam Delap bị xếp sai vị trí trong trận Chelsea gặp Arsenal ở bán kết lượt về League Cup. Gullit cho rằng Delap là một trung phong cắm thì phải đá cao nhất thay vì dạt biên phải, ông nói: “Tôi hiểu rằng HLV Rosenior xếp cậu ấy ở đó để đón các pha phất bóng dài, nhưng kể cả cậu ấy đón được bóng thì sau đó làm gì được? Chỗ của cậu ấy là trong vòng cấm và nếu là tôi thì Joao Pedro sẽ đá gần ngay phía sau, nhưng Delap lại dạt cánh còn Joao cô đơn ở phía trong”.

HLV Chivu không nghĩ Inter cần mua tân binh

Inter Milan với đội hình nhiều cầu thủ trẻ đã thắng 2-1 trước Torino để vào bán kết, và HLV Cristian Chivu cho biết Inter có thể tiến bộ mà không cần mua tân binh nhờ chất lượng của học viện. “Tôi muốn dành sự tán thưởng cho các đồng nghiệp điều hành học viện vì họ đã giúp chúng tôi có những cầu thủ sung sức, nhiệt huyết và sẵn sàng vào sân. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 rất khó lường nên chúng tôi không bổ sung thêm ai, nhưng các cầu thủ từ đội U23 đã được huấn luyện tốt”, ông nói.

Casemiro lọt tầm ngắm các ông lớn MLS

LA Galaxy đang “thăm dò” khả năng chiêu mộ Casemiro từ Manchester United. Theo nguồn tin tại Mỹ, CLB MLS muốn ký hợp đồng tự do với tiền vệ Brazil khi giao kèo của anh tại Old Trafford đáo hạn vào mùa hè này. MU được cho là đã quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, mở ra cơ hội để Casemiro tìm kiếm thử thách mới tại Bắc Mỹ. Bản thân tiền vệ người Brazil mới đây đã ra thông báo sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford vào cuối mùa giải.

Real Madrid bị “chặn cửa”, Yildiz chuẩn bị gia hạn Juventus

Kenan Yildiz đang tiến rất gần tới việc ký hợp đồng mới với Juventus, khép lại giai đoạn đàm phán căng thẳng giữa hai bên. Theo Gazzetta dello Sport, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia hạn đến năm 2030 với mức lương khoảng 6 triệu euro mỗi mùa, và thông báo chính thức có thể được đưa ra trước trận Champions League gặp Galatasaray. Thương vụ này là cú hích lớn cho Juventus, nhất là khi Real Madrid từng tiếp cận và cân nhắc gửi đề nghị chiêu mộ Yildiz.

Napoli lo ngại viễn cảnh mất McTominay

Khả năng Scott McTominay rời Napoli để tìm kiếm một bến đỗ “đẳng cấp cao hơn” đang khiến đội bóng Ý không khỏi lo lắng. Chia sẻ với truyền thông, Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu Leonardo Giammarioli thừa nhận Napoli e ngại việc các CLB lớn tiếp cận tiền vệ người Scotland. Tuy vậy, ông cũng cho rằng McTominay “xứng đáng” với bước tiến đó nếu cơ hội thực sự xuất hiện.

Kante tới Fenerbahce, En-Nesyri gia nhập Al Ittihad

Thương vụ N’Golo Kante chuyển tới Fenerbahce đã chính thức hoàn tất, song song với việc Youssef En-Nesyri gia nhập Al-Ittihad. Trước đó, những sai sót hành chính từng khiến cả hai thương vụ đứng trước nguy cơ đổ bể. Tuy nhiên, sau một loạt diễn biến kịch tính, mọi vướng mắc đã được giải quyết, giúp cả Kante lẫn En-Nesyri kịp hoàn tất việc chuyển CLB trong gang tấc.

Maguire thể hiện lòng trung thành với MU

