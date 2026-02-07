Xuất hiện nữ tay vợt xăm kín mặt, ngổ ngáo không thèm "đếm xỉa" đối thủ

Giữa không khí sôi động của các giải đấu đầu mùa, làng tennis thế giới bất ngờ dậy sóng vì một cái tên không đến từ thứ hạng hay danh hiệu, mà từ cá tính dữ dội và những hành động thách thức chuẩn mực: Oleksandra Oliynykova.

Tay vợt người Ukraine, từng gây bão tại Australian Open với gương mặt phủ đầy hình xăm, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Transylvania Open, không chỉ bởi chiến thắng trên sân, mà còn bởi việc thẳng thừng từ chối bắt tay và chụp ảnh chung với đối thủ Anna Bondar.

Oliynykova trở thành nhân vật ngổ ngáo, gây sốt mới của làng quần vợt nữ

Không bắt tay, không chụp ảnh: Sự ngổ ngáo có chủ ý

Sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Anna Bondar, Oliynykova khiến khán giả bất ngờ khi quay lưng rời sân, không tham gia các nghi thức xã giao, điều vốn được xem là thông lệ bất thành văn của tennis chuyên nghiệp.

Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi, nhưng Oliynykova khẳng định đó không phải sự thiếu tôn trọng cá nhân. Theo tay vợt Ukraine, lý do nằm ở việc Bondar từng tham dự North Palmyra Trophies, giải đấu biểu diễn tổ chức tại Saint Petersburg (Nga) vào tháng 12/2022, thời điểm Nga đã phát động xung đột với Ukraine.

“Đây không phải chuyện cá nhân. Đây là vấn đề nhân đạo, phẩm giá con người và những giá trị cơ bản. Tôi không thể làm ngơ”, Oliynykova tuyên bố.

Cô cho biết bản thân không thể bắt tay hay chụp ảnh với một người từng nhận tiền từ các nguồn “liên quan trực tiếp đến xung đột chống lại đất nước tôi”. Oliynykova cũng nhấn mạnh, cô sẵn sàng bắt tay trong tương lai nếu đối thủ công khai thừa nhận sai lầm, xin lỗi người dân Ukraine và lên án hành động sai trái.

Vẻ ngoài ngổ ngáo của Oliynykova

Đằng sau vẻ ngoài xăm trổ là một câu chuyện rất thật

Không chỉ gây chú ý bởi thái độ “bất cần”, Oliynykova còn được nhắc đến rộng rãi vì những hình xăm tạm thời phủ kín gương mặt mỗi khi ra sân, hình ảnh hoàn toàn đối lập với khuôn mẫu truyền thống của tennis nữ.

Tuy nhiên, chính cô thừa nhận những hình xăm này không mang ý nghĩa đặc biệt: “Tôi chỉ thấy vui. Tôi mua chúng khi đi mua sắm, lấy ý tưởng ở US Open. Sau trận tôi tẩy đi bằng dầu tẩy trang”.

Thứ mang ý nghĩa lớn hơn với Oliynykova lại nằm ngoài sân đấu. Cha cô đang tình nguyện phục vụ trong quân đội Ukraine, còn bản thân cô gây quỹ hỗ trợ bằng cách vận hành một website cho đơn vị máy bay không người lái thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine.

Trước Australian Open, Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Oliynykova tập luyện ngay tại quê nhà, trong những ngày mà căn hộ của cô rung chuyển vì các vụ nổ. Tại Melbourne, cô từng xuất hiện ở họp báo với chiếc áo in dòng chữ: “Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em Ukraine, nhưng tôi không thể nói về điều đó ở đây”. Thông điệp mạnh mẽ trong bối cảnh các giải Grand Slam hạn chế phát ngôn chính trị.

Ngổ ngáo, gây tranh cãi, nhưng rõ ràng, tay vợt Ukraine không “đếm xỉa” đến việc làm vừa lòng số đông, cô chơi tennis theo cách mà mình tin là đúng.