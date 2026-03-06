Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đua vé C1 nghẹt thở: MU đứt chuỗi bất bại, Liverpool - Chelsea có vượt lên?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa Liverpool

Cuộc cạnh tranh suất dự UEFA Champions League tại Premier League đang trở nên căng thẳng khi Liverpool, Manchester United, Chelsea và Aston Villa liên tục sảy chân. Sau loạt kết quả mới nhất, lịch thi đấu 5 vòng tới có thể đóng vai trò quyết định cục diện cuộc đua top 5.

   

Liverpool tự bắn vào chân, cuộc đua càng thêm kịch tính

Trong nhóm cạnh tranh suất Champions League, Liverpool là đội ra sân sớm nhất nhưng lại gây thất vọng. Đội bóng của Arne Slot để thua 1-2 trước đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Wolves.

Liverpool để thua đau trên sân Wolves

Thất bại này khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội tạo áp lực lên các đối thủ trực tiếp. Phong độ của “The Kop” lúc này được ví như trò xổ số: có những trận chơi bùng nổ nhưng cũng có lúc bất ngờ sụp đổ.

5 trận kế tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh

- Tottenham (sân nhà)

- Brighton (sân khách)

- Fulham (sân nhà)

- Everton (sân khách)

- Crystal Palace (sân nhà)

Trên lý thuyết, phần lớn những trận đấu này nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, phong độ thất thường khiến người hâm mộ Liverpool khó đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

MU có lợi thế khi chỉ tập trung Premier League

Một ngày sau cú sảy chân của Liverpool, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tiếp tục mang đến những diễn biến bất ngờ.

Dù thua Newcastle, MU vẫn có nhiều cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa tới

Chelsea vùi dập Aston Villa trong trận đấu mà Joao Pedro lập hat-trick, dù đội bóng của Unai Emery mở tỷ số từ rất sớm nhờ Douglas Luiz.

Trong khi đó, Manchester United lại để thua 1-2 trên sân St James' Park của Newcastle bởi bàn thắng muộn của William Osula, dù "Chích chòe" phải chơi với 10 người trong suốt hiệp 2 do Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu.

Hiện tại, Manchester United và Aston Villa cùng có 51 điểm, trong khi Chelsea và Liverpool đứng ngay phía sau với 48 điểm.

5 trận kế tiếp của MU tại Ngoại hạng Anh

- Aston Villa (sân nhà)

- AFC Bournemouth (sân khách)

- Leeds United (sân nhà)

- Chelsea (sân khách)

- Brentford (sân nhà)

Việc không phải chia sức cho các đấu trường khác giúp MU có lợi thế nhất định, dù lịch đấu của họ cũng không hề dễ dàng. Dễ nhận thấy là trong 5 trận tới, đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick có đến 2 trận "chung kết" top 5 với Aston Villa và Chelsea. Nếu có kết quả tốt ở 2 trận cầu đối đầu trực tiếp, khả năng giành vé dự Champions League mùa tới của "Quỷ đỏ" sẽ trở nên rộng mở.

Chelsea và Aston Villa đối mặt lịch đấu “khó thở”

Chelsea là đội sở hữu lịch thi đấu có phần nặng nhất trong nhóm cạnh tranh. Thầy trò Liam Rosenior sẽ phải đối đầu những đối thủ thực sự nặng ký.

5 trận kế tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh

- Newcastle (sân nhà)

- Everton (sân khách)

- Manchester City (sân nhà)

- Manchester United (sân nhà)

- Brighton (sân khách)

Đây đều là những đối thủ có thể khiến Chelsea đánh rơi điểm. Tuy nhiên, “The Blues” lại thường chơi tốt khi gặp các đội mạnh, như chiến thắng trước Aston Villa vừa qua.

Chelsea xuất sắc đánh bại Aston Villa

Trong khi đó, Aston Villa của Unai Emery lại ở tình thế khá đặc biệt. Phong độ gần đây của họ sa sút rõ rệt, nhưng lịch thi đấu phía trước lại khá “dễ thở”.

5 trận sắp tới của Aston Villa gồm:

- Manchester United (sân khách)

- West Ham United (sân nhà)

- Nottingham Forest (sân khách)

- Sunderland (sân nhà)

- Fulham (sân khách)

Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Aston Villa có nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua top 5.

Ở giai đoạn nước rút của mùa giải, chỉ cần một chuỗi trận thắng ngắn cũng có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện bảng xếp hạng. Và với sự thất thường của cả bốn đội, cuộc đua giành vé Champions League hứa hẹn sẽ còn rất khó đoán.

