Tin mới nhất bóng đá sáng 19/4: Liverpool muốn săn Adam Wharton

Liverpool muốn săn Adam Wharton

Theo báo chí Anh, Liverpool đang muốn gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Adam Wharton. Tiền vệ người Anh đang nhận được sự săn đón của rất nhiều đội bóng như Real Madrid, Man United… Nguồn tin cho biết Crystal Palace sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nhưng mức giá khởi điểm phải là 80 triệu bảng.

Leicester City gần như chắc chắn xuống hạng

Sau trận thua Portsmouth mới đây, Leicester City gần như 100% sẽ rớt xuống hạng ba của Anh sau mùa giải này. Hiện tại họ đang đứng áp chót với 41 điểm, kém 8 điểm so với vị trí an toàn trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc đội xếp thứ 21 là Blackburn chỉ cần 1 điểm/3 vòng để đẩy Leicester City xuống hạng.

Real Madrid xem xét giữ lại Carvajal

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang xem xét lại khả năng để Dani Carvajal ra đi. Nguyên nhân là bởi ban lãnh đạo đội bóng lo ngại mất đi một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ. Trường hợp của Luka Modric ở mùa giải vừa qua là một bài học xương máu. Tuy nhiên, Carvajal không muốn đóng vai trò dự bị như trong mùa giải này.