Nóng CAS ra phán quyết vụ Malaysia nhập tịch "chui", giảm nhẹ án phạt

CAS đưa ra phán quyết

Chiều 5/3, CAS thông báo đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đối với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), liên quan đến các án phạt vì làm giả hồ sơ. Hội đồng Trọng tài CAS phán quyết rằng 7 cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu trong 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, không phải toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được CAS giảm một phần án phạt

Sau khi xem xét chứng cứ, Hội đồng Trọng tài CAS xác định hành vi làm giả tài liệu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là có thật. Lệnh cấm thi đấu 12 tháng được xem là hợp lý và tương xứng, xét đến trách nhiệm đồng phạm của các cầu thủ trong vụ việc.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), CAS quyết định lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, không áp dụng cho toàn bộ hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ này vẫn được phép tập luyện cùng CLB chủ quản trong thời gian bị cấm. Vì vậy, kháng cáo của các cầu thủ được chấp nhận một phần và án phạt được điều chỉnh tương ứng.

Phán quyết được CAS công bố cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM, đồng thời bác đơn kháng cáo của liên đoàn này.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, đồng thời được trừ thời gian đã chấp hành từ 25/9/2025 đến 26/1/2026. Phán quyết chính thức của CAS sẽ được công bố trong thời gian tới.

Diễn biến vụ việc

Năm 2025, FAM đã tiếp cận các cầu thủ gồm: Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FAM thông báo rằng họ có thể xin nhập quốc tịch Malaysia hợp pháp để thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Các cầu thủ sau đó đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

Tuy nhiên, đến ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM và các cầu thủ đã vi phạm Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) do sử dụng tài liệu giả trong quá trình nhập tịch.

Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 67 triệu đồng) và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Ngày 5/12/2025, FAM và các cầu thủ nộp đơn kháng cáo hợp nhất lên CAS. Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận tồn tại “những thiếu sót mang tính hệ thống” và không phủ nhận khả năng phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm FDC. FAM cũng cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu và không trực tiếp chuẩn bị hay chỉnh sửa hồ sơ.

FAM đề nghị hủy quyết định của FIFA và giảm mức phạt xuống không quá 50.000 franc Thụy Sĩ (gần 1,7 tỷ đồng). Các cầu thủ yêu cầu hủy toàn bộ quyết định của FIFA, hoặc áp dụng mức phạt tương xứng hơn vì họ không hành động với chủ ý hoặc sự cẩu thả.

FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch sai quy định kể trên. Ngoài ra, Malaysia còn hai trận chưa bị xử thua khi dùng những cầu thủ vi phạm, là trận thắng Nepal 2-0 ngày 25/3/2025, và thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6/2025, đều ở vòng loại Asian Cup 2027. Những trận này do AFC tổ chức, vì thế họ muốn chờ quyết định chính thức từ CAS trước khi xử lý vụ việc.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3 tới.