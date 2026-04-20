Tin mới nhất bóng đá sáng 20/4: PSG bất ngờ muốn chiêu mộ Martinelli

PSG bất ngờ muốn chiêu mộ Martinelli

Giám đốc thể thao Luis Campos của Paris Saint-Germain được cho là đã có cuộc gặp với đại diện của Gabriel Martinelli. Theo đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp đang muốn bàn thảo khả năng chuyển nhượng trong mùa hè với ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế PSG.

Martinelli lọt vào tầm ngắm của PSG

Theo L’Equipe, PSG muốn bổ sung thêm nhân sự tấn công sau khi tiếp tục tiến sâu ở Champions League. Martinelli còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng Arsenal có thể cân nhắc bán để cân đối tài chính phục vụ mua sắm. Ngoài ra, PSG cũng đã đàm phán với đại diện của Yan Diomande từ RB Leipzig, với mức phí dự kiến vượt 80 triệu euro.

Các ông lớn đại chiến vì Pape Sarr

Tiền vệ Pape Matar Sarr của Tottenham đang lọt vào tầm ngắm của hai “ông lớn” châu Âu là Bayern Munich và Real Madrid, theo Football Insider. Ở tuổi 23, Sarr đối mặt tương lai bất định khi Tottenham có nguy cơ xuống hạng, mở ra cơ hội để các đội bóng lớn tiếp cận. Trước đó, Paris Saint-Germain cũng từng bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Senegal, khiến cuộc đua giành chữ ký của anh hứa hẹn trở nên gay gắt.

Barcelona bạo chi 100 triệu euro để đón Alvarez

Barcelona đã xác định tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid là mục tiêu chuyển nhượng số một trong mùa hè, theo Mundo Deportivo. Chân sút 26 tuổi gây ấn tượng mạnh kể từ khi rời Manchester City năm 2024 với mức phí 75 triệu euro, ghi 18 bàn và có 9 kiến tạo mùa này.

Barca được cho là sẵn sàng chi 100 triệu euro, dù chưa chắc đủ thuyết phục Atletico. Trong trường hợp thất bại, đội bóng xứ Catalunya có thể chuyển hướng sang Victor Osimhen (Galatasaray), Dusan Vlahovic (Juventus) hoặc Alexander Sorloth (một tiền đạo khác của Atletico).

Aston Villa muốn mua lại năm cuối hợp đồng của Curtis Jones

Aston Villa đang chuẩn bị đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool, theo TEAMtalk. Cầu thủ đa năng 26 tuổi sắp bước vào năm cuối hợp đồng tại Anfield, và khả năng ra đi trong mùa hè được đánh giá cao nhằm giúp Liverpool tái đầu tư lực lượng. Dù Inter Milan và Tottenham cũng quan tâm, Aston Villa hiện nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua này.

Barca vẫn đang cò kè trong thương vụ Rashford

Barcelona đang tìm cách đàm phán lại điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United, theo nhà báo Fabrizio Romano. Tiền đạo người Anh hiện có điều khoản trị giá 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn, cho phép Barca mua đứt vào mùa hè.

Tuy nhiên, phía Man United kiên quyết giữ nguyên mức giá, trong khi Barca muốn tái cấu trúc thương vụ. Sự khác biệt quan điểm này khiến quá trình đàm phán rơi vào thế bế tắc.