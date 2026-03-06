Tonali "chào hàng" MU: Hoàn thiện hơn Declan Rice, xứng đáng thay Casemiro

Phong độ hồi sinh của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đang thắp lại niềm tin tại Old Trafford. Nhưng trong khi Casemiro vẫn chơi xuất sắc ở tuổi 34, bài toán dài hạn ở tuyến giữa vẫn khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đau đầu.

Trong bối cảnh đó, Sandro Tonali nổi lên như cái tên lý tưởng để kế thừa vai trò của tiền vệ người Brazil. Thậm chí theo huyền thoại Paul Scholes, ngôi sao của Newcastle còn toàn diện hơn cả Declan Rice.

Tonali được đánh giá toàn diện hơn Rice và là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế Casemiro

Casemiro hồi xuân nhưng bài toán tương lai vẫn còn

Khi MU đánh bại Crystal Palace 2-1 để chen chân vào top 3, ánh đèn sân khấu chiếu về phía Bruno Fernandes và Benjamin Sesko. Không ai nhận thấy Casemiro có vai trò quan trọng thế nào, sắm vai chiếc trụ đỡ cho cả hệ thống tấn công phía trên.

Rồi đến khi MU thua Newcastle 1-2 ở St. James Park, người ta mới thấy rõ tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng của Casemiro trong hệ thống. Phút 61, ở thời điểm MU đang cần tăng cường sức tấn công để tìm kiếm bàn thứ hai, HLV Carrick quyết định rút lão tướng người Brazil. Thế nhưng, đó lại là khởi nguồn cho thất bại đầu tiên của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV tạm quyền người Anh.

Ở tuổi 34, tiền vệ người Brazil như quay ngược thời gian. Anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn mà còn đóng vai trò phát động tấn công, đồng thời đóng góp tới bảy lần trực tiếp vào bàn thắng mùa này. Những pha không chiến và khả năng tận dụng tình huống cố định của Casemiro tiếp tục là vũ khí lợi hại của đội chủ sân Old Trafford.

Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao MU lại không gia hạn thêm một năm hợp đồng với cựu sao Real Madrid? Thậm chí bình luận viên Jamie Carragher cũng thừa nhận rằng Casemiro vẫn chưa hề “hết thời”.

Tuy vậy, ban lãnh đạo MU vẫn muốn trẻ hóa tuyến giữa bằng cách tìm một tiền vệ có thể kết hợp lâu dài với Kobbie Mainoo. Và nhiệm vụ thay thế phiên bản Casemiro đang chơi thăng hoa này rõ ràng là thử thách không nhỏ.

Tonali thể hiện ấn tượng, giúp Newcastle đánh bại chính MU

Tonali: Cái tên được Old Trafford chú ý đặc biệt

Theo nhiều nguồn tin, Sandro Tonali đang nằm trong danh sách ưu tiên của MU. Ngôi sao thuộc biên chế Newcastle được cho là đang cân nhắc tương lai trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nếu thực sự nghiêm túc với mục tiêu giành chức vô địch Premier League trước năm 2028, MU cần hành động quyết đoán. Và Tonali có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án đó.

Tiền vệ người Italia sở hữu bộ kỹ năng hiếm thấy ở một cầu thủ tuyến giữa hiện đại. Anh vừa có thể chơi như một “số 6” thu hồi bóng, vừa đảm nhiệm vai trò “số 8” tổ chức lối chơi.

Khả năng đọc trận đấu, chuyền bóng chính xác và di chuyển rộng giúp Tonali trở thành trung tâm trong hệ thống chiến thuật của Newcastle. Những phẩm chất ấy khiến anh được xem là bản sao hiện đại của Casemiro nhưng với độ cơ động cao hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà MU sẵn sàng đưa Tonali vào danh sách mục tiêu hàng đầu.

Màn trình diễn của Tonali trước chính MU vừa qua là minh chứng để họ phá két trong mùa hè. Trong hiệp 1, Tonali là khởi nguồn của các đợt tấn công như vũ bão của "Chích chòe".

Rồi khi Jacob Ramsey nhận thẻ đỏ, Tonali cùng với Joelinton quán xuyến tuyến giữa Newcastle, giúp họ đứng vững trong suốt hiệp 2. Đây chính là nền tảng để đoàn quân của HLV Eddie Howe tạo ra cú sốc khi William Osula solo ghi bàn ở phút 90.

Với huyền thoại Scholes, Tonali còn gây ấn tượng hơn Rice

Paul Scholes: "Tonali thậm chí còn hay hơn Declan Rice"

Huyền thoại MU Paul Scholes thậm chí còn đưa ra nhận định gây chú ý khi so sánh Tonali với Declan Rice, bản hợp đồng kỷ lục của Arsenal.

Scholes chia sẻ trên chương trình The Overlap: "Tôi nghĩ Tonali hay hơn Rice. Tôi rất thích Rice, cậu ấy có mọi phẩm chất. Nhưng đôi khi Rice giữ bóng quá lâu và cố gắng thể hiện nhiều hơn mức cần thiết”.

Theo Scholes, Rice là mẫu tiền vệ toàn diện nhưng chưa thể hiện sự ổn định trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Tonali lại có sự tinh gọn và hiệu quả hơn trong cách chơi.

Nhận định này không phải không có cơ sở. Scholes từng nổi tiếng với khả năng chuyền bóng thiên tài và tư duy vị trí xuất sắc. Và ông nhìn thấy nhiều điểm tương đồng với phong cách của Tonali.

Điểm hạn chế duy nhất trong lối chơi của tiền vệ 25 tuổi là khả năng ghi bàn. Tuy nhiên, điều này phần nào xuất phát từ việc Newcastle không có hệ thống tấn công ổn định.

Xét tổng thể, Tonali sở hữu đầy đủ tố chất để thay thế Casemiro trong ngắn hạn, thậm chí vượt qua đàn anh người Brazil trong tương lai nếu có cơ hội khoác áo đội chủ sân Old Trafford hoặc một đội bóng lớn nào khác.

Tonali ngày càng hoàn thiện về kỹ năng và tư duy chơi bóng

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng

Nếu muốn có Tonali, MU sẽ phải hành động nhanh chóng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, tiền vệ người Italia từng được liên hệ với Manchester City và Juventus.

Vấn đề lớn nhất chắc chắn là mức phí chuyển nhượng. Với thị trường hiện tại, những tiền vệ hàng đầu đều có giá trên 100 triệu bảng giống như các thương vụ của Moises Caicedo hay Enzo Fernandez.

Newcastle chắc chắn không muốn bán rẻ ngôi sao của mình, đặc biệt khi Tonali còn hợp đồng đến năm 2029.

Tuy vậy, xét về mức độ rủi ro, Tonali lại là lựa chọn an toàn nhất. Anh có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh từ năm 2023, chơi ở Champions League trong nhiều mùa giải và đã khoác áo đội tuyển Italia hơn 30 lần.

So với những mục tiêu khác như Elliot Anderson hay Adam Wharton, Tonali rõ ràng sở hữu hồ sơ ấn tượng hơn.

Khi Newcastle chững lại và MU đang hồi sinh

Một yếu tố khác khiến tương lai của Tonali trở nên đáng chú ý chính là tình hình trái ngược giữa hai CLB.

Dù được đầu tư mạnh mẽ sau khi được quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PFI) tiếp quản năm 2021, Newcastle vẫn chưa thực sự vươn tầm. Danh hiệu League Cup mùa trước mới chỉ chấm dứt 70 năm khát danh hiệu quốc nội.

Ở mùa giải hiện tại, đội bóng của HLV Eddie Howe đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League và khó cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Trong khi đó, MU lại đang cho thấy tín hiệu tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, đội bóng đã đánh bại cả Manchester City lẫn Arsenal, đồng thời thể hiện khả năng giành chiến thắng ngay cả khi chơi không quá áp đảo.

Dù cơ hội vô địch mùa này hầu như không còn sau trận thua Newcastle vừa qua, MU được đánh giá sẽ là ứng viên thực sự trong mùa giải tới. Và trong kế hoạch tái thiết ấy, Tonali có thể trở thành mắt xích quan trọng.

Tonali có thể không mất nhiều thời gian để hòa nhập trong trường hợp đến MU

“Pirlo mới” cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ"?

HLV Eddie Howe từng so sánh Tonali với huyền thoại bóng đá Italia là Andrea Pirlo. Không chỉ vì mái tóc hay phong cách thi đấu, mà còn vì khả năng điều tiết trận đấu từ tuyến giữa.

Tuy nhiên, Tonali còn có một điểm vượt trội: thể lực và khả năng di chuyển không ngừng trong suốt 90 phút.

Một “Pirlo hiện đại” với khả năng tranh chấp và bao sân rộng chính xác là mẫu tiền vệ mà MU đang tìm kiếm.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực trong mùa hè, Tonali không chỉ là người kế nhiệm Casemiro, mà còn có thể trở thành biểu tượng mới của tuyến giữa tại Old Trafford giai đoạn mới.

Và trong bối cảnh MU đang trên hành trình hồi sinh, việc chiêu mộ Tonali có thể chính là tuyên bố mạnh mẽ nhất cho tham vọng trở lại đỉnh cao của “Quỷ đỏ”.