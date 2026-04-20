Video bóng đá Man City - Arsenal: 90 phút nghẹt thở, dấu ấn siêu sao (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 33 Ngoại hạng Anh) Trận đại chiến cho ngôi vô địch đã trải qua hơn 90 phút hết sức kịch tính và đã phân thắng bại.

   

Sự trở lại của Martin Odegaard khiến HLV Arteta quyết định tung anh vào từ đầu trên hàng tiền vệ, cũng như thay Gyokeres bằng Havertz trên hàng công với Madueke và Eze yểm trợ. Man City dù vậy khởi đầu tốt hơn và suýt ghi bàn chỉ sau 5 phút, một cú sút bồi của Cherki đập tay (sát người) Gabriel sau đó đã dội cột dọc cầu môn Arsenal nhưng không đi vào lưới. 

108 giây là tổng thời gian Man City dẫn bàn trước khi Donnarumma biếu cho Arsenal bàn gỡ hòa

Nhưng 10 phút sau Cherki đã có bàn thắng, anh có một pha solo xuất sắc vượt qua Gabriel và Rice trước khi sút chéo góc qua khe chân Saliba để đánh bại Raya. Nhưng màn ăn mừng của Man City kéo dài chỉ 108 giây: Donnarumma đón một quả ném biên về của Nunes và xử lý quá chậm khiến Havertz kịp lao vào chắn bóng bật vào lưới trống, gỡ hòa cho Arsenal.

Bàn gỡ hòa giúp Arsenal đá hưng phấn hơn, họ tranh bóng khá tốt ở khu vực giữa sân và Havertz thường xuyên thắng trong các pha không chiến. Dù vậy mỗi bên hay lỗi ở các pha xử lý cuối hoặc vấp phải hàng thủ đối phương chắn đường, phút 40 Havertz đã suýt đệm được cận thành từ quả chuyền vào của Mosquera nhưng Khusanov thò chân phá bóng đúng lúc.

Hiệp 2 mở đầu với một cú sút bồi dội cột dọc của Haaland, nhưng những cơ hội tốt nhất sau đó đến với Arsenal. Pha phản công của họ ở phút 60 đã kết thúc với Donnarumma cản phá Havertz ở pha đối mặt và Khusanov kịp ngăn Martinelli sút bồi, trước khi Eze 1 phút sau đặt lòng dội cột dọc từ cự ly khoảng 20m.

Nhưng đến lượt Man City trả đòn thì họ đã ghi bàn, O'Reilly lách xuống góc trái vòng cấm Arsenal từ đường chuyền của Doku trước khi căng ngang, và các cầu thủ Arsenal đã quá chú ý vào Rodri trong khi bóng kỳ thực đến chỗ Haaland, người nhanh chân dứt điểm đưa Man City vượt lên. Arsenal lại phải dâng lên tấn công, họ lại bị cột dọc từ chối bàn thắng với pha đánh đầu của Gabriel ở phút 73.

Haaland đưa Man City vượt lên lần thứ 2

Gabriel may mắn không bị thẻ đỏ sau một pha húc đầu với Haaland, và Arsenal có 7 phút bù giờ hiệp 2 để gỡ hòa. Phút 90+5, Havertz đã bật lên đón quả tạt như đặt của Trossard nhưng cú đánh đầu của anh đi sạt xà ngang, và đó là cơ hội cuối cùng của trận đấu, khép lại với thắng lợi nghẹt thở 2-1 cho Man City.

Tỷ số trận đấu: Man City 2-1 Arsenal (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

- Man City: Cherki 16' (Nunes), Haaland 65' (O'Reilly)

- Arsenal: Havertz 18'

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Eze, Havertz.

Sút khung thành
15(5)
9(3)
Thời gian kiểm soát bóng
59%
41%
Phạm lỗi
5
12
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
4
Phạt góc
8
5
Cứu thua
1
2
Điểm

Donnarumma 6.2

Kiến tạo Nunes 7.1

Khusanov 6.8

Thẻ vàng Guehi 6.5

O'Reilly 8.2

Rodri 7.6

Silva 6.5

Semenyo 6.1

Ghi bàn Cherki 8.4

Doku 7.4

Thẻ vàng Haaland 7.4

Điểm

6.3Raya

6.7Mosquera Thẻ vàng

6.9Saliba

7.0Gabriel Thẻ vàng

6.4Hincapie

6.9Zubimendi

6.3Rice

6.4Odegaard

6.3Eze

6.4Madueke

7.2Havertz Ghi bàn

Thay người

Foden 6.6

Savinho 6.5

Nico Gonzalez 6.6

Ake 6.0

Thay người

6.2Martinelli

7.1Trossard

6.7Ben White

6.3Gyokeres

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Trực tiếp bóng đá Man City - Arsenal: Havertz đánh đầu sạt xà ngang (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 33 Ngoại hạng Anh) Arsenal không thể tiếc nuối hơn với cú đánh đầu sạt xà ngang của Havertz ở phút 90+5.

-19/04/2026 23:25 PM (GMT+7)
