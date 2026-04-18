Tin mới nhất bóng đá sáng 18/4: Lộ diện tân HLV trưởng của Bournemouth

Lộ diện tân HLV trưởng của Bournemouth

Theo Sky Sports, Bournemouth đã đạt thỏa thuận để bổ nhiệm HLV Marco Rose vào cương vị HLV trưởng bắt đầu từ mùa giải 2026/27. Rose sẽ kế tục Andoni Iraola và Bournemouth chọn ông do lối chơi giống với Iraola, nặng về pressing và chơi bóng trực diện. Rose đã từng làm việc ở Dortmund, Monchengladbach nhưng đã thất nghiệp từ năm ngoái sau khi bị Leipzig sa thải.

Marco Rose

Rudiger sẽ gia hạn 1 năm với Real Madrid

Nhà báo Matteo Moretto cho biết trung vệ Antonio Rudiger sẽ ký gia hạn 1 năm với Real Madrid. Rudiger được cho là vẫn nằm trong kế hoạch của CLB do Real chưa muốn xáo trộn quá nhiều ở vị trí trung vệ, họ sẽ chia tay với David Alaba và định bán Raul Asencio nên số trung vệ sẽ chỉ còn Rudiger, Eder Militao và Dean Huijsen, nên việc giữ Rudiger là cần thiết và Real cũng sẽ mua thêm trung vệ.

De Bruyne nói về khác biệt giữa bóng đá Anh & Italia

Kevin De Bruyne trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã cho rằng sự khác biệt giữa bóng đá ở Italia so với Anh là sự đa dạng hoặc không đa dạng về mặt chiến thuật. Anh đánh giá: “Ở Italia có rất nhiều đội chơi giống nhau nên họ chỉ khắc chế nhau đôi chút, thường là sơ đồ 5-3-2, 5-4-1 hay 3-5-2. Nhưng ở Anh có rất nhiều phong cách khác nhau và mỗi đội đôi khi có thể luân chuyển lối đá tùy theo đối thủ”.

Locatelli gia hạn 4 năm với Juventus

Juventus chính thức công bố tiền vệ Manuel Locatelli đã gia hạn đến 2030 với CLB, tăng lương lên 4 triệu euro/mùa. Thủ quân của “Bà đầm già” đã có phong độ tốt dưới thời HLV Luciano Spalletti và anh là người mới nhất được Juventus gia hạn sau những Kenan Yildiz, Weston McKennie và chính HLV Spalletti.

Chris Martin của Coldplay sẽ biểu diễn giờ giải lao chung kết World Cup

Trong lúc có mặt ở Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã xác nhận sẽ có một chương trình biểu diễn ca nhạc ở giờ giải lao trận chung kết World Cup 2026. Infantino cho biết chương trình này sẽ được dẫn đầu bởi Chris Martin, giọng ca chính của ban nhạc lừng danh Coldplay, và bên cạnh đó sẽ có thêm những nghệ sỹ khách mời khác.