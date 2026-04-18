St. Pauli vs Köln 18/04/26 - Trực tiếp
0
0
Inter Milan vs Cagliari 18/04/26 - Trực tiếp
0
0
Lens vs Toulouse 18/04/26 - Trực tiếp
0
2
Ninh Bình vs PVF-CAND
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
-
-
Brentford vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
-
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
-
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
-
-
Lorient vs Olympique Marseille
-
-
Napoli vs Lazio
-
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
-
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
-
-
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/4: Lộ diện tân HLV trưởng của Bournemouth

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bournemouth đã đạt thỏa thuận với HLV Marco Rose để ông kế tục Andoni Iraola sau mùa giải này.

Lộ diện tân HLV trưởng của Bournemouth

Theo Sky Sports, Bournemouth đã đạt thỏa thuận để bổ nhiệm HLV Marco Rose vào cương vị HLV trưởng bắt đầu từ mùa giải 2026/27. Rose sẽ kế tục Andoni Iraola và Bournemouth chọn ông do lối chơi giống với Iraola, nặng về pressing và chơi bóng trực diện. Rose đã từng làm việc ở Dortmund, Monchengladbach nhưng đã thất nghiệp từ năm ngoái sau khi bị Leipzig sa thải.

Rudiger sẽ gia hạn 1 năm với Real Madrid

Nhà báo Matteo Moretto cho biết trung vệ Antonio Rudiger sẽ ký gia hạn 1 năm với Real Madrid. Rudiger được cho là vẫn nằm trong kế hoạch của CLB do Real chưa muốn xáo trộn quá nhiều ở vị trí trung vệ, họ sẽ chia tay với David Alaba và định bán Raul Asencio nên số trung vệ sẽ chỉ còn Rudiger, Eder Militao và Dean Huijsen, nên việc giữ Rudiger là cần thiết và Real cũng sẽ mua thêm trung vệ.

De Bruyne nói về khác biệt giữa bóng đá Anh & Italia

Kevin De Bruyne trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã cho rằng sự khác biệt giữa bóng đá ở Italia so với Anh là sự đa dạng hoặc không đa dạng về mặt chiến thuật. Anh đánh giá: “Ở Italia có rất nhiều đội chơi giống nhau nên họ chỉ khắc chế nhau đôi chút, thường là sơ đồ 5-3-2, 5-4-1 hay 3-5-2. Nhưng ở Anh có rất nhiều phong cách khác nhau và mỗi đội đôi khi có thể luân chuyển lối đá tùy theo đối thủ”.

Locatelli gia hạn 4 năm với Juventus

Juventus chính thức công bố tiền vệ Manuel Locatelli đã gia hạn đến 2030 với CLB, tăng lương lên 4 triệu euro/mùa. Thủ quân của “Bà đầm già” đã có phong độ tốt dưới thời HLV Luciano Spalletti và anh là người mới nhất được Juventus gia hạn sau những Kenan Yildiz, Weston McKennie và chính HLV Spalletti.

Chris Martin của Coldplay sẽ biểu diễn giờ giải lao chung kết World Cup

Trong lúc có mặt ở Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã xác nhận sẽ có một chương trình biểu diễn ca nhạc ở giờ giải lao trận chung kết World Cup 2026. Infantino cho biết chương trình này sẽ được dẫn đầu bởi Chris Martin, giọng ca chính của ban nhạc lừng danh Coldplay, và bên cạnh đó sẽ có thêm những nghệ sỹ khách mời khác.

Tin mới nhất bóng đá tối 17/4: Carrick cần phải "độc tài" như Sir Alex

HLV Carrick được khuyên nên thay đổi sang phong cách "quản trị bằng sự sợ hãi" như ông thầy Alex Ferguson.

-18/04/2026 01:16 AM (GMT+7)
