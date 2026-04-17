Tin mới nhất bóng đá sáng 17/4: Caicedo gia hạn hợp đồng với Chelsea tới năm 2033

Caicedo gia hạn hợp đồng với Chelsea tới năm 2033

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt thỏa thuận để gia hạn hơp đồng với tiền vệ Caicedo. Cụ thể, anh sẽ gia hạn thêm 2 năm, đồng nghĩa hợp đồng kéo dài tới năm 2033. Lương của Caicedo cũng được phía "The Blues" tăng.

Caicedlo cam kết tương lai với Chelsea

Điều này cho thấy Caicedo thực sự muốn gắn bó lâu dài với Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chính thức công bố hợp đồng trong thời gian tới.

Ronaldo bỏ theo dõi Lineker

Lineker cho biết Ronaldo đã chọn cách gỡ theo dõi ông trên Instagram, có thể xuất phát từ những đánh giá thẳng thắn của cựu danh thủ này về sự nghiệp của Ronaldo và Messi. Lineker luôn cho rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và điều đó có vẻ làm CR7 nóng mắt.

Bernardo Silva rời Man City

Man City xác nhận Bernardo Silva sẽ rời CLB vào mùa hè này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập nửa xanh thành Manchester vào năm 2017 và đã có tổng cộng 451 lần ra sân trong 9 năm gắn bó đầy vinh quang với "The Citizens". Hiện chưa rõ bến đỗ tiếp theo của Bernardo Silva.

Messi mua đội bóng hạng 3 Tây Ban Nha

Lionel Messi đã thực hiện bước đi quan trọng trong việc sở hữu 1 đội bóng cho riêng mình. Anh đã trở thành chủ tịch của UE Cornella – một đội bóng xứ Catalan đang thi đấu ở các giải hạng thấp của bóng đá Tây Ban Nha, trong đó có giải hạng 3.