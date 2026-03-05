CAS ra phán quyết, bao giờ AFC xử ĐT Malaysia thua 0-3 ĐT Việt Nam?

Ngày 5/3/2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã công bố phán quyết liên quan đến các đơn kháng cáo của 7 cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối với quyết định kỷ luật trước đó của FIFA về việc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình xác định điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia.

Theo thông cáo của CAS, cơ quan này chấp nhận một phần kháng cáo của các cầu thủ, quyết định giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng nhưng điều chỉnh phạm vi áp dụng chỉ đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như phán quyết trước đó của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia các hoạt động chuyên môn cùng câu lạc bộ, nhưng không được thi đấu trong các trận đấu chính thức trong thời gian bị đình chỉ.

Ngày ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam không còn xa. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ và CAS giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mà FIFA đã áp dụng đối với liên đoàn này.

Trước đó, ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định rằng FAM cùng 7 cầu thủ liên quan đã vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA khi sử dụng các tài liệu giả mạo trong quá trình xin quốc tịch và xác nhận điều kiện thi đấu, trong khi các cầu thủ này không có mối liên hệ hợp lệ với Malaysia. Quyết định trên sau đó được Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên vào ngày 3/11/2025.

Sau khi xem xét các chứng cứ tại phiên điều trần tổ chức ngày 26/2/2026 tại Lausanne (Thụy Sĩ), Hội đồng Trọng tài CAS kết luận hành vi gian lận liên quan đến tài liệu xác nhận điều kiện thi đấu đã được chứng minh, đồng thời cho rằng án cấm thi đấu 12 tháng là phù hợp và tương xứng đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, CAS nhận định phạm vi áp dụng của án phạt cần được điều chỉnh, theo đó chỉ giới hạn đối với việc tham gia các trận đấu chính thức.

Theo quyết định của CAS, thời hạn cấm thi đấu có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, đồng thời được trừ khoảng thời gian từ ngày 25/9/2025 đến 26/1/2026 – giai đoạn lệnh đình chỉ đã được áp dụng trước khi CAS ban hành biện pháp tạm thời.

CAS cho biết phán quyết đầy đủ kèm theo lập luận pháp lý chi tiết sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Theo thông lệ của FIFA và AFC, nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, trận đấu liên quan có thể bị xử thua 0-3 hoặc giữ nguyên tỷ số nếu kết quả thực tế bất lợi hơn. Trước đó, FIFA áp dụng nguyên tắc này và xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu với tỷ số 0-3 gặp Cape Verde, Palestine và Singapore.

Vì vậy, trong trường hợp AFC tiến hành xem xét lại hồ sơ các trận đấu của ĐT Malaysia trong giai đoạn liên quan, đội bóng hoàn toàn có thể bị xử thua. Khi đó, các trận đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở thành tâm điểm của quá trình rà soát.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ấn định thời điểm tổ chức lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tại Di sản Thế giới At-Turaif ở Riyadh, Saudi Arabia. Đây không chỉ là cột mốc chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục mà còn là thời điểm cuối cùng để AFC đưa ra phán quyết về vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.