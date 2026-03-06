AFC chấp nhận phán quyết của CAS, lí do chưa xử luôn ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-3

AFC chấp nhận phán quyết của CAS

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, khẳng định cơ quan này chấp nhận các kết luận từ cơ quan trọng tài thể thao độc lập và sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về tình trạng của đội tuyển Harimau Malaya trong vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định này cũng cần được đưa ra trước khi lễ bốc thăm giải đấu diễn ra trong tháng này.

AFC chấp nhận phán quyết từ CAS nhưng vẫn cho FAM cơ hội kháng cáo

Ông Datuk Seri Windsor Paul trả lời trên tờ The Star (Malaysia): "Giờ đây khi quyết định đã chính thức được ban hành, chúng tôi chấp nhận các kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ ngay lập tức trình quyết định này lên ủy ban kỷ luật. Ưu tiên của chúng tôi là giải quyết vấn đề này nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể".

Trong thông báo ngắn gọn trên trang chủ, AFC cũng cho hay: "Liên đoàn bóng đá châu Á đã ghi nhận phán quyết của CAS vào ngày 5.3 liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ về vi phạm Quy tắc kỷ luật của FIFA. Vấn đề này sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC. AFC không bình luận về các cuộc điều tra và/hoặc thủ tục đang diễn ra của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC".

FAM vẫn còn cơ hội kháng cáo?

Theo thông lệ của FIFA và AFC, nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, trận đấu liên quan có thể bị xử thua 0-3 hoặc giữ nguyên tỷ số nếu kết quả thực tế bất lợi hơn. Trước đó, FIFA áp dụng nguyên tắc này và xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu với tỷ số 0-3 gặp Cape Verde, Palestine và Singapore.

Dù vậy, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh cơ quan này sẽ không đưa ra quyết định sớm để tuân thủ quy trình và phía FAM vẫn có quyền kháng cáo: "Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo mọi mốc thời gian đã được thiết lập đều được tuân thủ nghiêm ngặt.

Có một quy trình rõ ràng cần phải thực hiện. Khi ủy ban của chúng tôi đưa ra quyết định, FAM vẫn có quyền kháng cáo. Chúng tôi không hoạt động dựa trên giả định rằng họ sẽ đơn giản chấp nhận kết quả ban đầu; họ có quyền đưa vụ việc lên cấp cao hơn, bao gồm cả quyền trực tiếp quay lại CAS nếu thấy cần thiết".

Bóng đá Malaysia khó tránh thảm họa

Trước đó, CAS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo 7 bảy cầu thủ bị xử phạt vì làm giả giấy tờ trong vụ việc liên quan đến điều kiện thi đấu với FAM, khi phán quyết rằng lệnh cấm của họ chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức.

Trong quyết định được ban hành hôm thứ Năm, CAS xác nhận các cầu thủ vẫn phải chấp hành lệnh cấm 12 tháng, nhưng điều chỉnh án phạt do FIFA trước đó đưa ra, cho phép họ tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá khác với câu lạc bộ của mình.

7 cầu thủ liên quan gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul

Tuy nhiên, đơn kháng cáo riêng của FAM đã bị bác bỏ, đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý này vẫn phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia).

Khi được hỏi về phán quyết này, ông Datuk Seri Windsor Paul chia sẻ quan điểm: “Đây là một phán quyết mang tính hai mặt. Trong khi lệnh cấm 12 tháng vẫn được giữ nguyên — đây là mức kỷ luật tối thiểu theo quy định của FIFA đối với hành vi vi phạm như vậy — các cầu thủ đã giành được một mức độ giảm nhẹ nhất định. Họ được phép tiếp tục tập luyện, dù chưa thể ra sân thi đấu trong các trận chính thức".