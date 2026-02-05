Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CLB CAHN báo tin vui về Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Đình Bắc Đoàn Văn Hậu

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chỉ bị căng cơ nhẹ chứ không dính chấn thương nặng như lo lắng ban đầu. Trong khi đó, chấn thương của Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc cũng không quá nghiêm trọng.

CLB CAHN báo tin vui về Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc

Ở trận CLB CAHN thắng Ninh Bình FC 3-2 vào Chủ nhật tuần trước đã có 2 cầu thủ dính chấn thương và buộc phải bỏ dở trận đấu là Nguyễn Thái Sơn và Đoàn Văn Hậu. Nguyễn Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải trong một tình huống mà anh không va chạm với ai, khiến tân binh của Ninh Bình FC phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng đến 1 năm.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu phải rời sân trên cáng sau khi bị Dụng Quang Nho phạm lỗi thô bạo từ phía sau. Ban huấn luyện CLB CAHN lo ngại Đoàn Văn Hậu phải nghỉ dài hạn dù anh mới tái xuất sau hơn 1 năm điều trị chấn thương rách sụn chêm và đứt dây chằng đầu gối. Sau trận đấu, hậu vệ quê Thái Bình được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra.

Chấn thương của&nbsp;Đoàn Văn Hậu không quá nghiêm trọng. Ảnh chụp màn hình.

Chấn thương của Đoàn Văn Hậu không quá nghiêm trọng. Ảnh chụp màn hình.

May mắn cho CLB CAHN vì bác sĩ kết luận Đoàn Văn Hậu không gặp chấn thương nghiêm trọng. Thay vào đó, cựu cầu thủ Hà Nội FC chỉ bị căng cơ nhẹ. Đoàn Văn Hậu đủ thể lực để ra sân ở trận tiếp theo khi CLB CAHN gặp Tampines ở AFC Champions League Two 2025/2026 vào ngày 11/2, nhưng bác sĩ khuyến cáo cầu thủ nên tạm nghỉ để theo dõi thêm vì đã có tiền sử chấn thương nặng.

“Đoàn Văn Hậu có thể thi đáp ứng yêu cầu thi đấu về mặt thể chất, nhưng những chấn thương trong quá khứ thường tác động lớn đến tâm lý cầu thủ. Đây là một trở ngại khi cầu thủ muốn trở lại phong độ đỉnh cao sau nhiều lần vào phòng mổ”, bác sĩ kiểm tra chấn thương của Đoàn Văn Hậu cho biết.

Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ gặp những vấn đề nhẹ. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ gặp những vấn đề nhẹ. Ảnh: FBNV.

Về Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc - chấn thương của cả hai cũng không quá nghiêm trọng. Như đã đề cập, trong buổi họp báo sau khi CLB CAHN đánh bại Tampines 6-1 ở lượt cuối vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, HLV Polking đã xác nhận Nguyễn Đình Bắc không thể ra sân vì chấn thương phát sinh trong quá trình khởi động. Nhà cầm quân người Brazil cho biết ban huấn luyện buộc phải đưa ra quyết định thận trọng nhằm tránh rủi ro cho cầu thủ sinh năm 2004, dù trước đó anh được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình thi đấu.

Theo chia sẻ từ HLV Polking, chấn thương của Nguyễn Đình Bắc không xảy ra trong tập luyện hay thi đấu mà đến khá bất ngờ ngay trước giờ khai cuộc. Các bác sĩ đã đưa ra đánh giá cụ thể và nó chỉ là một vấn đề nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là có thể trở lại tập luyện.

Trong khi đó, Phạm Minh Phúc cũng không đá hết trận đấu với Tampines vì bị đau. Tuy vậy, hậu vệ này chỉ bị đau cơ và nó không quá phức tạp.

Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 16:40 PM (GMT+7)
