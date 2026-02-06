Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
'Hotgirl' bóng chuyền Việt Nam Yến Nhi khoe sắc đón Tết

Sự kiện: Mỹ nhân bóng chuyền Bóng chuyền Việt Nam

Chuyền hai CLB Hà Nội và U21 Việt Nam Vi Thị Yến Nhi cực xinh đẹp trong bộ áo dài dân tộc, háo hức đón Tết Bính Ngọ 2026.

"Một chờ hai đợi ba trông. Sắc son hẹn ước ngóng trông tin chàng", Yến Nhi "thả thính" trên trang cá nhân.

Cô nàng diện áo dài ngắm phố phường Hà Nội trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.

Vi Thị Yến Nhi là một trong những 'hotgirl' của làng bóng chuyền Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m78, Yến Nhi được đánh giá là một trong những tay chuyền đầy triển vọng.&nbsp;

Cô từng thi đấu cho nhiều đội bóng mạnh ở giải VĐQG theo dạng cho mượn, hiện tại đang đầu quân cho CLB Hà Nội ở mùa giải 2026. Trước đó, tay đập 23 tuổi góp phần quan trọng giúp đội bóng Thủ đô đăng quang giải hạng A và giành vé lên chơi giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Yến Nhi cũng là trụ cột của đội U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025, từng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lên ĐTQG.

Theo một số nguồn tin, CLB NEC Red Rockets của giải VĐQG Nhật Bản đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Yến Nhi.

Vi Thị Yến Nhi sinh năm 2003, bén duyên với bóng chuyền năm 15 tuổi. Ít người biết, cô từng theo đuổi điền kinh và giành HCB trong cuộc thi chạy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn.

Yến Nhi cùng dàn VĐV trẻ tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Bích Tuyền và Đặng Thị Hồng gần như chắc chắn giải nghệ, lựa chọn những con đường khác nhau sau khi rời sân đấu bóng chuyền trong năm 2025.

