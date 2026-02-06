Nóng nhất thể thao trưa 6/2: Sabalenka rút khỏi Qatar Open

Sabalenka rút khỏi Qatar Open

Do thời gian giữa Australian Open và Qatar Open chỉ là 1 tuần, nên Aryna Sabalenka đã quyết định rút khỏi danh sách thi đấu tại Doha sẽ diễn ra trong tuần sau. Sabalenka là người mới nhất rút khỏi giải này sau Naomi Osaka, Jessica Pegula, Madison Keys và Iva Jovic. Như vậy Iga Swiatek sẽ là hạt giống số 1 tại Qatar Open.

Aryna Sabalenka

Nghi vấn Alcaraz mâu thuẫn với thầy cũ

Carlos Alcaraz vừa giành chức vô địch Australian Open 2026 nhưng có một thông tin khiến người hâm mộ chú ý hơn. Đó là HLV cũ của Carlitos, Juan Carlos Ferrero đã bỏ theo dõi tay vợt người Tây Ban Nha cùng 2 thành viên khác trong đội ngũ của Alcaraz trên mạng xã hội. Hành động này khiến nhiều người cảm thấy còn nhiều câu chuyện ẩn giấu xung quanh việc Alcaraz bất ngờ chia tay Ferrero chỉ 1 tháng trước khi Australian Open bắt đầu.

Ferrero đã bỏ theo dõi Alcaraz trên mạng xã hội

Raducanu vào bán kết giải đấu tại Romania

Mỹ nhân Emma Raducanu đang có phong độ rất tốt tại giải WTA 250 diễn ra ở Romania. Tay vợt người Anh vừa giành chiến thắng 2-0 trước Maja Chwalinska ở tứ kết. Tỉ số các set lần lượt là 6-0 và 6-4. Đối thủ tiếp theo của mỹ nhân người Anh là Oleksandra Oliynykova.

Tyson Fury phản ứng về cáo buộc của Wilder

Cách đây không lâu, Deontay Wilder khẳng định Tyson Fury đã "ăn gian" để giành chiến thắng trong 3 lần thượng đài với mình. Sau khi biết được thông tin, "Vua giang hồ" đã có phản ứng. "Tôi đang ngồi nghe những tuyên bố của Wilder. Tôi sẽ không để mình bị kéo vào cuộc tranh cãi vô bổ. Tôi nghĩ Wilder có vấn đề sức khỏe tinh thần. Thay vì tranh cãi, tôi sẽ cầu nguyện cho anh ta".

Hamilton tự tin chiến thắng cùng Ferrari

Trong năm thứ hai thi đấu cho đội đua F1 Ferrari, Lewis Hamilton tự tin giành chiến thắng. "Tôi vừa trải qua tuần đua thử rất thú vị. Tôi đã phải rất nỗ lực trong thời gian để cùng toàn đội thực hiện một số thay đổi trong đợt thử nghiệm. Tôi muốn cảm ơn tất cả thành viên trong đội. Chúng tôi đã có sự ổn định. Tất nhiên, vẫn còn một vài vấn đề nhỏ nhưng tôi cho đó là trở ngại. Toàn đội đang có tinh thần quyết thắng cực cao".

Ngày chuyển nhượng cuối của NBA cực nhộn nhịp

Các CLB tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã làm việc hết công suất trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Những thương vụ đáng chú ý có thể kể đến như James Harden rời Los Angeles Clippers để tới Cleveland Cavaliers, Darius Garland chuyển tới theo chiều ngược lại, Anthony Davis rời Dallas và chuyển tới Washington Wizards trong khi Golden State Warriors đón chào ngôi sao Kristaps Porzingis từ Atlanta Hawks.