Tin mới nhất bóng đá sáng 3/2: Ronaldo được khuyên sang Mỹ đá bóng để… đóng phim cho dễ

Tiến sĩ Rob Wilson của đại học UCFB (Đại học về Quản trị kinh doanh Bóng đá) ở London mới đây đã bày tỏ ý kiến cho rằng Cristiano Ronaldo nên chuyển sang Mỹ thi đấu để tạo thêm cơ hội cho chính mình trong lĩnh vực khác. Tiến sĩ Wilson nói: “Sang Mỹ sẽ mang lại cơ hội cho Ronaldo trở thành một ngôi sao giải trí sau khi anh ta nghỉ thi đấu. Hollywood sẽ chào đón Ronaldo một cách nồng nhiệt và Ronaldo sẽ còn thành công nhiều tài tử khác”.

Theo tờ AS, chấn thương dây chằng của Jude Bellingham sẽ không khiến anh nghỉ quá lâu. Tiền vệ người Anh có thể chỉ vắng mặt trong tầm 1 tháng, thậm chí 3 tuần nếu quá trình bình phục tốt. Nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ không có Bellingham ở cả 2 trận playoff gặp Benfica ở Champions League.

Ter Stegen đau nặng, có thể phải quay lại Barcelona

Vừa gia nhập Girona cách đây không lâu dưới dạng cho mượn, nhưng thủ môn Marc-Andre Ter Stegen mới đây đã bị đau dây chằng ở trận gặp Real Oviedo. Chẩn đoán ban đầu là chấn thương khá nặng và Ter Stegen thậm chí có thể nghỉ gần hết mùa, khiến Girona có khả năng trả thủ môn này trở lại Barcelona.

Conte và Maresca được trao giải thưởng

Các HLV Antonio Conte và Enzo Maresca đã được trao giải thưởng tại Gala Panchina d’Oro (Chiếc ghế Vàng) cho những HLV trưởng hay nhất của bóng đá Ý mùa giải 2024/25. Các giải thưởng đều được các HLV bóng đá Italia bỏ phiếu bầu, và Conte đã được trao giải HLV Serie A hay nhất mùa cho chức vô địch với Napoli, còn Maresca nhận giải thưởng đặc biệt cho danh hiệu Club World Cup với Chelsea.

Fan Bilbao phá hoại tranh tường anh em nhà Williams

Fan Athletic Bilbao lại được lên báo khi truyền thông địa phương cho biết tranh tường anh em nhà Williams đã bị những kẻ quá khích gạch xóa và ghi kèm những dòng chữ kêu gọi họ biến khỏi thành phố. Đây được cho là phản ứng của việc Nico Williams bị chấn thương và mới đây cùng ông anh Inaki hợp tác làm nội dung mạng xã hội với Ibai Llanos, một streamer là fan của Real Madrid. Tuy nhiên tranh tường sau đó đã được khôi phục.