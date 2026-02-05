Luke Shaw sáng cửa dự World Cup 2026, thống kê khiến tất cả ngỡ ngàng

Thống kê ngỡ ngàng của Luke Shaw

Nếu có thống kê nào đó khiến ngay cả người hâm mộ Man United cũng phải ngạc nhiên nhất, đó hẳn phải là câu chuyện của Luke Shaw. Hậu vệ trái người Anh đã đá chính toàn bộ 24 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này của Man United. Bất kể Ruben Amorim hay Michael Carrick, số 23 của Man United vẫn luôn nằm trong đội hình xuất phát.

Luke Shaw đá chính toàn bộ 24 trận Ngoại hạng Anh mùa này

Một thống kê khác cũng giật mình không kém, đó là Shaw đã vắng mặt hơn 300 trận đấu của MU lẫn ĐTQG Anh vì chấn thương. Sau chấn thương kinh hoàng cách đây hơn 10 năm, hậu vệ cánh người Anh vẫn bị vận đen đeo đuổi. Điều đó khiến cho rất nhiều người tiếc nuối bởi tất cả đều tin rằng Shaw sẽ còn đạt thành tựu tốt hơn so với hiện tại.

Bước vào tuổi 30, Luke Shaw không còn xông xáo như thời trẻ mà chơi kinh nghiệm hơn rất nhiều. Dưới thời Amorim, Luke Shaw là trung vệ lệch trái "cứng", còn dưới thời Carrick, cầu thủ người Anh trở lại vị trí hậu vệ trái quen thuộc. Dù ở vị trí nào, Luke Shaw cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

So với cách đây vài năm, Luke Shaw có thiên hướng thiên về phòng ngự nhiều hơn. Khả năng phán đoán tình huống giúp cầu thủ này thường xuyên có mặt đúng lúc đúng chỗ để cản phá pha tấn công của đối thủ.

Gần đây, Shaw lên tham gia tấn công nhiều hơn nhưng không còn thích đột phá hay tạo ra tình huống nguy hiểm nữa. Cầu thủ này lựa chọn việc tham gia lối chơi nhiều hơn. Đó là sự tiến hóa về mặt lối chơi để hạn chế tối đa những tình huống tranh chấp có thể dẫn đến chấn thương. Đó là sự khôn ngoan của Shaw.

Cơ hội trở lại ĐT Anh và dự World Cup 2026

Nếu như tiếp tục giữ phong độ như hiện tại tới cuối mùa giải, cơ hội dự World Cup 2026 của hậu vệ cánh người Anh là cực sáng. Thực tế, HLV Thomas Tuchel vẫn chưa có hậu vệ cánh trái ưng ý. Lewis Skelly, Lewis Hall, Tyrell Mitchell đều chưa tạo được niềm tin với Thomas Tuchel.

Lần cuối Luke Shaw ra sân cho ĐT Anh là chung kết EURO 2024

Nên nhớ rằng Luke Shaw từng chơi rất hay tại EURO 2021 và World Cup 2022. Tại EURO 2024, Southgate đã mạo hiểm khi đưa cầu thủ này tới VCK dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ông thầy người Anh rõ ràng là rất tin tưởng cậu học trò mới làm như vậy.

Tất nhiên, lịch sử chấn thương của Luke Shaw là trở ngại không hề nhỏ. Thomas Tuchel chưa bao giờ triệu tập Luke Shaw lên ĐT Anh. Liệu điều đó có thay đổi trong đợt tập trung ĐTQG tháng 3 tới đây?

Nếu như hậu vệ người Anh có tên trong danh sách, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian qua. Và trong trường hợp Shaw được góp mặt tại World Cup 2026, ĐT Anh sẽ có thêm nhân sự rất chất lượng bên cánh trái. Hãy cùng chờ xem!