Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất

Thế vận hội Mùa đông 2026, còn được biết đến với tên gọi Milano–Cortina 2026, là kỳ Thế vận hội Mùa đông lần thứ 25. Sự kiện thể thao đa môn quốc tế này diễn ra từ ngày 6 đến 22/2/2026 tại hai thành phố Milano và Cortina d’Ampezzo của Italy. Bên cạnh hai trung tâm chính, các nội dung thi đấu còn được phân bổ tại ba khu vực khác gồm Valtellina, Val di Fiemme và Verona.

Thế vận hội Mùa đông 2026 còn được biết đến với tên gọi Milano-Cortina 2026. (Nguồn: Washington Post)

Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội mùa đông 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông 2026 theo thông tin chính thức trên trang chủ, bắt đầu từ ngày khai mạc 6/2.

Thế vận hội Mùa đông 2026 dự kiến sẽ có 116 nội dung tranh huy chương thuộc 16 môn, nhiều hơn 7 nội dung và 1 môn so với kỳ Olympic Bắc Kinh 2022.

Thế vận hội Mùa đông 2026 có 92 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Dự kiến có khoảng gần 3 nghìn vận động viên thi đấu tại đại hội. Việt Nam không có đại diện góp mặt.

Thế vận hội mùa đông 2026 có môn thể thao nào?

Chương trình thi đấu gồm 16 môn thể thao, bao gồm: trượt tuyết đổ đèo, biathlon, xe trượt lòng máng, trượt tuyết băng đồng, curling (ném tạ trên băng), trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tự do, khúc côn cầu trên băng, trượt băng nằm ngửa, tổ hợp Bắc Âu (kết hợp nhảy cầu trượt tuyết và trượt tuyết băng đồng), trượt băng tốc độ cự ly ngắn, skeleton, nhảy cầu trượt tuyết, trượt tuyết leo núi, snowboard, và trượt băng tốc độ cự ly dài.

Đáng chú ý, Skimo là môn thể thao mới duy nhất lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của Thế vận hội Mùa đông 2026. Môn này còn được gọi là ski mountaineering, kết hợp giữa leo núi trên địa hình tuyết và trượt tuyết.

Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ được tổ chức trên một khu vực rất rộng, bao phủ hơn 22.000 km² ở miền bắc nước Ý, trở thành kỳ Thế vận hội Mùa đông có quy mô địa lý lớn nhất từ trước đến nay. Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau, từ những thành phố sôi động như Milan cho đến các thị trấn miền núi quen thuộc với thể thao mùa đông như Cortina d’Ampezzo, Bormio, Livigno và Anterselva.

Linh vật chính thức của kỳ đại hội là hai chú chồn Tina và Milo. (Nguồn: Yahoo News)

Na Uy tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số một cho vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Quốc gia Bắc Âu này từng làm nên lịch sử khi giành 39 huy chương tại Olympic PyeongChang 2018 - thành tích cao nhất mà một quốc gia đạt được trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông.

Đến kỳ Bắc Kinh 2022, Na Uy vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi xếp nhất toàn đoàn với 37 huy chương. Tuy vậy, hành trình bảo vệ vị thế của họ nhiều khả năng sẽ không dễ dàng, khi phải cạnh tranh gay gắt với các cường quốc thể thao mùa đông như Mỹ, Trung Quốc, Đức và Canada.

Linh vật chính thức của kỳ đại hội là Tina và Milo – hai chú chồn được thiết kế theo phong cách hoạt hình, đại diện cho hai nét đặc trưng của nước Ý. Tina gắn liền với vùng núi tuyết Cortina d’Ampezzo, trong khi Milo tượng trưng cho nhịp sống hiện đại, sôi động của thành phố Milan.