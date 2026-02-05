HLV Slot nói "đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu", fan Liverpool chê tệ như Amorim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

HLV Slot nói "đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu", fan Liverpool chê tệ như Amorim

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Arne Slot Liverpool

HLV Arne Slot cho biết bản thân hiện tại ưu tiên phong cách thi đấu của Liverpool hơn kết quả.

   

Liverpool đã chi kỷ lục 446 triệu bảng, mức chi cao nhất của 1 CLB Ngoại hạng Anh trong một kỳ chuyển nhượng hè để mang về hàng loạt ngôi sao. Dẫu vậy, "Lữ đoàn đỏ" hiện chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và đang đối mặt nguy cơ vắng bóng ở Cúp C1 mùa tới.

HLV Slot không thể giúp Liverpool thi đấu ổn định

HLV Slot không thể giúp Liverpool thi đấu ổn định

Hiện HLV Slot có thể bị thay thế khi truyền thông Anh đồn đoán Xabi Alonso được Liverpool liên hệ. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan lại tỏ ra không nao núng. HLV Slot chia sẻ trên podcast Reds Roundtable của CLB: “Với tư cách HLV, bạn có thể vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp C1, FA Cup hay League Cup, nhưng điều lớn lao nhất bạn có thể đạt được chính là giúp toàn đội chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất để thưởng thức. 

Dù ở thời điểm này, có thể một số CĐV sẽ tranh cãi điều đó. Nhưng đó hoàn toàn là mục tiêu tôi hướng tới. Tôi luôn muốn kiểm soát bóng, muốn lối chơi cường độ cao và muốn CĐV thích thú với những gì họ chứng kiến.

Không phải tất cả CĐV của chúng tôi đều cảm thấy vui khi theo dõi trận đấu. Điều khó khăn nhất là tôi hiểu điều đó, tôi đồng tình với họ.

Danh hiệu là một chuyện, nhưng việc một đội bóng hay một HLV đại diện cho thứ bóng đá đẹp, về lâu dài sẽ có giá trị hơn nhiều”.

Trên mạng xã hội Reddit, các CĐV Liverpool phẫn nộ khi biết tới những bình luận kể trên của HLV Slot: "Ông ta nói điều quái quỷ gì vậy, muốn bị sa thải à; Lối chơi của Liverpool quá tệ, đâu có đẹp mắt; Slot tệ không khác gì Amorim; Slot đang thiếu tôn trọng CĐV Liverpool".

Mùa giải đầu tiên của Slot tại Anfield là một thành công rực rỡ. Ông đã dẫn dắt Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20 trong lịch sử. Tuy nhiên, chặng đường thứ hai của Slot lại kém xa mùa đầu. 

Liverpool sẽ tiếp đón Man City ở vòng 25 Ngoại hạng Anh (23h30, 8/2). Trong khi đó, đội bóng của Pep Guardiola rất cần chiến thắng để bám đuổi Arsenal.

8

Liverpool - Man City 08.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 08/02
Thể lệ
Kịch bản sốc Cúp C1: Liverpool - Man City nguy cơ gặp nhau ở vòng 1/8
Kịch bản sốc Cúp C1: Liverpool - Man City nguy cơ gặp nhau ở vòng 1/8

Liverpool đang tiến rất gần tới việc giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều gì có thể chờ đợi "Lữ đoàn đỏ" ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 17:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN