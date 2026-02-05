HLV Slot nói "đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu", fan Liverpool chê tệ như Amorim

Liverpool đã chi kỷ lục 446 triệu bảng, mức chi cao nhất của 1 CLB Ngoại hạng Anh trong một kỳ chuyển nhượng hè để mang về hàng loạt ngôi sao. Dẫu vậy, "Lữ đoàn đỏ" hiện chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và đang đối mặt nguy cơ vắng bóng ở Cúp C1 mùa tới.

HLV Slot không thể giúp Liverpool thi đấu ổn định

Hiện HLV Slot có thể bị thay thế khi truyền thông Anh đồn đoán Xabi Alonso được Liverpool liên hệ. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan lại tỏ ra không nao núng. HLV Slot chia sẻ trên podcast Reds Roundtable của CLB: “Với tư cách HLV, bạn có thể vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp C1, FA Cup hay League Cup, nhưng điều lớn lao nhất bạn có thể đạt được chính là giúp toàn đội chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất để thưởng thức.

Dù ở thời điểm này, có thể một số CĐV sẽ tranh cãi điều đó. Nhưng đó hoàn toàn là mục tiêu tôi hướng tới. Tôi luôn muốn kiểm soát bóng, muốn lối chơi cường độ cao và muốn CĐV thích thú với những gì họ chứng kiến.

Không phải tất cả CĐV của chúng tôi đều cảm thấy vui khi theo dõi trận đấu. Điều khó khăn nhất là tôi hiểu điều đó, tôi đồng tình với họ.

Danh hiệu là một chuyện, nhưng việc một đội bóng hay một HLV đại diện cho thứ bóng đá đẹp, về lâu dài sẽ có giá trị hơn nhiều”.

Trên mạng xã hội Reddit, các CĐV Liverpool phẫn nộ khi biết tới những bình luận kể trên của HLV Slot: "Ông ta nói điều quái quỷ gì vậy, muốn bị sa thải à; Lối chơi của Liverpool quá tệ, đâu có đẹp mắt; Slot tệ không khác gì Amorim; Slot đang thiếu tôn trọng CĐV Liverpool".

Mùa giải đầu tiên của Slot tại Anfield là một thành công rực rỡ. Ông đã dẫn dắt Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20 trong lịch sử. Tuy nhiên, chặng đường thứ hai của Slot lại kém xa mùa đầu.

Liverpool sẽ tiếp đón Man City ở vòng 25 Ngoại hạng Anh (23h30, 8/2). Trong khi đó, đội bóng của Pep Guardiola rất cần chiến thắng để bám đuổi Arsenal.