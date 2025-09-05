Sesko hé lộ lí do "tịt ngòi" ở MU, cảnh báo Ngoại hạng Anh sau FIFA Days

⚡ Benjamin Sesko cảnh báo đối thủ

Benjamin Sesko tin rằng anh đang tiến bộ từng ngày tại Manchester United, nhưng thừa nhận Premier League đòi hỏi anh phải nâng tầm để ghi bàn đầu tiên. Tiền đạo người Slovenia khẳng định phong độ tốt nhất sẽ đến, dù “trình độ giải đấu cao hơn rất nhiều so với trước đây”.

Sesko chưa ghi bàn trong màu áo MU

Sesko gia nhập Old Trafford từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng, được kỳ vọng giải quyết bài toán bàn thắng của đội bóng. Tuy nhiên, đến nay anh mới chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong cả ba trận ở Ngoại hạng Anh và vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên.

⚽ Phong độ chưa bùng nổ

Trong những lần ra sân ngắn ngủi, Sesko chưa tạo được tác động lớn. Trước khi đến Anh, anh đã ghi hơn 10 bàn mùa trước tại Bundesliga và được xem là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

Sesko tự tin sẽ chơi tốt cùng MU

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Ekipa, Benjamin Sesko chia sẻ: “Trình độ các trận đấu ở Ngoại hạng Anh chắc chắn cao hơn, đồng đội cũng xuất sắc hơn. Bóng đá Anh là đỉnh cao thế giới. Tôi rất háo hức với thời gian tới vì tôi đang cải thiện tốc độ, kỹ năng và tư duy thi đấu từng ngày. Tôi muốn sang Anh và may mắn là ước mơ đã thành hiện thực".

😓 Khởi đầu khó khăn

Sesko mới đá chính 1 trận trong màu áo MU, lại là thất bại ở League Cup trước đội hạng 4 Grimsby Town. Anh bị chỉ trích vì bước lên muộn trong loạt sút luân lưu, nhưng nguyên nhân là bị chuột rút. Ở trận thắng Burnley gần đây, HLV Ruben Amorim chỉ để Sesko vào sân 20 phút cuối trận, gây không ít bàn tán.

Dù vậy, HLV Amorim khẳng định Sesko có tiềm năng lớn và sẽ có sự nghiệp rực rỡ tại Old Trafford: “Benjamin Sesko có thể chơi nhiều kiểu bóng đá. Cậu ấy sẽ thấy Premier League khốc liệt và cần học hỏi. Tôi thấy Ben có thể là tiền đạo của Man United nhiều năm tới. Đó là lý do chúng tôi bỏ số tiền lớn – để có một tiền đạo ghi dấu ấn lịch sử CLB".