Tin mới nhất bóng đá sáng 31/8: Cunha lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9

Cunha lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9

Tiền đạo Matheus Cunha chính thức lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9 cùng đội tuyển Brazil sau chấn thương mới đây. Cầu thủ này bị đau gân kheo khi MU đối đầu với Burnley và dự kiến phải rời xa sân cỏ vài tuần. HLV Ancelotti đã triệu tập Samuel Lino của Flamengo để thay thế.

Matheus Cunha bất ngờ chấn thương

Sếp lớn của Bayern Munich giải thích vụ Nicolas Jackson

Sếp lớn của Bayern Munich, Max Eberl, vừa lên tiếng giải thích về trường hợp của Nicolas Jackson. Cầu thủ này đã bay tới Đức nhưng lại phải trở về Anh do Chelsea hủy kèo.

“Chúng tôi rất muốn tổ chức kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Jackson. Tuy nhiên, điều đó là không thể, và chúng tôi buộc phải gửi Jackson lại cho Chelsea. Mọi chuyện rất đơn giản, đôi bên chưa ký hợp đồng nên Chelsea có quyền hủy".

La Liga trừng phạt trọng tài mắc sai lầm

Hội đồng Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) vừa quyết định kỷ luật trọng tài Gonzalez Fuertes, loại “ông vua áo đen” này khỏi trận đấu giữa Real Madrid và Mallorca. Nguyên nhân là do Fuertes mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng của Giuliano Simeone trong trận đấu giữa Atletico và Alaves.

CĐV Sporting có hành động xấu xí

Trong trận đấu giữa Sporting CP và Porto, cổ động viên của Sporting CP đã có hành động rất phản cảm. Cụ thể, khi các cầu thủ Porto ăn mừng sau bàn mở tỉ số, họ đã tấn công đội khách bằng những vật thể lạ. Hậu vệ Zaidu Sanusi bị ném bật lửa trúng đầu khiến trận đấu bị gián đoạn.

David Moyes hết lời khen Grealish

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Wolves, HLV David Moyes của Everton không ngần ngại khen ngợi tân binh Jack Grealish. Cầu thủ này có 2 pha kiến tạo giúp Everton thắng 3-2 ở vòng đấu vừa qua. “Cậu ấy còn giỏi hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi chẳng làm gì cả. Tất cả đều là Jack tự phấn đấu. Cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân là một cầu thủ giỏi".