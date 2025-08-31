Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 31/8: Cunha lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9

Tiền đạo Matheus Cunha dính chấn thương và chính thức lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9.

Cunha lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9

Tiền đạo Matheus Cunha chính thức lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9 cùng đội tuyển Brazil sau chấn thương mới đây. Cầu thủ này bị đau gân kheo khi MU đối đầu với Burnley và dự kiến phải rời xa sân cỏ vài tuần. HLV Ancelotti đã triệu tập Samuel Lino của Flamengo để thay thế.

Matheus Cunha bất ngờ chấn thương

Matheus Cunha bất ngờ chấn thương

Sếp lớn của Bayern Munich giải thích vụ Nicolas Jackson

Sếp lớn của Bayern Munich, Max Eberl, vừa lên tiếng giải thích về trường hợp của Nicolas Jackson. Cầu thủ này đã bay tới Đức nhưng lại phải trở về Anh do Chelsea hủy kèo.

“Chúng tôi rất muốn tổ chức kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Jackson. Tuy nhiên, điều đó là không thể, và chúng tôi buộc phải gửi Jackson lại cho Chelsea. Mọi chuyện rất đơn giản, đôi bên chưa ký hợp đồng nên Chelsea có quyền hủy".

La Liga trừng phạt trọng tài mắc sai lầm

Hội đồng Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) vừa quyết định kỷ luật trọng tài Gonzalez Fuertes, loại “ông vua áo đen” này khỏi trận đấu giữa Real Madrid và Mallorca. Nguyên nhân là do Fuertes mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng của Giuliano Simeone trong trận đấu giữa Atletico và Alaves.

CĐV Sporting có hành động xấu xí

Trong trận đấu giữa Sporting CP và Porto, cổ động viên của Sporting CP đã có hành động rất phản cảm. Cụ thể, khi các cầu thủ Porto ăn mừng sau bàn mở tỉ số, họ đã tấn công đội khách bằng những vật thể lạ. Hậu vệ Zaidu Sanusi bị ném bật lửa trúng đầu khiến trận đấu bị gián đoạn.

David Moyes hết lời khen Grealish

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Wolves, HLV David Moyes của Everton không ngần ngại khen ngợi tân binh Jack Grealish. Cầu thủ này có 2 pha kiến tạo giúp Everton thắng 3-2 ở vòng đấu vừa qua. “Cậu ấy còn giỏi hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi chẳng làm gì cả. Tất cả đều là Jack tự phấn đấu. Cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân là một cầu thủ giỏi".

Tin mới nhất bóng đá tối 30/8: Garnacho tới Stamford Bridge xem Chelsea thi đấu
Tin mới nhất bóng đá tối 30/8: Garnacho tới Stamford Bridge xem Chelsea thi đấu

Garnacho lần đầu lộ diện, sau khi MU đạt thỏa thuận bán tiền đạo người Argentina cho Chelsea.

