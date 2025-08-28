Tin mới nhất bóng đá sáng 28/8: Fan Liverpool sôi sục vì Ekitike không được lên tuyển Pháp

Fan Liverpool sôi sục vì Ekitike không được lên tuyển Pháp

Trong danh sách triệu tập đội tuyển Pháp chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, HLV Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi không gọi Hugo Ekitike – dù tiền đạo này đang có phong độ ấn tượng tại Liverpool với 3 bàn thắng sau 3 trận chính thức. Thay vào đó, Deschamps đã trao cơ hội lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia cho Maghnes Akliouche, tài năng trẻ thuộc biên chế AS Monaco.

Ekitike không có suất lên tuyển Pháp lần này

Trên các diễn đàn của fan Liverpool, đại bộ phận cho rằng HLV Deschamps đang bộc lộ hạn chế trong cách dùng người. Nhà cầm quân người Pháp không gọi Ekitike, theo lý giải là vì lo sợ sẽ phải phá vỡ hệ thống sẵn có để trao vai trò lớn hơn cho ngôi sao của Liverpool. Các liverpudlian vừa khó hiểu vừa giận dữ với quyết định triệu tập nhân sự của vị thuyền trưởng "Les Bleus".

Neymar đăng đàn sau khi bị HLV Ancelotti gạch tên

Neymar đã lên tiếng sau khi không có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Brazil cho vòng loại World Cup 2026. Theo HLV Carlo Ancelotti, tiền đạo này đang gặp phải một “vấn đề nhỏ” và cần thời gian để giải quyết trước khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trên Instagram cá nhân, ngôi sao 33 tuổi đã chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập luyện với tạ trong phòng gym, kèm theo một thông điệp đầy ẩn ý: “Thành công đến từ khát vọng, quyết tâm và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Dù không phải lúc nào cũng đạt được điều mình muốn, nhưng những người không ngừng cố gắng và vượt qua thử thách sẽ luôn làm nên điều đáng ngưỡng mộ.”

Hiện tại, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của Ancelotti đang đứng thứ ba tại bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ, sau 16 lượt trận, và đã chắc suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Theo lịch thi đấu sắp tới, Brazil sẽ tiếp đón Chile vào ngày 5/9, trước khi hành quân đến sân của Bolivia.

Huyền thoại lo ngại Arsenal vung tay quá trán

Huyền thoại Nigel Winterburn đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp lý của thương vụ tiềm năng trị giá 52 triệu bảng mà Arsenal dành cho Piero Hincapie. Ông cho rằng đây là một khoản đầu tư quá lớn cho một cầu thủ có thể chỉ đóng vai trò dự bị cho cặp trung vệ đang chơi ổn định là Gabriel và Saliba.

Chia sẻ về thương vụ này, Winterburn nhận định: “Có thể Arsenal nghĩ rằng họ cần thêm một phương án dự phòng, nhưng chi tới 52 triệu bảng cho một cầu thủ ngồi trên ghế dự bị? Theo quan điểm của tôi, đó là một con số khá lớn và dường như đi ngược lại triết lý chuyển nhượng mà Arsenal đã theo đuổi trong những năm qua".

Van Dijk thừa nhận vấn đề của Liverpool

Virgil Van Dijk cho rằng Liverpool cần cải thiện đáng kể hiệu suất thi đấu nếu muốn nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương Premier League, đặc biệt trong bối cảnh sắp đối đầu với Arsenal vào cuối tuần này (22h30 ngày 31/8, giờ Hà Nội).

Dù đội nhà đã giành trọn 6 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên, trung vệ người Hà Lan không giấu được sự lo ngại về hàng phòng ngự. Van Dijk thẳng thắn thừa nhận việc để thủng lưới tới 4 bàn trong hai chiến thắng trước Bournemouth và Newcastle là vấn đề nghiêm trọng mà Liverpool cần nhanh chóng khắc phục.

Mourinho lại mâu thuẫn với học trò

Mối quan hệ giữa thủ môn Dominik Livakovic và HLV Jose Mourinho tại CLB Fenerbahce có vẻ không thể hàn gắn. Livakovic không hài lòng với tình hình của mình, trong khi "Người đặc biệt" cũng không ấn tượng với phong độ của anh. Đây không phải lần đầu Mourinho mâu thuẫn với học trò tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và điểm chung là các cầu thủ kể trên đều phải ra đi.