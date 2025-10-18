Tin mới nhất bóng đá sáng 18/10: Người đại diện của Olmo giải oan cho Yamal

Người đại diện của Olmo bác tin đồn về Yamal

Trong cuộc trò chuyện mới đây, người đại diện của Dani Olmo, Andy Bara đã lên tiếng bác tin đồn về việc Yamal yêu cầu trả tiền mới được chụp ảnh. "Yamal là một cậu bé rất tốt bụng. Cậu ấy chẳng bao giờ từ chối chụp ảnh hay bất kỳ yêu cầu nào từ người hâm mộ. Đó chỉ là mấy câu chuyện tầm phào mà thôi".

Andy Bara, người đại diện của Dani Olmo "giải oan" cho Yamal

UEFA từ chối đổi địa điểm thi đấu trận Napoli - E. Frankfurt

Cách đây 2 tuần, E. Frankfurt đã gửi yêu cầu lên UEFA về việc chuyển địa điểm thi đấu của trận Napoli - E. Frankfurt tại Champions League do lo ngại xô xát giữa CĐV hai đội. Tuy nhiên, UEFA đã từ chối lời đề nghị này. Trận đấu sẽ vẫn diễn ra trên sân Maradona tại Naples và CĐV E. Frankfurt bị cấm vào sân. Mùa trước, CĐV hai đội đã xảy ra hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Ter Stegen rời Barcelona vào tháng 1

Theo báo chí Đức và Tây Ban Nha, thủ thành Ter Stegen dự định sẽ rời Barcelona vào tháng 1 tới. Thủ môn người Đức sẽ bình phục chấn thương vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick thông báo rằng Ter Stegen chỉ là lựa chọn số 2 sau Joan Garcia. Nếu thủ môn người Đức rời đi, Barcelona sẽ giải phóng được không ít quỹ lương bởi Stegen đang hưởng lương cao nhất đội.

Nick Pope tiếp tục ở lại Newcastle

Nick Pope vừa quyết định kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm với Newcastle. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với "Chích chòe" thêm 18 tháng nữa. Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng Nick Pope sẽ rời Newcastle vào cuối mùa giải này.

Lucas Hernandez bực vì PSG hòa Strasbourg

PSG vừa đứt mạch thắng khi bị Strasbourg cầm hòa trong trận đấu sớm ở vòng 8 Ligue 1. Trả lời phỏng vấn sau trận, hậu vệ Lucas Hernandez bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của nhà đương kim vô địch nước Pháp. "Đáng nhẽ, chúng tôi không được để thủng lưới bàn thứ 3. Bị dẫn trước 2 bàn chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi phải cứng rắn hơn và chủ động hơn trong những đường bóng. Strasbourg cũng đã có một trận đấu tốt".