Tin mới nhất bóng đá sáng 18/10: Người đại diện của Olmo giải oan cho Yamal

Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/10: Người đại diện của Olmo giải oan cho Yamal

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người đại diện của Dani Olmo lên tiếng về tin đồn Yamal yêu cầu chụp ảnh phải trả phí.

Người đại diện của Olmo bác tin đồn về Yamal

Trong cuộc trò chuyện mới đây, người đại diện của Dani Olmo, Andy Bara đã lên tiếng bác tin đồn về việc Yamal yêu cầu trả tiền mới được chụp ảnh. "Yamal là một cậu bé rất tốt bụng. Cậu ấy chẳng bao giờ từ chối chụp ảnh hay bất kỳ yêu cầu nào từ người hâm mộ. Đó chỉ là mấy câu chuyện tầm phào mà thôi".

Andy Bara, người đại diện của Dani Olmo "giải oan" cho Yamal

Andy Bara, người đại diện của Dani Olmo "giải oan" cho Yamal

UEFA từ chối đổi địa điểm thi đấu trận Napoli - E. Frankfurt

Cách đây 2 tuần, E. Frankfurt đã gửi yêu cầu lên UEFA về việc chuyển địa điểm thi đấu của trận Napoli - E. Frankfurt tại Champions League do lo ngại xô xát giữa CĐV hai đội. Tuy nhiên, UEFA đã từ chối lời đề nghị này. Trận đấu sẽ vẫn diễn ra trên sân Maradona tại Naples và CĐV E. Frankfurt bị cấm vào sân. Mùa trước, CĐV hai đội đã xảy ra hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Ter Stegen rời Barcelona vào tháng 1

Theo báo chí Đức và Tây Ban Nha, thủ thành Ter Stegen dự định sẽ rời Barcelona vào tháng 1 tới. Thủ môn người Đức sẽ bình phục chấn thương vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick thông báo rằng Ter Stegen chỉ là lựa chọn số 2 sau Joan Garcia. Nếu thủ môn người Đức rời đi, Barcelona sẽ giải phóng được không ít quỹ lương bởi Stegen đang hưởng lương cao nhất đội.

Nick Pope tiếp tục ở lại Newcastle

Nick Pope vừa quyết định kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm với Newcastle. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với "Chích chòe" thêm 18 tháng nữa. Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng Nick Pope sẽ rời Newcastle vào cuối mùa giải này.

Lucas Hernandez bực vì PSG hòa Strasbourg

PSG vừa đứt mạch thắng khi bị Strasbourg cầm hòa trong trận đấu sớm ở vòng 8 Ligue 1. Trả lời phỏng vấn sau trận, hậu vệ Lucas Hernandez bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của nhà đương kim vô địch nước Pháp. "Đáng nhẽ, chúng tôi không được để thủng lưới bàn thứ 3. Bị dẫn trước 2 bàn chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi phải cứng rắn hơn và chủ động hơn trong những đường bóng. Strasbourg cũng đã có một trận đấu tốt".

