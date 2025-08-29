Tin mới nhất bóng đá sáng 29/8: Solskjaer mất việc, Messi sắp đá trận vòng loại World Cup cuối cùng

Messi trở lại ĐT Argentina, đá trận vòng loại World Cup cuối sự nghiệp

Mới đây, Lionel Messi đã có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Argentina, tham dự 2 trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Venezuela (6h30, 5/9) và Ecuador (6h, 10/9). Đáng chú ý, cuộc chạm trán Venezuela tại Buenos Aires nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng của Messi ở vòng loại World Cup.

Messi có tên trong đợt tập trung tháng 9 của ĐT Argentina

Trả lời truyền thông sau trận Inter Miami - Orlando City ở bán kết Leagues Cup, siêu sao 38 tuổi cũng xác nhận thông tin này: "Vâng, đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt đối với tôi vì đây là vòng loại World Cup cuối cùng mà tôi tham dự. Tôi không biết liệu sẽ có các trận giao hữu hay trận đấu nào khác sau đó hay không. Đó là lý do tại sao gia đình tôi, vợ tôi, các con tôi, bố mẹ tôi, anh chị em tôi và tất cả những ai có thể sẽ ở đó cùng tôi. Chúng tôi sẽ trải nghiệm điều đó theo cách đó. Sau đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đó là mục đích của tôi".

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Argentina vẫn chưa phản hồi thông tin này hay công bố kế hoạch tri ân Messi ở trận đấu này.

Besiktas sa thải Solskjaer sau khi bị loại ở cúp châu Âu

Trên trang chủ, Besiktas đã thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi CLB Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trước Lausanne (Thụy Sĩ) ở vòng play-off Conference League với tổng tỷ số 1-2 sau 2 lượt trận (hòa 1-1 lượt đi trên sân khách, thua 0-1 lượt về trên sân nhà).

Solskjaer dẫn dắt Besiktas từ tháng 1/2025, giúp CLB cán đích ở vị trí thứ 4 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2024/25. Trong 29 trận đấu dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng MU, Besiktas thắng 15, hòa 5 và thua 9.

HLV vô địch châu Âu được đề cử dẫn dắt MU thay Amorim

Bình luận trên Goal, cựu hậu vệ James Tomkins, đã ủng hộ HLV trưởng Crystal Palace, Oliver Glasner tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" MU nếu đội chủ sân Old Trafford sa thải Ruben Amorim. MU chưa thắng trong cả 3 trạn đầu mùa giải, bao gồm thất bại sốc trước Grimsby Town ở vòng 2 League Cup.

Oliver Glasner, 51 tuổi, gây tiếng vang nhờ chiến tích vô địch Europa League 2021/22 cùng Frankfurt, cũng như giúp Crystal Palace liên tiếp giành FA Cup 2024/25 và siêu cúp Anh 2025.