Tin mới nhất bóng đá sáng 26/8: Ferdinand kêu gọi MU chăm chuyền cho Sesko

Ferdinand kêu gọi MU chăm chuyền cho Sesko

Huyền thoại Rio Ferdinand của MU bày tỏ sự lo lắng về khởi đầu chậm chạp của tân binh Benjamin Sesko tại Old Trafford. Ông cho rằng chân sút người Slovenia không nhận được đủ bóng để phát huy khả năng, dù vừa gia nhập từ Leipzig với mức phí trị giá tới 74 triệu bảng.

Sesko chưa có trận đá chính nào cho MU ở Ngoại hạng Anh

Trên chương trình Rio Ferdinand Presents trên YouTube, cựu trung vệ 46 tuổi cho biết: “Hãy đưa bóng cho cậu ấy. Sesko không dễ bị đối thủ bắt nạt đâu. Đưa bóng vào chân cậu ấy, bắt đối phương phải phòng ngự. Nhưng chúng ta lại chuyền bóng vòng quanh thay vì khai thác điểm mạnh đó. Đó mới là điều đáng lo, người ta chưa được thấy Sesko thực sự là ai.

Tôi thà thấy cậu ấy nhận bóng rồi chơi tệ, như vậy còn biết đội bóng của mình đang có gì trong tay. Còn lúc này, tôi chẳng biết Sesko là ai hay đang làm gì. Tôi không trách cậu ấy, nhưng đồng đội phải giúp nhau hòa nhập”.

Cựu sao Tottenham bị chế giễu vì so sánh với Liverpool

Cựu tiền vệ Tottenham O'Hara khẳng định bộ ba Pape Sarr, Joao Palhinha và Rodrigo Bentancur của “Gà trống” khiến anh liên tưởng đến tuyến giữa trứ danh Fabinho, Jordan Henderson và Gini Wijnaldum của Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp, sau khi Tottenham đánh bại Man City 2-0 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Nhận định này của O'Hara lập tức khiến đồng nghiệp trên Talksport là Jason Cundy “ngã ngửa”, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cundy phản bác: “Anh đúng là chẳng biết xấu hổ. Đừng có mang so với hàng tiền vệ Liverpool từng vô địch Champions League và Premier League dưới thời Klopp”.

Lewandowski quyết giành lại suất đá chính

Theo tờ Sport, Robert Lewandowski đang nỗ lực hết mình để lấy lại chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Barcelona. Quyết tâm của chân sút người Ba Lan thể hiện rõ khi anh chủ động đến Ciutat Esportiva (sân tập của Barcelona) tập luyện vào ngày toàn đội được nghỉ ngơi.

Lewandowski đã được HLV Hansi Flick tung vào sân ở những phút cuối trận Barcelona thắng Levante cuối tuần qua. Trong thời gian tiền đạo 37 tuổi ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, Ferran Torres đã tận dụng cơ hội để khẳng định vị trí, ghi 2 bàn thắng chỉ sau 2 trận và chiếm suất đá chính trên hàng công.

Kounde dự đoán về Quả bóng vàng

Khi được hỏi giữa Yamal và Dembele ai xứng đáng giành Quả bóng vàng 2025, Kounde ban đầu tỏ ra khó xử nhưng rồi cũng đưa ra câu trả lời: “Các bạn đặt tôi vào thế khó rồi. Nhưng tôi phải khiêm tốn mà nói rằng Yamal xứng đáng. Tất nhiên, cũng có nhiều cầu thủ khác đã có mùa giải tuyệt vời”.

Nếu chiến thắng, Yamal sẽ làm nên lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất đoạt Quả bóng vàng, phá kỷ lục của Ronaldo “béo” gần 3 năm. Ngôi sao 17 tuổi cũng sẽ trở thành thiếu niên duy nhất từng giành giải, sau khi cán đích ở vị trí thứ 8 năm 2024.

Immobile chấn thương nặng

Bologna vừa đón nhận tin dữ khi cả Ciro Immobile và Nicolo Casale đều gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận mở màn Serie A thua Roma tại Olimpico cuối tuần qua.

Immobile phải rời sân chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu, khi ôm đùi với biểu hiện đau rõ rệt. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận anh bị rách cơ thẳng đùi phải, với thời gian hồi phục dự kiến khoảng 8 tuần.

Trong khi đó, trung vệ Casale cũng dính chấn thương cơ đùi sau ngay trước giờ nghỉ và buộc phải rời sân sau hiệp một. Bologna thông báo cầu thủ này bị giãn cơ gân kheo mức độ nhẹ ở chân phải, cần khoảng 3-4 tuần để bình phục.